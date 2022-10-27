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В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов. ФОТО

Крупнейший отечественный производитель бронежилетов Львовский Оборонный Кластер (ЛОК) начал производство детских защитных комплектов. Такие комплекты, каждый из которых состоит из шлема и бронежилета, будут использованы для эвакуации детей из зоны боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас детские защитные комплекты уже прошли все необходимые испытания и получили соответствующую сертификацию. Шлем по уровню защиты является стандартным военным, но меньшего размера (размеры S и L). А жилет отвечает стандартам защиты бронежилета 1-го класса. При том, что комплекты способны обеспечить достаточно высокий уровень защиты (в первую очередь от обломков), они еще очень легки, потому что изготовлены из сверхвысокомолекулярного баллистического полиэтилена. Разработчики также сделали жилет максимально удобным для использования во время эвакуации детей: он быстро одевается и снимается, имеет яркие цвета и светоотражающие полосы, есть спереди прозрачный карман для информации.

Комплекты изготавливаются в трех размерах для детей всех возрастов: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет.

В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов 01
В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов 02
В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов 03

В Украине впервые в мире начато серийное производство детских бронежилетов 04

В разработке детского защитного комплекта приняли участие конструкторы Харьковского Завода Средств индивидуальной защиты и натовский офицер Калин Димитров – один из лучших экспертов по военной экипировке и индивидуальных средств баллистической защиты, у него более 20 лет опыта работы в оснащении армии и полиции.

Первые 30 детских защитных комплектов уже в ближайшее время будут переданы специальному подразделению Нацполиции Украины – Управлению Ювенальной Превенции. В целом же Нацполиция обратилась во Львовский оборонный кластер с запросом об изготовлении 500 таких комплектов. Себестоимость каждого составляет около 550$, поэтому на изготовление первой партии в 500 шт. нужно собрать 275 000$.

Всего же, по мнению экспертов ЛОКа, для эвакуации детей из зоны боевых действий может потребоваться несколько тысяч защитных комплектов. При этом сейчас нигде в мире их серийно не производят.

Производство детских защитных комплектов происходит за средства, собранные в качестве благотворительных пожертвований. Далее комплекты будут бесплатно передаваться структурам, которые эвакуируют детей.

Свой вклад внести можно на сайте Львовского Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org/

Справка редакции:

Львовский Оборонный Кластер является крупнейшим отечественным производителем бронежилетов. Кроме военных, производит также средства защиты для детей, медиков, журналистов.

С начала войны изготовил и бесплатно передал Силам Обороны Украины уже около 100 тысяч бронежилетов.

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Топ комментарии
+26
Будьте ви прокляті, кацапи. Наші діти замість безпечного і щасливого дитинства мають вдягати бронежилети.

І, все одно, ми вас, покидьків, переможемо!
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27.10.2022 12:01
+17
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27.10.2022 12:08
+10
Таке досягнення, якім не дуже можливо пишатися.
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27.10.2022 12:04
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Правила форума Совет форумчан
Будьте ви прокляті, кацапи. Наші діти замість безпечного і щасливого дитинства мають вдягати бронежилети.

І, все одно, ми вас, покидьків, переможемо!
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27.10.2022 12:01 Ответить
Таке досягнення, якім не дуже можливо пишатися.
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27.10.2022 12:04 Ответить
В Ізраілі вперше почали виготовляти.
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27.10.2022 12:05 Ответить
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27.10.2022 12:08 Ответить
Ще каски потрібни захісни
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27.10.2022 12:13 Ответить
Капюшон якось дивно виглядає, напевно теж захистний.
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27.10.2022 12:27 Ответить
Це чохол для шолома, судячи з усього.
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27.10.2022 12:30 Ответить
Так, ваша правда, зараз придивився, то захист шії. Насправді добре зроблено!
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27.10.2022 12:39 Ответить
Чукча не читатель, чукча - писатель?
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27.10.2022 12:28 Ответить
Ну вообще во всем мире производят бронежилеты для детей...
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27.10.2022 12:15 Ответить
Ну да, ещё и мечи, луки, стрелы, автоматы, каски и т. д. , можно купить везде, в отделе игрушек! Извините, а читать умеете?

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27.10.2022 14:14 Ответить
Да, умею, в том числе на английском. Это жилет 3 уровня защиты. Производство Израиль.
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27.10.2022 15:49 Ответить
Не дорог 🤔как по мне дорого и бессмысленно 😢
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27.10.2022 12:18 Ответить
Чому бесмислєнно? Для евакуації дітей потрібні такі штуки.
Від осколків деяких захистить і не тільки, це краще ніж нічого.
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27.10.2022 12:22 Ответить
У него просто нет своих детей. Поэтому ему все по барабану.
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27.10.2022 12:26 Ответить
В начале войны видел ужасающие кадры, когда оперировали маленького мальчика с осколком в спине. Ему броник помог бы.
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27.10.2022 12:30 Ответить
Иди убейся. Тролль
Зачем влачишь существование.
Пользы миру не приносишь, ты совсем.
Возможно самовыпил есть твое призвание.
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27.10.2022 14:16 Ответить
Рожевий колір, щоб кацапським снайперам зручніше цілитися?
Чи виробник вважає, що виродки, що вбивають мирне населення, проводять масові страти, гвалтують жінок, не будуть стріляти в дітей?
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27.10.2022 12:25 Ответить
Детей не вывозят ТАЙКОМ! Детей вывозят по договорённым и "безопасным" коридорам о которых рашисты и так знают, но если сделать бронежилеты защитного цвета, то у них всегда будет отмазка про "стрелял по военным в бронежилете"! А так хоть какая то надежда, что у кого-то рука дрогнет.
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27.10.2022 12:36 Ответить
Шановний, евакуаційна колона, яка їхала з під Харкова і яка була повністю знищена, вона не потайки їхала!
Коли хтось починає використовувати слова, «безпечний коридор», «домовленість», говорячи про кацапів, то в мене одразу пропадає бажання з ним спілкуватися!
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27.10.2022 12:46 Ответить
це так сумно
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27.10.2022 12:32 Ответить
Цікаво, чому ніхто не звертається до офісу президента за грошима?)
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27.10.2022 12:59 Ответить
Бо у ОП є гроші лише на дороги.
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27.10.2022 13:03 Ответить
І ще у них є гроші єдиний гімномарафон.
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27.10.2022 13:56 Ответить
Если этот жилет будет оранжевого цвета то можно ещё мишень на спине на жалеть и нарисовать
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27.10.2022 18:14 Ответить
На лобі тобі хій намалюють!
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27.10.2022 20:00 Ответить
Скоро на подходе для детей детские автоматы, детские гранатомёты, детские системы ПВО
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27.10.2022 18:15 Ответить
Геть з України кацап некрасивий
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27.10.2022 20:01 Ответить
Такий захист для дітей необхідний , але це треба було робити ще до війни.
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27.10.2022 20:02 Ответить
 
 