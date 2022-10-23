Российские военные прибывают в Беларусь. ФОТОрепортаж

Российские солдаты прибывают в Беларусь для участия в совместном развертывании войск двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.





















