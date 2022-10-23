Порошенко с волонтерами передали разведчикам Нацгвардии бронемашину. ФОТО

Бронированный микроавтобус для разведчиков, выполняющих самые секретные задачи, передал Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"Попробуйте на этих фото найти украинскую разведку. Видите только автомобиль? Я тоже. На то они и разведчики. Это авто мы передали нашим ребятам из Нацгвардии, которые выполняют самую опасную работу на фронте - заходят в тыл к врагам, устраивают диверсии, ежеминутно рискуя своей жизнью. Все удивительные взрывы на незаконных застройках (мостах), все загадочные смерти коллаборантов - это большая работа людей, имена которых мы никогда не узнаем", - отметил Порошенко.

"Этому подразделению нужен был бус, который не пробьют пули и обломки ракет, который невозможно взорвать гранатой или другим оружием. Сначала я предположил, что они хотят, чтобы мы купили танк, но разведчики сказали, что эта машина должна быть быстрая и тихая. ГО "Дело Громад" долго думало, искала что-то подобное и, наконец, мы это нашли", - добавляет он.

"Это – бронированный автомобиль, один из последних на складах Европы, но нам удалось его выкупить и привезти в Украину. Фактически – это бронированная капсула с пуленепробиваемым стеклом, и она полностью отвечает требованиям разведки", – пояснил Порошенко.









"Такие авто уже использовались ОО "Res_Publica. Братья по Оружию" в проекте "Локи", основателем которого является покойный Глеб Бабич. Бронированные машины показали высокую эффективность, скорость и защищенность. Поэтому я глубоко убежден, что это авто, такая наша с вами помощь увеличит количество "хлопка" и приблизит нашу победу", – резюмирует Порошенко.