Російські військові прибувають до Білорусі. ФОТОрепортаж

Російські солдати прибувають у Білорусь для участі у спільному розгортанні військ двох країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Білорусі.

"Російські військовослужбовці, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибувають до Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

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