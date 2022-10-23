Порошенко с волонтерами передали разведчикам Нацгвардии бронемашину. ФОТО
Бронированный микроавтобус для разведчиков, выполняющих самые секретные задачи, передал Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"Попробуйте на этих фото найти украинскую разведку. Видите только автомобиль? Я тоже. На то они и разведчики. Это авто мы передали нашим ребятам из Нацгвардии, которые выполняют самую опасную работу на фронте - заходят в тыл к врагам, устраивают диверсии, ежеминутно рискуя своей жизнью. Все удивительные взрывы на незаконных застройках (мостах), все загадочные смерти коллаборантов - это большая работа людей, имена которых мы никогда не узнаем", - отметил Порошенко.
"Этому подразделению нужен был бус, который не пробьют пули и обломки ракет, который невозможно взорвать гранатой или другим оружием. Сначала я предположил, что они хотят, чтобы мы купили танк, но разведчики сказали, что эта машина должна быть быстрая и тихая. ГО "Дело Громад" долго думало, искала что-то подобное и, наконец, мы это нашли", - добавляет он.
"Это – бронированный автомобиль, один из последних на складах Европы, но нам удалось его выкупить и привезти в Украину. Фактически – это бронированная капсула с пуленепробиваемым стеклом, и она полностью отвечает требованиям разведки", – пояснил Порошенко.
"Такие авто уже использовались ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" в проекте "Локи", основателем которого является покойный Глеб Бабич. Бронированные машины показали высокую эффективность, скорость и защищенность. Поэтому я глубоко убежден, что это авто, такая наша с вами помощь увеличит количество "хлопка" и приблизит нашу победу", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні день народження Юрія Бірюкова. Один з тих випадків, коли кортить написати "Радий знайомству".
Бірюков - фігура неординарна. Бірюков це "Крила Фенікса" і "Справа громад". Бірюков - це Центр розвитку ЗСУ генерала Марченко. Бірюков це гуртожитки для війсткових, це берці на мембрані, це сухпаї у вакукмпакетах, це форма укропіксель, це ******* столова на ППД нашої бригади. Бірюков - це "Справа громад". Це забезпечення 206-го бату ТРО під час боїв під Києвом, а потім допомога ЗСУ - генератори, коптери, системи зв'язку, літаки-БПЛА тощо.
Про Бірюкова пишуть різне. Я ж вірю тому що бачу сам. Я бачив як крутився Бірюков і його команда на початку вторгнення. А потім, коли кілька разів мені і моїм товаришам була оптрібна допомога, допомагла нам саме "Справа громад". Стабільно.
Так що з Днем народження, пане Юрію!
І так, якщо хочете зробити подарунок, найкращим побарунком буде допомога ЗСУ. Реквізити надаю (за вищенаведеною ссиллю телеграм-каналу)
https://eurosolidarity.org/2022/10/22/poroshenko-pro-nimeczku-ppo-iris-t-ye-lyshe-odna-problema-nam-yih-treba-znachno-bilshe/
Перечитайте слова Порошенко: ""Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко Джерело: Короче, засветили авто наших разведчиков-диверсантов.
Вот и весь бред.
иди в школу сходи книжки умные почитай бот..
Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадаоись заретишувати загальновідоме обличчя та жовто-голубий шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ