УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13572 відвідувача онлайн
Новини Фото
11 726 30

В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів. ФОТО

Найбільший вітчизняний виробник бронежилетів, Львівський Оборонний Кластер (ЛОК), розпочав виробництво дитячих захисних комплектів. Такі комплекти, кожен з яких складається із шолома і бронежилета, будуть використані для евакуації дітей із зони бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зараз дитячі захисні комплекти вже пройшли всі необхідні випробування та отримали відповідну сертифікацію. Шолом за рівнем захисту є стандартним військовим, але меншого розміру (розміри S та L). А жилет відповідає стандартам захисту бронежилета 1-го класу. При тому, що комплекти здатні забезпечити достатньо високий рівень захисту (у першу чергу від уламків), вони є ще й дуже легкими, адже виготовлені із надвисокомолекулярного балістичного поліетилену. Розробники також зробили жилет максимально зручним для використання під час евакуації дітей: він швидко одягається і знімається, має яскраві кольори і світловідбивні смуги, містить спереду прозору кишеню для інформації.

Комплекти виготовляються в трьох розмірах для дітей різного віку: 4-6 років, 7-10 років та 11-14 років.

В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів 01
В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів 02
В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів 03

В Україні вперше у світі розпочато серійне виробництво дитячих бронежилетів 04

В розробці дитячого захисного комплекту взяли участь конструктори Харківського Заводу Засобів індивідуального захисту та натівський офіцер Калін Дімітров – один з кращих експертів із військового екіпірування та індивідуальних засобів балістичного захисту, що має понад 20 років досвіду роботи в оснащенні армії та поліції

Перші 30 дитячих захисних  комплектів вже найближчим часом будуть передані спеціальному підрозділу Нацполіції України – Управлінню Ювенальної Превенції. Загалом же Нацполіція звернулася до Львівського оборонного кластера із запитом про виготовлення 500 таких комплектів. Собівартість кожного становить близько 550 $, тож на виготовлення першої партії в 500 шт. потрібно зібрати 275 000$.

Всього ж, на думку експертів ЛОКа, для евакуації дітей із зони бойових дій може знадобитися кілька тисяч захисних комплектів. При цьому зараз ніде в світі їх серійно не виготовляють.

Виробництво дитячих захисних комплектів відбувається за кошти, зібрані як благодійні пожертви. Далі комплекти безкоштовно передаватимуться структурам, які евакуюють дітей.

Свій внесок можна зробити на сайті Львівського Оборонного Кластера https://www.ldc-ua.org/

Довідка редакції:

Львівський Оборонний Кластер є найбільшим вітчизняним виробником бронежилетів. Крім військових, виготовляє також засоби захисту для дітей, медиків, журналістів.

Від початку війни виготовив та безкоштовно передав Силам Оборони України вже майже 100 тисяч бронежилетів.

Автор: 

діти (5066) виробництво (1633) Бронежилет (155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Будьте ви прокляті, кацапи. Наші діти замість безпечного і щасливого дитинства мають вдягати бронежилети.

І, все одно, ми вас, покидьків, переможемо!
показати весь коментар
27.10.2022 12:01
+17
показати весь коментар
27.10.2022 12:08
+10
Таке досягнення, якім не дуже можливо пишатися.
показати весь коментар
27.10.2022 12:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будьте ви прокляті, кацапи. Наші діти замість безпечного і щасливого дитинства мають вдягати бронежилети.

І, все одно, ми вас, покидьків, переможемо!
показати весь коментар
27.10.2022 12:01 Відповісти
Таке досягнення, якім не дуже можливо пишатися.
показати весь коментар
27.10.2022 12:04 Відповісти
В Ізраілі вперше почали виготовляти.
показати весь коментар
27.10.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 12:08 Відповісти
Ще каски потрібни захісни
показати весь коментар
27.10.2022 12:13 Відповісти
Капюшон якось дивно виглядає, напевно теж захистний.
показати весь коментар
27.10.2022 12:27 Відповісти
Це чохол для шолома, судячи з усього.
показати весь коментар
27.10.2022 12:30 Відповісти
Так, ваша правда, зараз придивився, то захист шії. Насправді добре зроблено!
показати весь коментар
27.10.2022 12:39 Відповісти
Чукча не читатель, чукча - писатель?
показати весь коментар
27.10.2022 12:28 Відповісти
Ну вообще во всем мире производят бронежилеты для детей...
показати весь коментар
27.10.2022 12:15 Відповісти
Ну да, ещё и мечи, луки, стрелы, автоматы, каски и т. д. , можно купить везде, в отделе игрушек! Извините, а читать умеете?

показати весь коментар
27.10.2022 14:14 Відповісти
Да, умею, в том числе на английском. Это жилет 3 уровня защиты. Производство Израиль.
показати весь коментар
27.10.2022 15:49 Відповісти
Не дорог 🤔как по мне дорого и бессмысленно 😢
показати весь коментар
27.10.2022 12:18 Відповісти
Чому бесмислєнно? Для евакуації дітей потрібні такі штуки.
Від осколків деяких захистить і не тільки, це краще ніж нічого.
показати весь коментар
27.10.2022 12:22 Відповісти
У него просто нет своих детей. Поэтому ему все по барабану.
показати весь коментар
27.10.2022 12:26 Відповісти
В начале войны видел ужасающие кадры, когда оперировали маленького мальчика с осколком в спине. Ему броник помог бы.
показати весь коментар
27.10.2022 12:30 Відповісти
Иди убейся. Тролль
Зачем влачишь существование.
Пользы миру не приносишь, ты совсем.
Возможно самовыпил есть твое призвание.
показати весь коментар
27.10.2022 14:16 Відповісти
Рожевий колір, щоб кацапським снайперам зручніше цілитися?
Чи виробник вважає, що виродки, що вбивають мирне населення, проводять масові страти, гвалтують жінок, не будуть стріляти в дітей?
показати весь коментар
27.10.2022 12:25 Відповісти
Детей не вывозят ТАЙКОМ! Детей вывозят по договорённым и "безопасным" коридорам о которых рашисты и так знают, но если сделать бронежилеты защитного цвета, то у них всегда будет отмазка про "стрелял по военным в бронежилете"! А так хоть какая то надежда, что у кого-то рука дрогнет.
показати весь коментар
27.10.2022 12:36 Відповісти
Шановний, евакуаційна колона, яка їхала з під Харкова і яка була повністю знищена, вона не потайки їхала!
Коли хтось починає використовувати слова, «безпечний коридор», «домовленість», говорячи про кацапів, то в мене одразу пропадає бажання з ним спілкуватися!
показати весь коментар
27.10.2022 12:46 Відповісти
це так сумно
показати весь коментар
27.10.2022 12:32 Відповісти
Цікаво, чому ніхто не звертається до офісу президента за грошима?)
показати весь коментар
27.10.2022 12:59 Відповісти
Бо у ОП є гроші лише на дороги.
показати весь коментар
27.10.2022 13:03 Відповісти
І ще у них є гроші єдиний гімномарафон.
показати весь коментар
27.10.2022 13:56 Відповісти
Если этот жилет будет оранжевого цвета то можно ещё мишень на спине на жалеть и нарисовать
показати весь коментар
27.10.2022 18:14 Відповісти
На лобі тобі хій намалюють!
показати весь коментар
27.10.2022 20:00 Відповісти
Скоро на подходе для детей детские автоматы, детские гранатомёты, детские системы ПВО
показати весь коментар
27.10.2022 18:15 Відповісти
Геть з України кацап некрасивий
показати весь коментар
27.10.2022 20:01 Відповісти
Такий захист для дітей необхідний , але це треба було робити ще до війни.
показати весь коментар
27.10.2022 20:02 Відповісти
 
 