В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили "военную комендатуру" оккупантов. ФОТОрепортаж

В деоккупированном Лимане обнаружено место дислокации так называемой военной комендатуры оккупантов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В административном здании одного из местных предприятий представители ВС РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу", - говорится в сообщении.

Местных жителей, не прошедших фильтрацию, принудительно привлекали к строительству фортификационных сооружений, разгрузке автомобилей с материальным обеспечением, оборудованию территории колючей проволокой и т.д. Удерживались потерпевшие по несколько дней в холодном подвале, в бесчеловечных условиях.

Также в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружены изуродованные и разукомплектованные автотранспортные средства, отобранные у местного населения.

Кроме того, о пребывании подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными отметками, остатки пищевых продуктов, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма.

Изъятые вещи станут вещественными доказательствами о совершенных военнослужащими РФ преступлений на территории Донецкой области.

Досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) производится следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со специалистами отдела криминалистического обеспечения СУ ГУНП в Донецкой области.

















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