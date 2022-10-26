У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". ФОТОрепортаж

26 жовтня в Оболонському районі міста Києва офіційно відкрили першу табличку вулиці Героїв полку "Азов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі полку ССО "Азов".

"Подвиг азовців в Маріуполі житиме вічно: в наших серцях та думках; у наших віршах, піснях, картинах, книгах, а відтепер — і в назвах наших вулиць. Україна ніколи не забуде своїх героїв. Україна ніколи не забуде Азов", - ідеться в повідомленні.

Дивіться: "Азов" відновлює підрозділи. Не вистачає танків та артилерії. ВIДЕО





Читайте: Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"