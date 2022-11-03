УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5555 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 130 13

У Відні з’явився український мурал, створений відомими художниками. ФОТО

2 листопада в одному з центральних районів Відня відкрили мурал "Stripes of Freedom" авторства українського художника Микити Кравцова і француза Венсана Паронно, автора коміксів і режисера, присвяту великому австрійському Густаву Клімту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Це перший з п‘яти муралів, які з‘являться в рамках проекту The Wall, ініційованого Українським інститутом і покликаного демонструвати спротив російській агресії та єдність. Наступні міста - Берлін, Женева, Марсель та Анкара. В кожному мурал малюватимуть творчі дуети з українських і міжнародних художників.

За задумом кураторки проекту Каті Тейлор, засновниці агенції Port.agency, яка виконує проект, The Wall має допомогти нам усім переосмислити та усунути ментальний і історичний мур, який відділяє Україну від спільноти Європейського Союзу.

У Відні з’явився український мурал, створений відомими художниками 01

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зазначила: "Мурали – наша відповідь на російську варварську агресію на культурному фронті в цивілізаційній війні, яку розв’язав Путін. Політика знищення та ліквідації української ідентичності є одним із ключових елементів Росії у війні проти України… Сьогодні Україна бореться не лише за право на існування, а й відстоює своє право бути членом європейської родини".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Відні з’явився трамвай з унікальним українським дизайном. ФОТОрепортаж

Українська спільнота Відня з великим ентузіазмом сприйняла проект. Олександра Саєнко, голова ГО "Центр українських ініціатив", прокоментувала: "Ми традиційно підтримали важливий акт культурної дипломатії України і стали співорганізаторами відкриття The Wall/ Vienna, гарного і символічного. Приємно, що серед наших волонтерів тепер і зростаюче покоління - учні освітнього центру FREE PEOPLE Educational Hub. Волонтерство - важлива частина життя людей з активною громадянською позицією. Сам мурал я обов‘язково рекомендуватиму внести в екскурсійні маршрути всім українським гідам у Відні".

Автор: 

Австрія (967) українці (2540) Відень (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
03.11.2022 20:42
+9
У Лондоні багато українських муралів чи графіті.

показати весь коментар
03.11.2022 20:54
+4
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3920609.html У столиці Чехії, Празі, в районі Нуслі на вулиці Моймірова створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні...
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1888007/1888007_600.jpg

Автор муралу - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії, пише europe-cities.com.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, скандинавського Муммі-троля, французського Обелікса, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.
показати весь коментар
03.11.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де відрізана кацапська голова?
Ап'ять дружіть зібралися?
показати весь коментар
03.11.2022 20:38 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3920609.html У столиці Чехії, Празі, в районі Нуслі на вулиці Моймірова створений зворушливий мурал, присвячений війні в Україні...
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1888007/1888007_600.jpg

Автор муралу - стріт-арт художник казахського походження Chemis, який живе в Чехії, пише europe-cities.com.
На муралі зображена маленька дівчинка, яка прикрила українським прапором героїв відомих західних казок, зокрема, американського Мікі Мауса, британського баранчика Шона, скандинавського Муммі-троля, французського Обелікса, чеського Крота, польського Льолика і Болека і німецьку бджілку Майю.
показати весь коментар
03.11.2022 20:40 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2022 20:42 Відповісти
У Лондоні багато українських муралів чи графіті.

показати весь коментар
03.11.2022 20:54 Відповісти
Добра приманка для кацапських вандалів. Але то треба мати хоч трохи розуму та. здорового глузду.
показати весь коментар
03.11.2022 20:45 Відповісти
Перед тим як написати свою маячню, ти хоча б подумала.
показати весь коментар
03.11.2022 21:26 Відповісти
Маячня - щось що існує тільки в чиємусь уявленні. Біла літера Z малюється повсюди в Європі і це є реальність. Реальність також зухвале паклюження українських прапорів та напад на українців за тризуб чи просто мову при практично повній безкарності з боку місцевої влади.
показати весь коментар
03.11.2022 21:53 Відповісти
Чекаємо обісцяних свиномордих кацапів з балончиками і буквами зет. На що вони ще здатні? =/
показати весь коментар
03.11.2022 20:55 Відповісти
відень - це місце прихистку таких виродків як: портянка, мураєв, фірташ, тупіцкий та ін. Тому вся ця проукраїнська риторика австрійців не більше ніж хайп. Дуже добре знаю центр відня, тому ніколи не повірю, що цю хєрню намалювали десь у центрі міста.
показати весь коментар
03.11.2022 21:31 Відповісти
Хрєново коли Україну виставляють тільки в образі жертви, це якось не дає надії на враження ракетами цілей по всій рашкє.
показати весь коментар
04.11.2022 13:16 Відповісти
Виглядає незвично, хоча скільки дивлюся на віоліті ******* мистецтво, воно все незвичне
показати весь коментар
05.11.2022 21:09 Відповісти
 
 