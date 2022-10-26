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В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов". ФОТОрепортаж

азов

26 октября в Оболонском районе Киева официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале полка ССО "Азов".

"Подвиг азовцев в Мариуполе будет жить вечно: в наших сердцах и мыслях; в наших стихах, песнях, картинах, книгах, а теперь — и в названиях наших улиц. Украина никогда не забудет своих героев. Украина никогда не забудет Азов", - говорится в сообщении.

В Киеве официально появилась улица Героев полка Азов 01

Смотрите: Контрнаступление ВСУ на Херсонщине. ВИДЕО


В Киеве официально появилась улица Героев полка Азов 02

В Киеве официально появилась улица Героев полка Азов 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" стартовала на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киев (25524) переименования (740) улица (196) Азов (793)


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Тішуся нашою молоддю. Колись у Києві була площа Галицька. ‼️‼️‼️

До речі, ця назва дуже гарно демонструє єдність українців, те що ми називаємо «схід і захід разом».
Була площа з українською назвою, бо назва Галицька, погодьтеся, - це український маркер, а стала площа «денацифікована» - совєти перейменували на площу Побєди/Перемоги - і стелу там поставили з кремлівською зіркою і московськими написами.

А чому тішуся молоддю? Бо зараз вони стають рушіями змін.
Бо прийшов їхній час будувати Україну - і вони її будують українською. Як от Ярослав Воропай, який організував петицію про повернення назви Галицької площі і про знесення тієї стели. Дивлюся, молодий хлопець. Дякую.

Петиція вже набрала потрібну кількість голосів - і це мене теж тішить. Поки такі "старпери" як я доберуться до інтернету - дивлюся, а петиція вже підписана. Сміюся про себе, ну й крутяки: і автор, і підписанти. Тепер слово за владою, але, думаю, така молодь з неї не злізе. І знову тішуся.
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26.10.2022 15:47
+13
да і пох.й на них, це потрібно зробити не для тролінгу, а саме тому, щоб пам'ятати. мужчини перевершили всі епічні подвиги. якщо видадуть альманах з іменами - я куплю.
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26.10.2022 15:31
+12
Ну, все, це - конвульсії вати на тиждень буде...
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26.10.2022 15:29
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Ну, все, це - конвульсії вати на тиждень буде...
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26.10.2022 15:29 Ответить
да і пох.й на них, це потрібно зробити не для тролінгу, а саме тому, щоб пам'ятати. мужчини перевершили всі епічні подвиги. якщо видадуть альманах з іменами - я куплю.
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26.10.2022 15:31 Ответить
за "пох"
тобі б пояснили
я теж історіїю не поважаю, але тут, вибач..... ти пубо може ватнік?
ну реально
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26.10.2022 15:39 Ответить
пох на вату. чи ти перше речення тільки прочитав?
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26.10.2022 15:45 Ответить
та нормально.
вибач, але мені було би норм., шоб вулиці називали напр. частинами шо прийшли перші на цей н.п., бо реально то було звільнення від окупації, напр, там я не знаю, допустим 88-ї піх. див., чим недобре?
ясно шо тіпа окупація, проте окупанти такої х.ні не робили й близько.
в мене баба просто казала - німці були норм, як і в усіх людей, смію доповісти. просто я за правду.
а совок - гівно. теж доповідаю.
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26.10.2022 17:13 Ответить
Слава нашим пацанам!

а якщо й до речі, то можна ще й Дивізії СС Галичина,та інших пацанів, котрі блін, в 43-му році пішли, знаючи шо красножопі переможуть, до з'днання хай окупаційних військ, проте таких що не робили голодоморів в мирний час.
Хай живе пам'ять воїнам котрі боролись за нашу незалежність та за демократію.
І так, коли окупація була німецька, то навіть на коробці сірників було написано українською.
я нічо не кажу, але й голоду не було тоді.
ну і - сралін срака - пішов він геть, правильно сказав?
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26.10.2022 15:36 Ответить
Что-то Билецкий совсем пропал. Где он воюет.
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26.10.2022 15:39 Ответить
тебе їбе?
я теж думаю щ він ватнік... дати тобі прікольний кліп про типу Арія чото там? щас дам. **** ти ватна!
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26.10.2022 15:45 Ответить
Слава Азову, захисникам Маріуполя та України!
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26.10.2022 15:39 Ответить
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26.10.2022 15:45 Ответить
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZVGuaShIHwZiLLd3vwHyXOtJi-Yx-8aye0gyiSI614Zc65eYwrqL8aLHn9C9yT_pwiAYqb8xkYWpqXTfeTbX3wpeMQISWFsjF8QV1d5czrYGemo6dKEyKIeiedezIk1bWGxp2nFaQYziRsR9jEOgXTNd2lARrxtn_tTR0qXDBGx3g&__tn__=-UC*F Larysa Nitsoi

Тішуся нашою молоддю. Колись у Києві була площа Галицька. ‼️‼️‼️

До речі, ця назва дуже гарно демонструє єдність українців, те що ми називаємо «схід і захід разом».
Була площа з українською назвою, бо назва Галицька, погодьтеся, - це український маркер, а стала площа «денацифікована» - совєти перейменували на площу Побєди/Перемоги - і стелу там поставили з кремлівською зіркою і московськими написами.

А чому тішуся молоддю? Бо зараз вони стають рушіями змін.
Бо прийшов їхній час будувати Україну - і вони її будують українською. Як от Ярослав Воропай, який організував петицію про повернення назви Галицької площі і про знесення тієї стели. Дивлюся, молодий хлопець. Дякую.

Петиція вже набрала потрібну кількість голосів - і це мене теж тішить. Поки такі "старпери" як я доберуться до інтернету - дивлюся, а петиція вже підписана. Сміюся про себе, ну й крутяки: і автор, і підписанти. Тепер слово за владою, але, думаю, така молодь з неї не злізе. І знову тішуся.
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26.10.2022 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ouvq82dg5QQ
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26.10.2022 15:49 Ответить
А тепер треба метро лукашенківська переіменувати у Варшавську, як вже пів року обіцяють. Акраз вулиця та станція метро парують одне одному.
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26.10.2022 15:50 Ответить
А хіба така в нас є ?
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26.10.2022 16:50 Ответить
Мож чіпсова рахувати, мож бульбашівська.
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26.10.2022 18:11 Ответить
Мінська, але наче її мали перейменувати на Варшавську. Не знаю, правда, чи перейменували
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26.10.2022 19:21 Ответить
А в Москвобаді білоруська в метрополітені
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26.10.2022 19:23 Ответить
Безмежна подяка Героям! Слава Україні!
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26.10.2022 15:51 Ответить
дойдем до москвы и красную площадь тоже переименуем в площадь имени полка Азов.вечная память пацанам.
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26.10.2022 16:29 Ответить
Слава захисникам Маріуполя і України!
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26.10.2022 21:16 Ответить
 
 