В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів. ФОТО

Найбільший вітчизняний виробник бронежилетів, Львівський Оборонний Кластер (ЛОК), розпочав виробництво дитячих захисних комплектів. Такі комплекти, кожен з яких складається із шолома і бронежилета, будуть використані для евакуації дітей із зони бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зараз дитячі захисні комплекти вже пройшли всі необхідні випробування та отримали відповідну сертифікацію. Шолом за рівнем захисту є стандартним військовим, але меншого розміру (розміри S та L). А жилет відповідає стандартам захисту бронежилета 1-го класу. При тому, що комплекти здатні забезпечити достатньо високий рівень захисту (у першу чергу від уламків), вони є ще й дуже легкими, адже виготовлені із надвисокомолекулярного балістичного поліетилену. Розробники також зробили жилет максимально зручним для використання під час евакуації дітей: він швидко одягається і знімається, має яскраві кольори і світловідбивні смуги, містить спереду прозору кишеню для інформації.

Комплекти виготовляються в трьох розмірах для дітей різного віку: 4-6 років, 7-10 років та 11-14 років.







В розробці дитячого захисного комплекту взяли участь конструктори Харківського Заводу Засобів індивідуального захисту та натівський офіцер Калін Дімітров – один з кращих експертів із військового екіпірування та індивідуальних засобів балістичного захисту, що має понад 20 років досвіду роботи в оснащенні армії та поліції

Перші 30 дитячих захисних комплектів вже найближчим часом будуть передані спеціальному підрозділу Нацполіції України – Управлінню Ювенальної Превенції. Загалом же Нацполіція звернулася до Львівського оборонного кластера із запитом про виготовлення 500 таких комплектів. Собівартість кожного становить близько 550 $, тож на виготовлення першої партії в 500 шт. потрібно зібрати 275 000$.

Всього ж, на думку експертів ЛОКа, для евакуації дітей із зони бойових дій може знадобитися кілька тисяч захисних комплектів. При цьому зараз ніде в світі їх серійно не виготовляють.

Виробництво дитячих захисних комплектів відбувається за кошти, зібрані як благодійні пожертви. Далі комплекти безкоштовно передаватимуться структурам, які евакуюють дітей.

Свій внесок можна зробити на сайті Львівського Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org/

Довідка редакції:

Львівський Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів. Крім військових, виготовляє також засоби захисту для дітей, медиків, журналістів.

Від початку війни виготовив та безкоштовно передав Силам Оборони України вже майже 100 тисяч бронежилетів.