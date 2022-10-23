Російські військові прибувають до Білорусі. ФОТОрепортаж
Російські солдати прибувають у Білорусь для участі у спільному розгортанні військ двох країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.
"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
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+48 Дмитрий Величко #530873
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