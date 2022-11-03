РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11877 посетителей онлайн
Новости Фото
9 130 13

В Вене появился украинский мурал, созданный известными художниками. ФОТО

2 ноября в одном из центральных районов Вены открыли мурал "Stripes of Freedom" авторства украинского художника Никиты Кравцова и француза Венсана Паронно, автора комиксов и режиссера. Художники переосмыслили известные женские портреты Густава Климта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это первый из пяти муралов, которые появятся в рамках проекта The Wall, инициированного Украинским институтом и призванного демонстрировать сопротивление российской агрессии и единство. Следующие города – Берлин, Женева, Марсель и Анкара. Каждый мурал будут рисовать творческие дуэты с украинских и международных художников.

По замыслу кураторки проекта Кати Тейлор, основательницы агентства Port.agency, которое выполняет проект, The Wall должен помочь нам всем переосмыслить и устранить ментальную и историческую стену, отделяющую Украину от сообщества Европейского Союза.

В Вене появился украинский мурал, созданный известными художниками 01

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила: "Муралы – наш ответ на российскую варварскую агрессию на культурном фронте в цивилизационной войне, которую развязал Путин. Политика уничтожения и ликвидации украинской идентичности является одним из ключевых элементов России в войне против Украины… Сегодня Украина борется не только за право на существование, но и отстаивает свое право быть членом европейской семьи.

Читайте также: В Вене появился трамвай с уникальным украинским дизайном

Украинское сообщество Вены с большим энтузиазмом восприняло проект. Александра Саенко, глава ОО "Центр украинских инициатив", прокомментировала: "Мы традиционно поддержали важный акт культурной дипломатии Украины и стали соорганизаторами открытия The Wall/Vienna, хорошего и символического. Приятно, что среди наших волонтеров теперь и подростающее поколение - учащиеся образовательного центра FREE PEOPLE Educational Hub. Волонтерство – важная часть жизни людей с активной гражданской позицией. Сам мурал я обязательно буду рекомендовать внести в экскурсионные маршруты всем украинским гидам в Вене".

Автор: 

Австрия (815) украинцы (3865) Вена (110)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
03.11.2022 20:42
+9
У Лондоні багато українських муралів чи графіті.

показать весь комментарий
03.11.2022 20:54
+4
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3920609.html У столиці Чехії, Празі, в районі Нуслі на вулиці Моймірова створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні...
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1888007/1888007_600.jpg

Автор муралу - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії, пише europe-cities.com.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, скандинавського Муммі-троля, французського Обелікса, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.
показать весь комментарий
03.11.2022 20:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де відрізана кацапська голова?
Ап'ять дружіть зібралися?
показать весь комментарий
03.11.2022 20:38 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3920609.html У столиці Чехії, Празі, в районі Нуслі на вулиці Моймірова створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні...
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1888007/1888007_600.jpg

Автор муралу - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії, пише europe-cities.com.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, скандинавського Муммі-троля, французського Обелікса, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.
показать весь комментарий
03.11.2022 20:40 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 20:42 Ответить
У Лондоні багато українських муралів чи графіті.

показать весь комментарий
03.11.2022 20:54 Ответить
Добра приманка для кацапських вандалів. Але то треба мати хоч трохи розуму та. здорового глузду.
показать весь комментарий
03.11.2022 20:45 Ответить
Перед тим як написати свою маячню, ти хоча б подумала.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:26 Ответить
Маячня - щось що існує тільки в чиємусь уявленні. Біла літера Z малюється повсюди в Європі і це є реальність. Реальність також зухвале паклюження українських прапорів та напад на українців за тризуб чи просто мову при практично повній безкарності з боку місцевої влади.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:53 Ответить
Чекаємо обісцяних свиномордих кацапів з балончиками і буквами зет. На що вони ще здатні? =/
показать весь комментарий
03.11.2022 20:55 Ответить
відень - це місце прихистку таких виродків як: портянка, мураєв, фірташ, тупіцкий та ін. Тому вся ця проукраїнська риторика австрійців не більше ніж хайп. Дуже добре знаю центр відня, тому ніколи не повірю, що цю хєрню намалювали десь у центрі міста.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:31 Ответить
Хрєново коли Україну виставляють тільки в образі жертви, це якось не дає надії на враження ракетами цілей по всій рашкє.
показать весь комментарий
04.11.2022 13:16 Ответить
Виглядає незвично, хоча скільки дивлюся на віоліті ******* мистецтво, воно все незвичне
показать весь комментарий
05.11.2022 21:09 Ответить
 
 