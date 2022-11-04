Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи. ФОТО

Жители дома во временно захваченном российскими военными Мариуполе вывесили на балконе плакат с просьбой о помощи в связи с отсутствием отопления.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей - "Мы замерзли. HELP!". Отопительный сезон от оккупантов в разгаре", - написал Андрющенко.

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