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Російські військові прибувають до Білорусі. ФОТОрепортаж

Російські солдати прибувають у Білорусь для участі у спільному розгортанні військ двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військами в Білорусі РФ може пробувати відтягнути ЗСУ з півдня чи Донбасу, - Білий дім

Російські військові прибувають до Білорусі 01

Російські військові прибувають до Білорусі 02

Російські військові прибувають до Білорусі 03

Російські військові прибувають до Білорусі 04

Російські військові прибувають до Білорусі 05

Російські військові прибувають до Білорусі 06

Автор: 

армія рф (17502) Білорусь (7938)


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Топ коментарі
+48
а тим часом жінки чекають на ладу
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23.10.2022 12:38
+32
Ну і де ми цих нелолугих уйоб#ків ховати будемо?
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23.10.2022 12:38
+12
попередьте білорусь, що через війну кацап є ціллю, тому не ставайте жертвою побічної шкоди. Місце і причина не мають значення, особливо враховуючи, що вони атакували з Білорусі.
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23.10.2022 12:41
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Ну і де ми цих нелолугих уйоб#ків ховати будемо?
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23.10.2022 12:38 Відповісти
в чорнобильській зоні...в рудому лісі
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23.10.2022 14:14 Відповісти
а тим часом жінки чекають на ладу
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23.10.2022 12:38 Відповісти
Блин, кацапы шептуна выпустили только от учений НАТО (за 10 км от границы с Беларусью). А шо будет когда НАТА подналяжет на кацапа, побегут быстрее своего поросячьего визгу?
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23.10.2022 12:39 Відповісти
Свою роль они выполняют - теперь Нато точно не полезет в Белоруссию =( А так был шанс что Польша даст бульбофюреру по мозгам. Да и нас вынуждает держать оборону по всему северу
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23.10.2022 15:01 Відповісти
він вірить, що там просто учєнія
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23.10.2022 12:43 Відповісти
Від тебе вася дуже тхне кацапом, ФУУУ.
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23.10.2022 13:34 Відповісти
попередьте білорусь, що через війну кацап є ціллю, тому не ставайте жертвою побічної шкоди. Місце і причина не мають значення, особливо враховуючи, що вони атакували з Білорусі.
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23.10.2022 12:41 Відповісти
Це не військові-це чмобікове гарматне м'ясо...
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23.10.2022 12:41 Відповісти
Половина з пивними тельбухами, друга половина з страхом у очах. Гарматне м'ясо. Бiльша небезпека- це дрони i ракети, яких прото море i якi ми не можемо усi збити. А без свiтла цивiлIзацii гаплик.
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23.10.2022 12:41 Відповісти
картопляний дуче вже і навчаннями не прикривається. видно партагеноссе карлік дотиснув вусату погань до спільних військових дій.
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23.10.2022 12:42 Відповісти
Якісь вони змучені, бухають , мабуть. Чмошніки.
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23.10.2022 12:43 Відповісти
Шаромижники.
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23.10.2022 12:43 Відповісти
Интересно зелёные готовятся?Мой совет уже думать про эвакуацию мирных жителей например в Черновцы и Закарпатье, там будет куда безопасней даже чем на Галичене.
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23.10.2022 12:44 Відповісти
бугага,было бы оружие у местных эту шваль положат в течении недели,элитку уже перемолотили а это так даже военными назвать тяжко)
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23.10.2022 13:04 Відповісти
Вже сміялися з "іранських мопедів" , а тепер з "чмобіків" у Білорусі , тільки щоб не вийшло як у лютому , коли будуть в Бучі усіх раком ставити , а Гундос буде біля польського кордону відосіки пиляти з лозунгом : "яневтік" .
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23.10.2022 12:52 Відповісти
То не ставай раком🤷
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23.10.2022 13:00 Відповісти
вообще отбитый?....тогда елитку перемоллоли а ты уморыш за биомассу переживаешь что с ней не справимся) не смеши клоун,мандруй лучше в пшемыль ,Украине с такими обдолбышами которые только и делают что камлают на лыху долю только хуже обороняться.
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23.10.2022 13:06 Відповісти
ти звідкиля такий сміливий воєн?
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23.10.2022 13:16 Відповісти
А не ******* ти хочеш знати?
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23.10.2022 13:22 Відповісти
ну хочаб регіон назви, ********* іванич
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23.10.2022 15:54 Відповісти
Кацап - свисни в ***, але за мову плюс (це доказ того, що і тварини піддаються наввчанню).
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23.10.2022 16:05 Відповісти
"Елітки" було значно менше в кількісному значенні. Тобто, тоді вони спробували якістю, а тепер хочуть кількістю.
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23.10.2022 13:43 Відповісти
Жорстко, але досить актуально і тверезо сказано
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23.10.2022 13:41 Відповісти
Выглядит как зброд военизированых бомжей
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23.10.2022 12:52 Відповісти
Зачем столько беременных?
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23.10.2022 12:56 Відповісти
Судя по разным возрастам чмобики.
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23.10.2022 12:58 Відповісти
Це не військові,а чмобіки. Ви ж варення лайном не називаєте?
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23.10.2022 12:59 Відповісти
Щоб вони здохли!
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23.10.2022 13:00 Відповісти
97.4 % бульбаше - это латентные ****** !
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23.10.2022 13:01 Відповісти
https://ibb.co/vYgXHps
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23.10.2022 13:17 Відповісти
Свіже м'ясо підвезли
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23.10.2022 13:23 Відповісти
І хтось говорить, що білоруси не підараси в цій війні. Угу.
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23.10.2022 13:29 Відповісти
Судячи з фото, це елітні підрозділи. НАТО трєпєщі!
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23.10.2022 13:53 Відповісти
А чого рожі такі кислі? Русаки! Що з хлєбалом?
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23.10.2022 13:58 Відповісти
Двіжуха у кацапів незрозуміла,але треба бути готовими до всього.
Вірю ЗСУ,волонтерам та патріотичним українцям.Ми обов'язково переможемо.
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23.10.2022 13:59 Відповісти
мисливці за унітазами
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23.10.2022 14:17 Відповісти
Барани- но їх багато.
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23.10.2022 15:00 Відповісти
стадо дегенератів
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23.10.2022 15:13 Відповісти
Самый короткий путь в "путинский рай". Поводырь ждет в дверях.
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23.10.2022 15:54 Відповісти
Біди можуть наробити, але таке стадо, що НАТО повинно обісратися, тільки дивлячись на ціх спецпризначенців.
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23.10.2022 16:05 Відповісти
 
 