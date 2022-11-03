У Відні з’явився український мурал, створений відомими художниками. ФОТО

2 листопада в одному з центральних районів Відня відкрили мурал "Stripes of Freedom" авторства українського художника Микити Кравцова і француза Венсана Паронно, автора коміксів і режисера, присвяту великому австрійському Густаву Клімту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це перший з п‘яти муралів, які з‘являться в рамках проекту The Wall, ініційованого Українським інститутом і покликаного демонструвати спротив російській агресії та єдність. Наступні міста - Берлін, Женева, Марсель та Анкара. В кожному мурал малюватимуть творчі дуети з українських і міжнародних художників.

За задумом кураторки проекту Каті Тейлор, засновниці агенції Port.agency, яка виконує проект, The Wall має допомогти нам усім переосмислити та усунути ментальний і історичний мур, який відділяє Україну від спільноти Європейського Союзу.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила: "Мурали – наша відповідь на російську варварську агресію на культурному фронті в цивілізаційній війні, яку розв’язав Путін. Політика знищення та ліквідації української ідентичності є одним із ключових елементів Росії у війні проти України… Сьогодні Україна бореться не лише за право на існування, а й відстоює своє право бути членом європейської родини".

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Українська спільнота Відня з великим ентузіазмом сприйняла проект. Олександра Саєнко, голова ГО "Центр українських ініціатив", прокоментувала: "Ми традиційно підтримали важливий акт культурної дипломатії України і стали співорганізаторами відкриття The Wall/ Vienna, гарного і символічного. Приємно, що серед наших волонтерів тепер і зростаюче покоління - учні освітнього центру FREE PEOPLE Educational Hub. Волонтерство - важлива частина життя людей з активною громадянською позицією. Сам мурал я обов‘язково рекомендуватиму внести в екскурсійні маршрути всім українським гідам у Відні".