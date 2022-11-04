Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи. ФОТО
Жители дома во временно захваченном российскими военными Мариуполе вывесили на балконе плакат с просьбой о помощи в связи с отсутствием отопления.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей - "Мы замерзли. HELP!". Отопительный сезон от оккупантов в разгаре", - написал Андрющенко.
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+32 Николай Николаевич #334532
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+21 Hanka Panyanka
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+16 Валерiй Осадчий
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P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
Навіть якщо в Маріуполі була ситуація 50/50, що вже є дуже великим припущенням, це 200 тис. постраждалих лояльних Україні українців. І поливати їх брудом та клеймити іх винними у своїй проблемі - це є свинство.
За шо боримося тоді, якщо цілі міста виявляється за Росію?
так вибачте, ми свинособачої мови не розуміємо.
І Київ заслужив що зараз сидить без світла, і Буча, і Харків з Миколаївом. Бабуть, кожному біженцю чи загиблому у новинах, ви дивлячись на них, у себе в голові кажете "заслужили".
как во время войны можно было выбрать этого дегенерата? так что платим все. И потому Львов мне жалко больше всех. Они точно не заслужили, а летит по ним тоже немало
P. S. Окна.
Розуміємо, що не всі змогли виїхати. Окупанти будуть знищені і ми відбудуємо новий Маріуполь.
Вже без руснявих покидьків та зелених зрадників-крадіїв.
Росія - держава терорист!
Рашистам і тим провокаторам, що очерняють маріупольців - Суд Божий!
По линии Хмельницкого и Итальянской (Апатова) шли жестокие бои с конкретными приходами от арты. Хотя кому я объясняю, вы сами всё видели. Моё желание: больше и больше 200-й русни. Поток гробов должен дать пинка под сраку лаптерейху.