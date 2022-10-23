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Российские военные прибывают в Беларусь. ФОТОрепортаж

Российские солдаты прибывают в Беларусь для участия в совместном развертывании войск двух стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Российские военные прибывают в Беларусь 01

Российские военные прибывают в Беларусь 02

Российские военные прибывают в Беларусь 03

Российские военные прибывают в Беларусь 04

Российские военные прибывают в Беларусь 05

Российские военные прибывают в Беларусь 06

Автор: 

армия РФ (19238) Беларусь (7891)


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Топ комментарии
+48
а тим часом жінки чекають на ладу
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23.10.2022 12:38
+32
Ну і де ми цих нелолугих уйоб#ків ховати будемо?
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23.10.2022 12:38
+12
попередьте білорусь, що через війну кацап є ціллю, тому не ставайте жертвою побічної шкоди. Місце і причина не мають значення, особливо враховуючи, що вони атакували з Білорусі.
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23.10.2022 12:41
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Ну і де ми цих нелолугих уйоб#ків ховати будемо?
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23.10.2022 12:38 Ответить
в чорнобильській зоні...в рудому лісі
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23.10.2022 14:14 Ответить
а тим часом жінки чекають на ладу
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23.10.2022 12:38 Ответить
Блин, кацапы шептуна выпустили только от учений НАТО (за 10 км от границы с Беларусью). А шо будет когда НАТА подналяжет на кацапа, побегут быстрее своего поросячьего визгу?
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23.10.2022 12:39 Ответить
Свою роль они выполняют - теперь Нато точно не полезет в Белоруссию =( А так был шанс что Польша даст бульбофюреру по мозгам. Да и нас вынуждает держать оборону по всему северу
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23.10.2022 15:01 Ответить
він вірить, що там просто учєнія
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23.10.2022 12:43 Ответить
Від тебе вася дуже тхне кацапом, ФУУУ.
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23.10.2022 13:34 Ответить
попередьте білорусь, що через війну кацап є ціллю, тому не ставайте жертвою побічної шкоди. Місце і причина не мають значення, особливо враховуючи, що вони атакували з Білорусі.
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23.10.2022 12:41 Ответить
Це не військові-це чмобікове гарматне м'ясо...
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23.10.2022 12:41 Ответить
Половина з пивними тельбухами, друга половина з страхом у очах. Гарматне м'ясо. Бiльша небезпека- це дрони i ракети, яких прото море i якi ми не можемо усi збити. А без свiтла цивiлIзацii гаплик.
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23.10.2022 12:41 Ответить
картопляний дуче вже і навчаннями не прикривається. видно партагеноссе карлік дотиснув вусату погань до спільних військових дій.
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23.10.2022 12:42 Ответить
Якісь вони змучені, бухають , мабуть. Чмошніки.
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23.10.2022 12:43 Ответить
Шаромижники.
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23.10.2022 12:43 Ответить
Интересно зелёные готовятся?Мой совет уже думать про эвакуацию мирных жителей например в Черновцы и Закарпатье, там будет куда безопасней даже чем на Галичене.
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23.10.2022 12:44 Ответить
бугага,было бы оружие у местных эту шваль положат в течении недели,элитку уже перемолотили а это так даже военными назвать тяжко)
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23.10.2022 13:04 Ответить
Вже сміялися з "іранських мопедів" , а тепер з "чмобіків" у Білорусі , тільки щоб не вийшло як у лютому , коли будуть в Бучі усіх раком ставити , а Гундос буде біля польського кордону відосіки пиляти з лозунгом : "яневтік" .
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23.10.2022 12:52 Ответить
То не ставай раком🤷
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23.10.2022 13:00 Ответить
вообще отбитый?....тогда елитку перемоллоли а ты уморыш за биомассу переживаешь что с ней не справимся) не смеши клоун,мандруй лучше в пшемыль ,Украине с такими обдолбышами которые только и делают что камлают на лыху долю только хуже обороняться.
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23.10.2022 13:06 Ответить
ти звідкиля такий сміливий воєн?
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23.10.2022 13:16 Ответить
А не ******* ти хочеш знати?
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23.10.2022 13:22 Ответить
ну хочаб регіон назви, ********* іванич
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23.10.2022 15:54 Ответить
Кацап - свисни в ***, але за мову плюс (це доказ того, що і тварини піддаються наввчанню).
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23.10.2022 16:05 Ответить
"Елітки" було значно менше в кількісному значенні. Тобто, тоді вони спробували якістю, а тепер хочуть кількістю.
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23.10.2022 13:43 Ответить
Жорстко, але досить актуально і тверезо сказано
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23.10.2022 13:41 Ответить
Выглядит как зброд военизированых бомжей
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23.10.2022 12:52 Ответить
Зачем столько беременных?
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23.10.2022 12:56 Ответить
Судя по разным возрастам чмобики.
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23.10.2022 12:58 Ответить
Це не військові,а чмобіки. Ви ж варення лайном не називаєте?
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23.10.2022 12:59 Ответить
Щоб вони здохли!
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23.10.2022 13:00 Ответить
97.4 % бульбаше - это латентные ****** !
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23.10.2022 13:01 Ответить
https://ibb.co/vYgXHps
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23.10.2022 13:17 Ответить
Свіже м'ясо підвезли
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23.10.2022 13:23 Ответить
І хтось говорить, що білоруси не підараси в цій війні. Угу.
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23.10.2022 13:29 Ответить
Судячи з фото, це елітні підрозділи. НАТО трєпєщі!
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23.10.2022 13:53 Ответить
А чого рожі такі кислі? Русаки! Що з хлєбалом?
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23.10.2022 13:58 Ответить
Двіжуха у кацапів незрозуміла,але треба бути готовими до всього.
Вірю ЗСУ,волонтерам та патріотичним українцям.Ми обов'язково переможемо.
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23.10.2022 13:59 Ответить
мисливці за унітазами
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23.10.2022 14:17 Ответить
Барани- но їх багато.
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23.10.2022 15:00 Ответить
стадо дегенератів
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23.10.2022 15:13 Ответить
Самый короткий путь в "путинский рай". Поводырь ждет в дверях.
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23.10.2022 15:54 Ответить
Біди можуть наробити, але таке стадо, що НАТО повинно обісратися, тільки дивлячись на ціх спецпризначенців.
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23.10.2022 16:05 Ответить
 
 