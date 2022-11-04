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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи. ФОТО

Жители дома во временно захваченном российскими военными Мариуполе вывесили на балконе плакат с просьбой о помощи в связи с отсутствием отопления.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Пр. Металлургов, 37. Отчаянный крик о помощи от жителей - "Мы замерзли. HELP!". Отопительный сезон от оккупантов в разгаре", - написал Андрющенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Покровск ракетами "Смерч". Один человек погиб. ФОТОрепортаж

Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи 01
Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи 02

Жители оккупированного Мариуполя вывесили плакат с просьбой о помощи 03

Мариуполь (5716) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+32
Справа в тому, що ті постраждалі стали заручниками власних "бажань".
P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
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04.11.2022 13:49
+21
в моєму місті теж немає опалення, я живу сильно на північ від Маріка, але на вільній території, мені холодно, я не включаю ніякі електричні обігрівачі, ми економимо..., і я не буду нічого писати на балконі, в мене питання, кому це призначено
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04.11.2022 13:53
+16
Зараз піде обсирання постраждалих маріупольців, а не тих хто їх у такі умови поставив чи хто не зміг захистити... Заклювати своїх - наша національний спорт.
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04.11.2022 13:46
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04.11.2022 13:43 Ответить
Главное чтобы Мы дома такое не вешали.. касапской подлости нет предела...
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04.11.2022 13:43 Ответить
Не треба було ніколи ставити крапки над "йо"
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04.11.2022 13:44 Ответить
В ряде случаев от замены буквы Ё на Е значительно меняется смысл написанного. Например, "выпили все" или "выпили всё", "в суете сует" или "в суете суёт"...
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04.11.2022 15:23 Ответить
Зараз піде обсирання постраждалих маріупольців, а не тих хто їх у такі умови поставив чи хто не зміг захистити... Заклювати своїх - наша національний спорт.
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04.11.2022 13:46 Ответить
Справа в тому, що ті постраждалі стали заручниками власних "бажань".
P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
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04.11.2022 13:49 Ответить
Діти які не голосували за зеленського теж винні?
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04.11.2022 13:55 Ответить
Так і скажу, що невсьотакоднозначно. Бо ніяких соц. опитувань ти не проводив, а особистим досвідом, зазвичай, можно хіба що підтертися, бо він буває і прямо протилежним.

Навіть якщо в Маріуполі була ситуація 50/50, що вже є дуже великим припущенням, це 200 тис. постраждалих лояльних Україні українців. І поливати їх брудом та клеймити іх винними у своїй проблемі - це є свинство.
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04.11.2022 13:58 Ответить
У Маріуполі зараз меньше 100 тис залишилось.
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04.11.2022 14:14 Ответить
які соцопитування..открий ютуб ..набери маріуполь 2014 і побачиш все....
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04.11.2022 14:59 Ответить
І шо? Відкрий Миколаєв, Одесу, Харків в 2014. Все під снос тепер? Половина України тепер не Україна за такими критеріями.
За шо боримося тоді, якщо цілі міста виявляється за Росію?
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04.11.2022 15:12 Ответить
Запоріжжя точно ригивське було. І щаз "невсьотакаднозначно"...
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04.11.2022 15:27 Ответить
Там були референдуми?ти мені афоню нагадуєш...чув де дзвін та не знає де він
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10.11.2022 19:26 Ответить
з ідіотами не спілкуюсь...і для тебе виключення не буде..хоч французською пиши своє призвище
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11.11.2022 08:38 Ответить
а к кому же они обращаются по-руцки? к украинцам?!
так вибачте, ми свинособачої мови не розуміємо.
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04.11.2022 13:50 Ответить
Ну ты попробуй под оккупантами по украински написать, герой. А мы посмотрим в какой подвал тебя отведут
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04.11.2022 13:59 Ответить
Ви абсолютно праві. Просто за свій вибір завжди приходиться платити і це відомо абсолютно усім з дитинства. В усіх казках мова йде про вибір і подальшу розплату за нього. Тільки в житті за безглуздий вибір плата може виявитися непомірною для людини, а ось дітей шкода, бо батьків не обирають.
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04.11.2022 13:55 Ответить
"Вибiр"... Херсонцi теж зробили "Вибiр"?
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04.11.2022 14:04 Ответить
Переміщення людини в часі визначається виключно її вибором. Кожну секунду людина робить безліч виборів і потрапляє в ту точку простору і часу, який сама обрала. І коли у людини основні дивізи "и так сойдет" та "какая разница" точка простору та часу куди вона потрапить може бути не дуже приваблива та придатна для існування.
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04.11.2022 14:13 Ответить
Я так зрозумів, якщо *********** будь-яке місто України, ви також будете писати що "заслужили". Ну, мабуть окрім Львівської області, так? Бо ж вся країна окрім неї голосовала за Зеленського.

І Київ заслужив що зараз сидить без світла, і Буча, і Харків з Миколаївом. Бабуть, кожному біженцю чи загиблому у новинах, ви дивлячись на них, у себе в голові кажете "заслужили".
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04.11.2022 14:19 Ответить
Так саме ми обрали для себе та своїх дітей таке сьогодення. Невірно оцінили небезпеку, яка нас оточує, обравши помилкові напрямки та випадкових людей собі у керівники. Саме так і працює демократія. За свої помилки треба вчитися відповідати і бути вдячним сусідам за своєчасну допомогу, а не розповідати, що вони нам повинні допомагати. Їх допомога нам то їх вибір, за який будуть розплачуватися вони.
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04.11.2022 14:34 Ответить
почему расплачиваться?? может наоборот, там общество поумнее, и смекнули, что после нас они следующие. Делают все правильно, а не как идиоты, которые выбрали "пришей кобыле хвост" во время войны.
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04.11.2022 23:44 Ответить
вы таки правы. Проголосовли за КВН все, кроме Львовской области....поржали??
как во время войны можно было выбрать этого дегенерата? так что платим все. И потому Львов мне жалко больше всех. Они точно не заслужили, а летит по ним тоже немало
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04.11.2022 23:42 Ответить
"""Переміщення людини в часі визначається виключно її вибором.""" Iсну€ також настрiй, емоцii', лiмит глузду, недалекiсть...
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05.11.2022 00:29 Ответить
нагадати за кого голосували в Херсоні в 19му,карма штука зла
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04.11.2022 14:54 Ответить
Все набагато простіше прикордонні райони з кацапщиною в усі часи апріорі страждають першими.
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04.11.2022 15:00 Ответить
К сожалению многие делят людей на своих и несвоих по территории, языку и тд. И они еще в Европу собрались🤡
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04.11.2022 14:02 Ответить
Ну, тоді і https://www.facebook.com/watch/?v=2280418372026262 цей хлопець свій...
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04.11.2022 15:14 Ответить
Це перше і саме важливе питання! Зевлада боїться його!
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04.11.2022 14:21 Ответить
Там процентов 80 ваты ватной осталось. Я сам мариуполец. Знаю о чем пишу.
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04.11.2022 14:15 Ответить
тоді все нормально !!! або як написано в Біблії "Богу - богове, а кесарʼю - кесареве" ...
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04.11.2022 14:21 Ответить
У кожному місті є вата та ще й яка іпанута та дрімуча так що шкодувати що моє місто разом зі мною та ними не розбомбили?
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04.11.2022 14:43 Ответить
Мы за 20% переживаем
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04.11.2022 18:18 Ответить
Я тоже.
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04.11.2022 18:27 Ответить
Я поїхала з Маріуполя як тільки змогла, залишивши побитий будинок. В нікуди. І вже в червні ми з мамою були одні на район проукраїнські. Чули би ви що говорять мої сусіди та люди в чергах. Вони ненавидять Україну, казали що хлопців з Азовсталь треба газом потруїти та інше. А ви кажете((((
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04.11.2022 14:21 Ответить
Хохлосовків могила виправить а молодь?
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04.11.2022 14:45 Ответить
Разрушенный Мариуполь должен был бы исправить, не?
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04.11.2022 18:21 Ответить
К сожалению, срабатывает Стокгольмский синдром. Даже те кто не воспринимал начинают сочувствовать.
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04.11.2022 18:32 Ответить
Молодь майже вся виїхала. Мої однокласники, однокашники та знайомі виїхали, за виключенням шести осіб.
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04.11.2022 18:25 Ответить
Это печально..
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04.11.2022 18:19 Ответить
Я таких и на западной и в Киеве встречал. На вопрос, какого хрена не в россии, только пена брызжет. Нам однозначно надо перенимать опыт стран Балтии. Вводить паспорт неграждан. Серый паспорт с поражением в правах.
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04.11.2022 18:30 Ответить
В караґандє!
P. S. Окна.
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04.11.2022 13:47 Ответить
а. на русском. ну тогда ждите прилёта русского града. согреет.
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04.11.2022 13:47 Ответить
Тримайтеся, співгромадяни!
Розуміємо, що не всі змогли виїхати. Окупанти будуть знищені і ми відбудуємо новий Маріуполь.
Вже без руснявих покидьків та зелених зрадників-крадіїв.
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04.11.2022 13:50 Ответить
Там де ступила нога кацапського "солдата" треба швидко тікати відтіля, краще за кілька днів до цього, бо життя там ніякого не буде.
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04.11.2022 13:50 Ответить
Просто не понятно к кому они обращаются? Если к *********, то нет смысла, а если к зеленскому, то в следущем году поможет он
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04.11.2022 13:50 Ответить
Точно не до тебе,цинічний віслюк.
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04.11.2022 13:52 Ответить
До кацапських будівельників, нажаль.
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04.11.2022 14:23 Ответить
а че такое? А как так? Вата, нет?
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04.11.2022 13:52 Ответить
в моєму місті теж немає опалення, я живу сильно на північ від Маріка, але на вільній території, мені холодно, я не включаю ніякі електричні обігрівачі, ми економимо..., і я не буду нічого писати на балконі, в мене питання, кому це призначено
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04.11.2022 13:53 Ответить
Там набагато гірше.
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04.11.2022 13:56 Ответить
я розумію, я знаю про ситуацію там, але що це змінює, на яку допомогу вони очікують, від путіна? від місцевої "влади"?, від України?... я знаю, що деякі люди туди поверталися після того, як змогли евакуюватися, в мене є така інфа, на що вони розраховували?
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04.11.2022 14:15 Ответить
Люди у відчаї,треба молитися за наших воїнів і за тих хто перебуває в окупації.
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04.11.2022 14:39 Ответить
У тебя тоже окон нет?
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04.11.2022 14:00 Ответить
Воркута и солнечный Магадан ждет ватанов...
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04.11.2022 13:55 Ответить
спускайтеся, нарешті вже, на Землю Українську-реальну, наївні, в усіх сенсах.. допоки що ЦЕ не ДУЖЕ пізно.. стосується ВСІХ по Україні, мої близькі ("круті" або дурні) цього поки що не готові чути але вже сам втомився "завжди" залишатися правим (та й нерви вже - НІВПЗДУ стали - (полонені кацапи, бережіть себе ))
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04.11.2022 14:00 Ответить
Конечно они обращаются к рашкованам, просто не отвикли еще требовать, скоро обьяснят как нужно тихо на коленях просить, а лучше молча. Гляди кинути клич по россии матушке - скиньтесь на фанеру для окон в Мариуполь. А что ? россия ж великая, может на один лист фанери и скинуться всей страной.
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04.11.2022 14:02 Ответить
Путін - військовий злочинець!
Росія - держава терорист!
Рашистам і тим провокаторам, що очерняють маріупольців - Суд Божий!
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04.11.2022 14:07 Ответить
Я не могу забыть видео, где самке в Мариуполе дают "Алёнку" и она радовалась. Я не могу забыть трупы на улицах, через которых просто переступали. Город превратили в кладбище. Все кто хотел и мог уехали. Мой дом орки превратили в свинарник, потом он частично сгорел. Весь мой микрорайон сгорел! Те, кто остались не вызывают ни малейшего сожаления. За малым исключением.
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04.11.2022 14:22 Ответить
Я с Волонтерівки, теж поїхала. Волонтерівка та Пентагон теж дуже побиті(((
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04.11.2022 14:26 Ответить
Хмельницкого уничтожили практически весь. А это центр. Орки выломали двери в моем доме и жили дней 20. ******** всё. Засрали. А потом пошли пожары.
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04.11.2022 14:29 Ответить
У нас по вулиці орки половину будинків займали, та ще й танки по городам ставили((( Крайніх вулиць у нас немає зовсім з боку Сартани. Як і немає вулиць біля роддому 1, як і самого роддому.
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04.11.2022 18:33 Ответить
++
По линии Хмельницкого и Итальянской (Апатова) шли жестокие бои с конкретными приходами от арты. Хотя кому я объясняю, вы сами всё видели. Моё желание: больше и больше 200-й русни. Поток гробов должен дать пинка под сраку лаптерейху.
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04.11.2022 18:38 Ответить
Печаль. Я в том роддоме на свет появился. 😢
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04.11.2022 18:39 Ответить
отстроим. И будете там еще детей рожать и внуков!
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04.11.2022 23:48 Ответить
Якщо ви в Україні, то зверніться до найближчого центру ЯМаріуполь. Допомога 2 рази на місяць. Продукти та побутова хімія. Плюс скоро видадуть обігрівач та теплу постіль. Також допомога на виплати 6660. Я вже отримав за 3 тижні.
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04.11.2022 14:34 Ответить
Дякую, я вже зареєструвалась в яМаріуполь. Допомога в ньому дійсно вагома.
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04.11.2022 18:28 Ответить
Что делать в почти полностью разрушенном городе, тем более зимой? Тем более с детьми??
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04.11.2022 16:10 Ответить
Это вата, ждуны "русских мальчиков". Не поймут никак, почему по зомбоящику им показывают, что "Расасия красиво ударными темпами отстраивает Мариуполь, уже все мариупольцы золотые и шоколадные ванны принимают", а у них в реале окна выбиты. Думают. что произошла досадная ошибка и Расасия не заметила их выбитые окна, вот они и пытаются привлечь к себе внимание. Так ничего и не поняли. И не поймут.
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04.11.2022 18:58 Ответить
прикро й боляче, якщо замерзають українські громадяни, допомогти ми поки що не взмозі... якщо замерзають прокацапи, туди їм і дорога...
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04.11.2022 22:26 Ответить
 
 