В Вене появился украинский мурал, созданный известными художниками. ФОТО

2 ноября в одном из центральных районов Вены открыли мурал "Stripes of Freedom" авторства украинского художника Никиты Кравцова и француза Венсана Паронно, автора комиксов и режиссера. Художники переосмыслили известные женские портреты Густава Климта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Это первый из пяти муралов, которые появятся в рамках проекта The Wall, инициированного Украинским институтом и призванного демонстрировать сопротивление российской агрессии и единство. Следующие города – Берлин, Женева, Марсель и Анкара. Каждый мурал будут рисовать творческие дуэты с украинских и международных художников.

По замыслу кураторки проекта Кати Тейлор, основательницы агентства Port.agency, которое выполняет проект, The Wall должен помочь нам всем переосмыслить и устранить ментальную и историческую стену, отделяющую Украину от сообщества Европейского Союза.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила: "Муралы – наш ответ на российскую варварскую агрессию на культурном фронте в цивилизационной войне, которую развязал Путин. Политика уничтожения и ликвидации украинской идентичности является одним из ключевых элементов России в войне против Украины… Сегодня Украина борется не только за право на существование, но и отстаивает свое право быть членом европейской семьи.

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Украинское сообщество Вены с большим энтузиазмом восприняло проект. Александра Саенко, глава ОО "Центр украинских инициатив", прокомментировала: "Мы традиционно поддержали важный акт культурной дипломатии Украины и стали соорганизаторами открытия The Wall/Vienna, хорошего и символического. Приятно, что среди наших волонтеров теперь и подростающее поколение - учащиеся образовательного центра FREE PEOPLE Educational Hub. Волонтерство – важная часть жизни людей с активной гражданской позицией. Сам мурал я обязательно буду рекомендовать внести в экскурсионные маршруты всем украинским гидам в Вене".