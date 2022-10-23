Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину. ФОТО

Броньований мікроавтобус для розвідників, які виконують найсекретніші завдання, передав Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко.

"Цьому підрозділу потрібен був бус, який не пробʼють кулі та уламки ракет, який неможливо підірвати гранатою чи іншою зброєю. Спершу я припустив, що вони хочуть, аби ми купили танк, але розвідники сказали, що ця машина має бути швидка та тиха. ГО "Справа Громад" довго думала, шукала щось подібне і, нарешті, ми це знайшли", - додає він.

"Це - броньований автомобіль, один з останніх на складах Європи, але нам вдалося його викупити та привезти в Україну. Фактично - це броньована капсула з куленепробивним склом, і вона повністю відповідає вимогам розвідки", - пояснив Порошенко.

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"Такі авто вже використовувалися ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" в проєкті "Локі", засновником якого є покійний Гліб Бабіч. Броньовані машини показали високу ефективність, швидкість та захищеність. Тому я глибоко переконаний, що це авто, така наша з вами допомога збільшить кількість "бавовни" та наблизить нашу перемогу", - резюмує Порошенко.