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В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили "военную комендатуру" оккупантов. ФОТОрепортаж

В деоккупированном Лимане обнаружено место дислокации так называемой военной комендатуры оккупантов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В административном здании одного из местных предприятий представители ВС РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования обустроили так называемый штаб. Там они проводили фильтрационные мероприятия и оформляли местным жителям фейковые документы на перемещение по городу", - говорится в сообщении.

Местных жителей, не прошедших фильтрацию, принудительно привлекали к строительству фортификационных сооружений, разгрузке автомобилей с материальным обеспечением, оборудованию территории колючей проволокой и т.д. Удерживались потерпевшие по несколько дней в холодном подвале, в бесчеловечных условиях.

Также в гаражах и боксах для ремонта техники обнаружены изуродованные и разукомплектованные автотранспортные средства, отобранные у местного населения.

Кроме того, о пребывании подразделений армии государства-агрессора на этой территории указывают карты Донецкой области с определенными отметками, остатки пищевых продуктов, лекарства российского производства, а также брошенное оккупантами оружие и военная форма.

Изъятые вещи станут вещественными доказательствами о совершенных военнослужащими РФ преступлений на территории Донецкой области.

Досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) производится следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно со специалистами отдела криминалистического обеспечения СУ ГУНП в Донецкой области.

В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 01
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 02
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 03
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 04
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 05
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 06
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 07
В освобожденном Лимане правоохранители обнаружили военную комендатуру оккупантов 08

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оккупация (10143) Лиман (318) деоккупация (847)


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И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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19.10.2022 16:12 Ответить
Московити сатаністи у них перевернутий світ де ЗЛО є ДОБРОМ, Чорне це біле
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19.10.2022 17:14 Ответить
Ильїн мав на увазі комуністичну Росію-СРСР, а взагалі він був ідеологом рускага фашизму і є улюбленим філософським діячем Путлєра-*****.
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19.10.2022 17:21 Ответить
откуда ты *******
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19.10.2022 17:05 Ответить
З упевненістю можна сказати, що кацапська мамашка його виродила в сортирну дірку. Звісно, що воно не втонуло і зрозуміло чому.
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19.10.2022 17:18 Ответить
Не тільки комуністичного. Написав саме для Путіна, що всю свою історію борсається в власному гавні .....
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19.10.2022 20:03 Ответить
Асоціація опущених під"рів галімих фсб росії
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19.10.2022 20:36 Ответить
 
 