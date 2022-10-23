Российские военные прибывают в Беларусь. ФОТОрепортаж
Российские солдаты прибывают в Беларусь для участия в совместном развертывании войск двух стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
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