Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину. ФОТО
Броньований мікроавтобус для розвідників, які виконують найсекретніші завдання, передав Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
"Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко.
"Цьому підрозділу потрібен був бус, який не пробʼють кулі та уламки ракет, який неможливо підірвати гранатою чи іншою зброєю. Спершу я припустив, що вони хочуть, аби ми купили танк, але розвідники сказали, що ця машина має бути швидка та тиха. ГО "Справа Громад" довго думала, шукала щось подібне і, нарешті, ми це знайшли", - додає він.
"Це - броньований автомобіль, один з останніх на складах Європи, але нам вдалося його викупити та привезти в Україну. Фактично - це броньована капсула з куленепробивним склом, і вона повністю відповідає вимогам розвідки", - пояснив Порошенко.
"Такі авто вже використовувалися ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" в проєкті "Локі", засновником якого є покійний Гліб Бабіч. Броньовані машини показали високу ефективність, швидкість та захищеність. Тому я глибоко переконаний, що це авто, така наша з вами допомога збільшить кількість "бавовни" та наблизить нашу перемогу", - резюмує Порошенко.
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Сьогодні день народження Юрія Бірюкова. Один з тих випадків, коли кортить написати "Радий знайомству".
Бірюков - фігура неординарна. Бірюков це "Крила Фенікса" і "Справа громад". Бірюков - це Центр розвитку ЗСУ генерала Марченко. Бірюков це гуртожитки для війсткових, це берці на мембрані, це сухпаї у вакукмпакетах, це форма укропіксель, це ******* столова на ППД нашої бригади. Бірюков - це "Справа громад". Це забезпечення 206-го бату ТРО під час боїв під Києвом, а потім допомога ЗСУ - генератори, коптери, системи зв'язку, літаки-БПЛА тощо.
Про Бірюкова пишуть різне. Я ж вірю тому що бачу сам. Я бачив як крутився Бірюков і його команда на початку вторгнення. А потім, коли кілька разів мені і моїм товаришам була оптрібна допомога, допомагла нам саме "Справа громад". Стабільно.
Так що з Днем народження, пане Юрію!
І так, якщо хочете зробити подарунок, найкращим побарунком буде допомога ЗСУ. Реквізити надаю (за вищенаведеною ссиллю телеграм-каналу)
https://eurosolidarity.org/2022/10/22/poroshenko-pro-nimeczku-ppo-iris-t-ye-lyshe-odna-problema-nam-yih-treba-znachno-bilshe/
Перечитайте слова Порошенко: ""Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко Джерело: Короче, засветили авто наших разведчиков-диверсантов.
Вот и весь бред.
иди в школу сходи книжки умные почитай бот..
Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадаоись заретишувати загальновідоме обличчя та жовто-голубий шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ