УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13485 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 349 21

У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". ФОТОрепортаж

азов

26 жовтня в Оболонському районі міста Києва офіційно відкрили першу табличку вулиці Героїв полку "Азов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі полку ССО "Азов".

"Подвиг азовців в Маріуполі житиме вічно: в наших серцях та думках; у наших віршах, піснях, картинах, книгах, а відтепер — і в назвах наших вулиць. Україна ніколи не забуде своїх героїв. Україна ніколи не забуде Азов", - ідеться в повідомленні.

У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку Азов 01

Дивіться: "Азов" відновлює підрозділи. Не вистачає танків та артилерії. ВIДЕО


У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку Азов 02

У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку Азов 03

Читайте: Ще майже 800 азовців, з них понад 40 жінок, перебувають у полоні, - "Азов"

Автор: 

Київ (19469) перейменування (585) вулиця (77) Азов (777)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZVGuaShIHwZiLLd3vwHyXOtJi-Yx-8aye0gyiSI614Zc65eYwrqL8aLHn9C9yT_pwiAYqb8xkYWpqXTfeTbX3wpeMQISWFsjF8QV1d5czrYGemo6dKEyKIeiedezIk1bWGxp2nFaQYziRsR9jEOgXTNd2lARrxtn_tTR0qXDBGx3g&__tn__=-UC*F Larysa Nitsoi

Тішуся нашою молоддю. Колись у Києві була площа Галицька. ‼️‼️‼️

До речі, ця назва дуже гарно демонструє єдність українців, те що ми називаємо «схід і захід разом».
Була площа з українською назвою, бо назва Галицька, погодьтеся, - це український маркер, а стала площа «денацифікована» - совєти перейменували на площу Побєди/Перемоги - і стелу там поставили з кремлівською зіркою і московськими написами.

А чому тішуся молоддю? Бо зараз вони стають рушіями змін.
Бо прийшов їхній час будувати Україну - і вони її будують українською. Як от Ярослав Воропай, який організував петицію про повернення назви Галицької площі і про знесення тієї стели. Дивлюся, молодий хлопець. Дякую.

Петиція вже набрала потрібну кількість голосів - і це мене теж тішить. Поки такі "старпери" як я доберуться до інтернету - дивлюся, а петиція вже підписана. Сміюся про себе, ну й крутяки: і автор, і підписанти. Тепер слово за владою, але, думаю, така молодь з неї не злізе. І знову тішуся.
показати весь коментар
26.10.2022 15:47
+13
да і пох.й на них, це потрібно зробити не для тролінгу, а саме тому, щоб пам'ятати. мужчини перевершили всі епічні подвиги. якщо видадуть альманах з іменами - я куплю.
показати весь коментар
26.10.2022 15:31
+12
Ну, все, це - конвульсії вати на тиждень буде...
показати весь коментар
26.10.2022 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, все, це - конвульсії вати на тиждень буде...
показати весь коментар
26.10.2022 15:29 Відповісти
да і пох.й на них, це потрібно зробити не для тролінгу, а саме тому, щоб пам'ятати. мужчини перевершили всі епічні подвиги. якщо видадуть альманах з іменами - я куплю.
показати весь коментар
26.10.2022 15:31 Відповісти
за "пох"
тобі б пояснили
я теж історіїю не поважаю, але тут, вибач..... ти пубо може ватнік?
ну реально
показати весь коментар
26.10.2022 15:39 Відповісти
пох на вату. чи ти перше речення тільки прочитав?
показати весь коментар
26.10.2022 15:45 Відповісти
та нормально.
вибач, але мені було би норм., шоб вулиці називали напр. частинами шо прийшли перші на цей н.п., бо реально то було звільнення від окупації, напр, там я не знаю, допустим 88-ї піх. див., чим недобре?
ясно шо тіпа окупація, проте окупанти такої х.ні не робили й близько.
в мене баба просто казала - німці були норм, як і в усіх людей, смію доповісти. просто я за правду.
а совок - гівно. теж доповідаю.
показати весь коментар
26.10.2022 17:13 Відповісти
Слава нашим пацанам!

а якщо й до речі, то можна ще й Дивізії СС Галичина,та інших пацанів, котрі блін, в 43-му році пішли, знаючи шо красножопі переможуть, до з'днання хай окупаційних військ, проте таких що не робили голодоморів в мирний час.
Хай живе пам'ять воїнам котрі боролись за нашу незалежність та за демократію.
І так, коли окупація була німецька, то навіть на коробці сірників було написано українською.
я нічо не кажу, але й голоду не було тоді.
ну і - сралін срака - пішов він геть, правильно сказав?
показати весь коментар
26.10.2022 15:36 Відповісти
Что-то Билецкий совсем пропал. Где он воюет.
показати весь коментар
26.10.2022 15:39 Відповісти
тебе їбе?
я теж думаю щ він ватнік... дати тобі прікольний кліп про типу Арія чото там? щас дам. **** ти ватна!
показати весь коментар
26.10.2022 15:45 Відповісти
Слава Азову, захисникам Маріуполя та України!
показати весь коментар
26.10.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 15:45 Відповісти
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZVGuaShIHwZiLLd3vwHyXOtJi-Yx-8aye0gyiSI614Zc65eYwrqL8aLHn9C9yT_pwiAYqb8xkYWpqXTfeTbX3wpeMQISWFsjF8QV1d5czrYGemo6dKEyKIeiedezIk1bWGxp2nFaQYziRsR9jEOgXTNd2lARrxtn_tTR0qXDBGx3g&__tn__=-UC*F Larysa Nitsoi

Тішуся нашою молоддю. Колись у Києві була площа Галицька. ‼️‼️‼️

До речі, ця назва дуже гарно демонструє єдність українців, те що ми називаємо «схід і захід разом».
Була площа з українською назвою, бо назва Галицька, погодьтеся, - це український маркер, а стала площа «денацифікована» - совєти перейменували на площу Побєди/Перемоги - і стелу там поставили з кремлівською зіркою і московськими написами.

А чому тішуся молоддю? Бо зараз вони стають рушіями змін.
Бо прийшов їхній час будувати Україну - і вони її будують українською. Як от Ярослав Воропай, який організував петицію про повернення назви Галицької площі і про знесення тієї стели. Дивлюся, молодий хлопець. Дякую.

Петиція вже набрала потрібну кількість голосів - і це мене теж тішить. Поки такі "старпери" як я доберуться до інтернету - дивлюся, а петиція вже підписана. Сміюся про себе, ну й крутяки: і автор, і підписанти. Тепер слово за владою, але, думаю, така молодь з неї не злізе. І знову тішуся.
показати весь коментар
26.10.2022 15:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ouvq82dg5QQ
показати весь коментар
26.10.2022 15:49 Відповісти
А тепер треба метро лукашенківська переіменувати у Варшавську, як вже пів року обіцяють. Акраз вулиця та станція метро парують одне одному.
показати весь коментар
26.10.2022 15:50 Відповісти
А хіба така в нас є ?
показати весь коментар
26.10.2022 16:50 Відповісти
Мож чіпсова рахувати, мож бульбашівська.
показати весь коментар
26.10.2022 18:11 Відповісти
Мінська, але наче її мали перейменувати на Варшавську. Не знаю, правда, чи перейменували
показати весь коментар
26.10.2022 19:21 Відповісти
А в Москвобаді білоруська в метрополітені
показати весь коментар
26.10.2022 19:23 Відповісти
Безмежна подяка Героям! Слава Україні!
показати весь коментар
26.10.2022 15:51 Відповісти
дойдем до москвы и красную площадь тоже переименуем в площадь имени полка Азов.вечная память пацанам.
показати весь коментар
26.10.2022 16:29 Відповісти
Слава захисникам Маріуполя і України!
показати весь коментар
26.10.2022 21:16 Відповісти
 
 