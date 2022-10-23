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Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину. ФОТО

Броньований мікроавтобус для розвідників, які виконують найсекретніші завдання, передав Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

"Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко.

"Цьому підрозділу потрібен був бус, який не пробʼють кулі та уламки ракет, який неможливо підірвати гранатою чи іншою зброєю. Спершу я припустив, що вони хочуть, аби ми купили танк, але розвідники сказали, що ця машина має бути швидка та тиха. ГО "Справа Громад" довго думала, шукала щось подібне і, нарешті, ми це знайшли", - додає він.

"Це - броньований автомобіль, один з останніх на складах Європи, але нам вдалося його викупити та привезти в Україну. Фактично - це броньована капсула з куленепробивним склом, і вона повністю відповідає вимогам розвідки", - пояснив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко передав 25-й повітряно-десантній бригаді комплекс для побутового обслуговування на фронті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину 01
Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину 02
Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину 03
Порошенко з волонтерами передали розвідникам Нацгвардії бронемашину 04

"Такі авто вже використовувалися ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" в проєкті "Локі", засновником якого є покійний Гліб Бабіч. Броньовані машини показали високу ефективність, швидкість та захищеність. Тому я глибоко переконаний, що це авто, така наша з вами допомога збільшить кількість "бавовни" та наблизить нашу перемогу", - резюмує Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) розвідка (3866) техніка (1829) Національна гвардія (1541)


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Топ коментарі
+51
Щиро дякую пане Президенте!
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23.10.2022 14:05
+36
https://t.me/s/dragonspech Дмитро "Калинчук" Вовнянко, воїн ЗСУ на передовій, блогер і письменик :
Сьогодні день народження Юрія Бірюкова. Один з тих випадків, коли кортить написати "Радий знайомству".
Бірюков - фігура неординарна. Бірюков це "Крила Фенікса" і "Справа громад". Бірюков - це Центр розвитку ЗСУ генерала Марченко. Бірюков це гуртожитки для війсткових, це берці на мембрані, це сухпаї у вакукмпакетах, це форма укропіксель, це ******* столова на ППД нашої бригади. Бірюков - це "Справа громад". Це забезпечення 206-го бату ТРО під час боїв під Києвом, а потім допомога ЗСУ - генератори, коптери, системи зв'язку, літаки-БПЛА тощо.
Про Бірюкова пишуть різне. Я ж вірю тому що бачу сам. Я бачив як крутився Бірюков і його команда на початку вторгнення. А потім, коли кілька разів мені і моїм товаришам була оптрібна допомога, допомагла нам саме "Справа громад". Стабільно.
Так що з Днем народження, пане Юрію!
І так, якщо хочете зробити подарунок, найкращим побарунком буде допомога ЗСУ. Реквізити надаю (за вищенаведеною ссиллю телеграм-каналу)
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23.10.2022 14:09
+34
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23.10.2022 14:08
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Баалшой прівєт і відосик як бонус.
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23.10.2022 14:20 Відповісти
Щиро дякую пане Президенте!
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23.10.2022 14:05 Відповісти
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24.10.2022 09:08 Відповісти
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23.10.2022 14:08 Відповісти
Не тільки дрони купляти ,а ще і МАЗи ,а потім і Татри Ми ж багаті . Вже навіть супутники купуємо
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23.10.2022 16:06 Відповісти
https://t.me/s/dragonspech Дмитро "Калинчук" Вовнянко, воїн ЗСУ на передовій, блогер і письменик :
Сьогодні день народження Юрія Бірюкова. Один з тих випадків, коли кортить написати "Радий знайомству".
Бірюков - фігура неординарна. Бірюков це "Крила Фенікса" і "Справа громад". Бірюков - це Центр розвитку ЗСУ генерала Марченко. Бірюков це гуртожитки для війсткових, це берці на мембрані, це сухпаї у вакукмпакетах, це форма укропіксель, це ******* столова на ППД нашої бригади. Бірюков - це "Справа громад". Це забезпечення 206-го бату ТРО під час боїв під Києвом, а потім допомога ЗСУ - генератори, коптери, системи зв'язку, літаки-БПЛА тощо.
Про Бірюкова пишуть різне. Я ж вірю тому що бачу сам. Я бачив як крутився Бірюков і його команда на початку вторгнення. А потім, коли кілька разів мені і моїм товаришам була оптрібна допомога, допомагла нам саме "Справа громад". Стабільно.
Так що з Днем народження, пане Юрію!
І так, якщо хочете зробити подарунок, найкращим побарунком буде допомога ЗСУ. Реквізити надаю (за вищенаведеною ссиллю телеграм-каналу)
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23.10.2022 14:09 Відповісти
Так. Саме те спорядження і ті броніки, що "не пройшли випробувань" але рятують життя
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23.10.2022 14:31 Відповісти
так, той самий, але вентилятор брехні про низьку якість військової амуніції від Бірюкова не спрацював попри вже три роки діяльності чинної твоєї зедебільної влади.
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23.10.2022 14:32 Відповісти
гоша, придатність визначали портновци з ГБР, скажи про це падляку і не паплюжся.
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23.10.2022 16:28 Відповісти
І саме за це проти нього дбр відкрило кримінальне провадження. Це до того клоуна - Пачему патриоти у тюрмах.
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23.10.2022 14:47 Відповісти
А "зелені" спроможні лише з "ЗЕмарафону" у вуха дзичати!
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23.10.2022 14:14 Відповісти
Зззззе.
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23.10.2022 14:22 Відповісти
вони вибрали три літери z v o..ЗВО..
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23.10.2022 15:35 Відповісти
"піар на крові" чи "жму руку абнімаю"? допоможіть визначитись, асфальто-шашличники.
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23.10.2022 14:15 Відповісти
липецкаяфабрика и убилбрата....то ли своего то ли дерьмака))))) то ли обоих (ну или обеих))))
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23.10.2022 14:29 Відповісти
Во-во! Попри убивство і розчленування брата, виліз ще один інсайд. Син Порошенка, Владік, народився від сурогатної матері, котра приховала, що є потомственним, генетичним вампіром і пра-пра-правнучкою графа Влада Дракули. Порошенко не показує Владіка на люди, бо у нього є роги і хвіст. Поліція Мальдівських островів упіймала сина Порошенка на убивстві і випиванні крові у маленьких мальдівчиків. Але ясно, що Порошенко дав хабар мальдівському королю і все затихло.
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23.10.2022 14:45 Відповісти
афігеть...тіко складно... зелені оце без суфлера не повторити )))) і іншим не розказати ))))
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23.10.2022 14:47 Відповісти
Тут є пропозиція видати орден Героя України винахіднику телесуфлера. Бо зараз без телесуфлера Україні північний лис.
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23.10.2022 14:51 Відповісти
Та зізнайся вже. Тому і сердитий такий
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23.10.2022 14:37 Відповісти
Порох, чому ти заважаєш Вові закінчити війну?
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23.10.2022 14:24 Відповісти
Два дні тому Порох в Польщі на митному складі на фоні цієї та іншої бронемашини дає інтерв'ю телеканалу https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-10-21/wojna-w-ukrainie-musimy-wspolnie-zdeputinizowac-swiat-poroszenko-w-polsat-news/ Polsat :
https://eurosolidarity.org/2022/10/22/poroshenko-pro-nimeczku-ppo-iris-t-ye-lyshe-odna-problema-nam-yih-treba-znachno-bilshe/
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23.10.2022 14:26 Відповісти
на передньому плані Тритон від Кузні,цікаво це той самий що тоді випустили чи новий...
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23.10.2022 19:50 Відповісти
Порох - Молодець!
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23.10.2022 14:33 Відповісти
клятий "барига" зупинись! долларовий мультимільйонер - зеленський на твоєму фоні виглядає звичайнісіньким жидівським лайном!
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23.10.2022 15:02 Відповісти
А щоб підсилити свою тезу, надайте, будь ласка, ще одну цифру. Кількість переданого Порошенком в грошовому еквіваленті за п'ять років його каденції Всього тільки одна цифра. Це ж не важко?
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23.10.2022 15:44 Відповісти
півтора мільярда гривень, разом зі бізнес-структурами, до яких він причетний як бенефіціар. Ця цифра гуляє і в 19-му році була в неті
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23.10.2022 16:18 Відповісти
Посилання буде? Цікаво почитати про порушення законодавства та наочні докази брехні про сліпий траст. А якщо це з особистих коштів, які зберігались в кладовці, то посилання на витрати, вказані в декларації
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23.10.2022 17:59 Відповісти
Да какой он барыга 😂 троль чистой воды))))) Если Нелоха-боневтика хватит кондратий, то только из-за Порошенко))
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23.10.2022 17:17 Відповісти
невздумайте
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23.10.2022 15:02 Відповісти
Не уверен, что фото авто для разведчиков нужно было размещать в СМИ.
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23.10.2022 15:05 Відповісти
а то что? автомобильные номера перепишут и передадут кацапам?
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23.10.2022 15:50 Відповісти
Не думал, что нужно объяснять, что такие вещи, как фото спецтранспорта специальных служб, не для массового зрителя.

Перечитайте слова Порошенко: ""Спробуйте на цих фото знайти українську розвідку. Бачите лише автомобіль? Я теж. На те вони і розвідники. Це авто ми передали нашим хлопцям з Нацгвардії, які виконують найнебезпечнішу роботу на фронті - заходять у тил до ворогів, влаштовують диверсії, щохвилини ризикуючи своїм життям. Усі дивні вибухи на незаконних забудовах (мостах), усі загадкові смерті колаборантів - це велика робота людей, імена яких ми ніколи не дізнаємося", - зазначив Порошенко Джерело: Короче, засветили авто наших разведчиков-диверсантов.
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23.10.2022 17:01 Відповісти
как он ее засветил ? где она сейчас если он ее засветил? таких бусов и пикапов закрашеных на фронте сотни - кончайте бредить!
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23.10.2022 17:22 Відповісти
У нас, что, именно эта марка и именно эта модель массово находится в составе ВСУ? А теперь прикиньте: выезжают наши разведчики на этой машине за линию фронта в тыл козломордым. А на машине какая-то надпись, типа, "Хлеб" или "Ремонт сантехники". А на блок-посте какой-нибудь орк воскликнет: "Да я видел похожую машину на сайте ЦензорНЕТ! Возможно, это укры! Мочи их!"
Вот и весь бред.
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23.10.2022 18:25 Відповісти
бред собачий машина с наклейкой хлеб никак не может быть разведкой так как она заметна издалека
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23.10.2022 18:26 Відповісти
"Хлеб" - это как пример. Ну, а если "Ремонт бытовой техники на дому"? Или "Утепление наружных стен в многоквартирных домах"?
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23.10.2022 19:52 Відповісти
ты что совсем дятел? ты думаешь что машины разведки это для того что бы ездить через кацапские блок посты? ой как все запущено
иди в школу сходи книжки умные почитай бот..
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23.10.2022 22:06 Відповісти
ты мне расскажи как оно засвечено? ну реальный пример - эта машина уже давно на фронте и выполняет боевые задания и ничего с ней не произогло
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23.10.2022 23:54 Відповісти
Так. Вони дійсно скоріш замочать машину з надписом ХЛІБ - це 100%. Це ж орки
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23.10.2022 23:56 Відповісти
Вы правы, с учетом того, что таких машин обмеженное колличество.
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23.10.2022 17:20 Відповісти
ну если ее "засветили" значит каждый знает где она сейчас? и она уже не работает? госпади зачем бред писать?
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23.10.2022 17:25 Відповісти
значить є порох в порохівницях
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23.10.2022 18:15 Відповісти
Черговий касапський фейк ... .

Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадаоись заретишувати загальновідоме обличчя та жовто-голубий шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ
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24.10.2022 20:07 Відповісти
 
 