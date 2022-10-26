У Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов". ФОТОрепортаж
26 жовтня в Оболонському районі міста Києва офіційно відкрили першу табличку вулиці Героїв полку "Азов".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі полку ССО "Азов".
"Подвиг азовців в Маріуполі житиме вічно: в наших серцях та думках; у наших віршах, піснях, картинах, книгах, а відтепер — і в назвах наших вулиць. Україна ніколи не забуде своїх героїв. Україна ніколи не забуде Азов", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Sophia-Maria Duglass
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тобі б пояснили
я теж історіїю не поважаю, але тут, вибач..... ти пубо може ватнік?
ну реально
вибач, але мені було би норм., шоб вулиці називали напр. частинами шо прийшли перші на цей н.п., бо реально то було звільнення від окупації, напр, там я не знаю, допустим 88-ї піх. див., чим недобре?
ясно шо тіпа окупація, проте окупанти такої х.ні не робили й близько.
в мене баба просто казала - німці були норм, як і в усіх людей, смію доповісти. просто я за правду.
а совок - гівно. теж доповідаю.
а якщо й до речі, то можна ще й Дивізії СС Галичина,та інших пацанів, котрі блін, в 43-му році пішли, знаючи шо красножопі переможуть, до з'днання хай окупаційних військ, проте таких що не робили голодоморів в мирний час.
Хай живе пам'ять воїнам котрі боролись за нашу незалежність та за демократію.
І так, коли окупація була німецька, то навіть на коробці сірників було написано українською.
я нічо не кажу, але й голоду не було тоді.
ну і - сралін срака - пішов він геть, правильно сказав?
я теж думаю щ він ватнік... дати тобі прікольний кліп про типу Арія чото там? щас дам. **** ти ватна!
Тішуся нашою молоддю. Колись у Києві була площа Галицька. ‼️‼️‼️
До речі, ця назва дуже гарно демонструє єдність українців, те що ми називаємо «схід і захід разом».
Була площа з українською назвою, бо назва Галицька, погодьтеся, - це український маркер, а стала площа «денацифікована» - совєти перейменували на площу Побєди/Перемоги - і стелу там поставили з кремлівською зіркою і московськими написами.
А чому тішуся молоддю? Бо зараз вони стають рушіями змін.
Бо прийшов їхній час будувати Україну - і вони її будують українською. Як от Ярослав Воропай, який організував петицію про повернення назви Галицької площі і про знесення тієї стели. Дивлюся, молодий хлопець. Дякую.
Петиція вже набрала потрібну кількість голосів - і це мене теж тішить. Поки такі "старпери" як я доберуться до інтернету - дивлюся, а петиція вже підписана. Сміюся про себе, ну й крутяки: і автор, і підписанти. Тепер слово за владою, але, думаю, така молодь з неї не злізе. І знову тішуся.