В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов". ФОТОрепортаж

26 октября в Оболонском районе Киева официально открыли первую табличку улицы Героев полка "Азов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале полка ССО "Азов".

"Подвиг азовцев в Мариуполе будет жить вечно: в наших сердцах и мыслях; в наших стихах, песнях, картинах, книгах, а теперь — и в названиях наших улиц. Украина никогда не забудет своих героев. Украина никогда не забудет Азов", - говорится в сообщении.

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