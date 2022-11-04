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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу. ФОТО

Жителі будинку у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі вивісили на балконі плакат з проханням про допомогу у зв’язку з відсутністю опалення.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріуполь. Пр. Металургів, 37. Відчайдушний крик по допомогу від мешканців - "Мы замерзли. HELP!". Опалювальний сезон від окупантів в розпалі", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупований Маріуполь прибула велика кількість мобілізованих з РФ, їх відправлять на Запорізький напрямок, - Андрющенко. ВIДЕО

Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу 01
Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу 02

Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу 03

Автор: 

Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+32
Справа в тому, що ті постраждалі стали заручниками власних "бажань".
P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
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04.11.2022 13:49
+21
в моєму місті теж немає опалення, я живу сильно на північ від Маріка, але на вільній території, мені холодно, я не включаю ніякі електричні обігрівачі, ми економимо..., і я не буду нічого писати на балконі, в мене питання, кому це призначено
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04.11.2022 13:53
+16
Зараз піде обсирання постраждалих маріупольців, а не тих хто їх у такі умови поставив чи хто не зміг захистити... Заклювати своїх - наша національний спорт.
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04.11.2022 13:46
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и все?
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04.11.2022 13:43 Відповісти
Главное чтобы Мы дома такое не вешали.. касапской подлости нет предела...
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04.11.2022 13:43 Відповісти
Не треба було ніколи ставити крапки над "йо"
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04.11.2022 13:44 Відповісти
В ряде случаев от замены буквы Ё на Е значительно меняется смысл написанного. Например, "выпили все" или "выпили всё", "в суете сует" или "в суете суёт"...
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04.11.2022 15:23 Відповісти
Зараз піде обсирання постраждалих маріупольців, а не тих хто їх у такі умови поставив чи хто не зміг захистити... Заклювати своїх - наша національний спорт.
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04.11.2022 13:46 Відповісти
Справа в тому, що ті постраждалі стали заручниками власних "бажань".
P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
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04.11.2022 13:49 Відповісти
Діти які не голосували за зеленського теж винні?
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04.11.2022 13:55 Відповісти
Так і скажу, що невсьотакоднозначно. Бо ніяких соц. опитувань ти не проводив, а особистим досвідом, зазвичай, можно хіба що підтертися, бо він буває і прямо протилежним.

Навіть якщо в Маріуполі була ситуація 50/50, що вже є дуже великим припущенням, це 200 тис. постраждалих лояльних Україні українців. І поливати їх брудом та клеймити іх винними у своїй проблемі - це є свинство.
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04.11.2022 13:58 Відповісти
У Маріуполі зараз меньше 100 тис залишилось.
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04.11.2022 14:14 Відповісти
які соцопитування..открий ютуб ..набери маріуполь 2014 і побачиш все....
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04.11.2022 14:59 Відповісти
І шо? Відкрий Миколаєв, Одесу, Харків в 2014. Все під снос тепер? Половина України тепер не Україна за такими критеріями.
За шо боримося тоді, якщо цілі міста виявляється за Росію?
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04.11.2022 15:12 Відповісти
Запоріжжя точно ригивське було. І щаз "невсьотакаднозначно"...
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04.11.2022 15:27 Відповісти
Там були референдуми?ти мені афоню нагадуєш...чув де дзвін та не знає де він
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10.11.2022 19:26 Відповісти
з ідіотами не спілкуюсь...і для тебе виключення не буде..хоч французською пиши своє призвище
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11.11.2022 08:38 Відповісти
а к кому же они обращаются по-руцки? к украинцам?!
так вибачте, ми свинособачої мови не розуміємо.
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04.11.2022 13:50 Відповісти
Ну ты попробуй под оккупантами по украински написать, герой. А мы посмотрим в какой подвал тебя отведут
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04.11.2022 13:59 Відповісти
Ви абсолютно праві. Просто за свій вибір завжди приходиться платити і це відомо абсолютно усім з дитинства. В усіх казках мова йде про вибір і подальшу розплату за нього. Тільки в житті за безглуздий вибір плата може виявитися непомірною для людини, а ось дітей шкода, бо батьків не обирають.
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04.11.2022 13:55 Відповісти
"Вибiр"... Херсонцi теж зробили "Вибiр"?
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04.11.2022 14:04 Відповісти
Переміщення людини в часі визначається виключно її вибором. Кожну секунду людина робить безліч виборів і потрапляє в ту точку простору і часу, який сама обрала. І коли у людини основні дивізи "и так сойдет" та "какая разница" точка простору та часу куди вона потрапить може бути не дуже приваблива та придатна для існування.
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04.11.2022 14:13 Відповісти
Я так зрозумів, якщо *********** будь-яке місто України, ви також будете писати що "заслужили". Ну, мабуть окрім Львівської області, так? Бо ж вся країна окрім неї голосовала за Зеленського.

І Київ заслужив що зараз сидить без світла, і Буча, і Харків з Миколаївом. Бабуть, кожному біженцю чи загиблому у новинах, ви дивлячись на них, у себе в голові кажете "заслужили".
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04.11.2022 14:19 Відповісти
Так саме ми обрали для себе та своїх дітей таке сьогодення. Невірно оцінили небезпеку, яка нас оточує, обравши помилкові напрямки та випадкових людей собі у керівники. Саме так і працює демократія. За свої помилки треба вчитися відповідати і бути вдячним сусідам за своєчасну допомогу, а не розповідати, що вони нам повинні допомагати. Їх допомога нам то їх вибір, за який будуть розплачуватися вони.
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04.11.2022 14:34 Відповісти
почему расплачиваться?? может наоборот, там общество поумнее, и смекнули, что после нас они следующие. Делают все правильно, а не как идиоты, которые выбрали "пришей кобыле хвост" во время войны.
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04.11.2022 23:44 Відповісти
вы таки правы. Проголосовли за КВН все, кроме Львовской области....поржали??
как во время войны можно было выбрать этого дегенерата? так что платим все. И потому Львов мне жалко больше всех. Они точно не заслужили, а летит по ним тоже немало
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04.11.2022 23:42 Відповісти
"""Переміщення людини в часі визначається виключно її вибором.""" Iсну€ також настрiй, емоцii', лiмит глузду, недалекiсть...
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05.11.2022 00:29 Відповісти
нагадати за кого голосували в Херсоні в 19му,карма штука зла
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04.11.2022 14:54 Відповісти
Все набагато простіше прикордонні райони з кацапщиною в усі часи апріорі страждають першими.
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04.11.2022 15:00 Відповісти
К сожалению многие делят людей на своих и несвоих по территории, языку и тд. И они еще в Европу собрались🤡
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04.11.2022 14:02 Відповісти
Ну, тоді і https://www.facebook.com/watch/?v=2280418372026262 цей хлопець свій...
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04.11.2022 15:14 Відповісти
Це перше і саме важливе питання! Зевлада боїться його!
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04.11.2022 14:21 Відповісти
Там процентов 80 ваты ватной осталось. Я сам мариуполец. Знаю о чем пишу.
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04.11.2022 14:15 Відповісти
тоді все нормально !!! або як написано в Біблії "Богу - богове, а кесарʼю - кесареве" ...
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04.11.2022 14:21 Відповісти
У кожному місті є вата та ще й яка іпанута та дрімуча так що шкодувати що моє місто разом зі мною та ними не розбомбили?
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04.11.2022 14:43 Відповісти
Мы за 20% переживаем
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04.11.2022 18:18 Відповісти
Я тоже.
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04.11.2022 18:27 Відповісти
Я поїхала з Маріуполя як тільки змогла, залишивши побитий будинок. В нікуди. І вже в червні ми з мамою були одні на район проукраїнські. Чули би ви що говорять мої сусіди та люди в чергах. Вони ненавидять Україну, казали що хлопців з Азовсталь треба газом потруїти та інше. А ви кажете((((
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04.11.2022 14:21 Відповісти
Хохлосовків могила виправить а молодь?
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04.11.2022 14:45 Відповісти
Разрушенный Мариуполь должен был бы исправить, не?
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04.11.2022 18:21 Відповісти
К сожалению, срабатывает Стокгольмский синдром. Даже те кто не воспринимал начинают сочувствовать.
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04.11.2022 18:32 Відповісти
Молодь майже вся виїхала. Мої однокласники, однокашники та знайомі виїхали, за виключенням шести осіб.
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04.11.2022 18:25 Відповісти
Это печально..
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04.11.2022 18:19 Відповісти
Я таких и на западной и в Киеве встречал. На вопрос, какого хрена не в россии, только пена брызжет. Нам однозначно надо перенимать опыт стран Балтии. Вводить паспорт неграждан. Серый паспорт с поражением в правах.
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04.11.2022 18:30 Відповісти
В караґандє!
P. S. Окна.
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04.11.2022 13:47 Відповісти
а. на русском. ну тогда ждите прилёта русского града. согреет.
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04.11.2022 13:47 Відповісти
Тримайтеся, співгромадяни!
Розуміємо, що не всі змогли виїхати. Окупанти будуть знищені і ми відбудуємо новий Маріуполь.
Вже без руснявих покидьків та зелених зрадників-крадіїв.
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04.11.2022 13:50 Відповісти
Там де ступила нога кацапського "солдата" треба швидко тікати відтіля, краще за кілька днів до цього, бо життя там ніякого не буде.
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04.11.2022 13:50 Відповісти
Просто не понятно к кому они обращаются? Если к *********, то нет смысла, а если к зеленскому, то в следущем году поможет он
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04.11.2022 13:50 Відповісти
Точно не до тебе,цинічний віслюк.
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04.11.2022 13:52 Відповісти
До кацапських будівельників, нажаль.
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04.11.2022 14:23 Відповісти
а че такое? А как так? Вата, нет?
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04.11.2022 13:52 Відповісти
в моєму місті теж немає опалення, я живу сильно на північ від Маріка, але на вільній території, мені холодно, я не включаю ніякі електричні обігрівачі, ми економимо..., і я не буду нічого писати на балконі, в мене питання, кому це призначено
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04.11.2022 13:53 Відповісти
Там набагато гірше.
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04.11.2022 13:56 Відповісти
я розумію, я знаю про ситуацію там, але що це змінює, на яку допомогу вони очікують, від путіна? від місцевої "влади"?, від України?... я знаю, що деякі люди туди поверталися після того, як змогли евакуюватися, в мене є така інфа, на що вони розраховували?
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04.11.2022 14:15 Відповісти
Люди у відчаї,треба молитися за наших воїнів і за тих хто перебуває в окупації.
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04.11.2022 14:39 Відповісти
У тебя тоже окон нет?
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04.11.2022 14:00 Відповісти
Воркута и солнечный Магадан ждет ватанов...
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04.11.2022 13:55 Відповісти
спускайтеся, нарешті вже, на Землю Українську-реальну, наївні, в усіх сенсах.. допоки що ЦЕ не ДУЖЕ пізно.. стосується ВСІХ по Україні, мої близькі ("круті" або дурні) цього поки що не готові чути але вже сам втомився "завжди" залишатися правим (та й нерви вже - НІВПЗДУ стали - (полонені кацапи, бережіть себе ))
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04.11.2022 14:00 Відповісти
Конечно они обращаются к рашкованам, просто не отвикли еще требовать, скоро обьяснят как нужно тихо на коленях просить, а лучше молча. Гляди кинути клич по россии матушке - скиньтесь на фанеру для окон в Мариуполь. А что ? россия ж великая, может на один лист фанери и скинуться всей страной.
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04.11.2022 14:02 Відповісти
Путін - військовий злочинець!
Росія - держава терорист!
Рашистам і тим провокаторам, що очерняють маріупольців - Суд Божий!
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04.11.2022 14:07 Відповісти
Я не могу забыть видео, где самке в Мариуполе дают "Алёнку" и она радовалась. Я не могу забыть трупы на улицах, через которых просто переступали. Город превратили в кладбище. Все кто хотел и мог уехали. Мой дом орки превратили в свинарник, потом он частично сгорел. Весь мой микрорайон сгорел! Те, кто остались не вызывают ни малейшего сожаления. За малым исключением.
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04.11.2022 14:22 Відповісти
Я с Волонтерівки, теж поїхала. Волонтерівка та Пентагон теж дуже побиті(((
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04.11.2022 14:26 Відповісти
Хмельницкого уничтожили практически весь. А это центр. Орки выломали двери в моем доме и жили дней 20. ******** всё. Засрали. А потом пошли пожары.
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04.11.2022 14:29 Відповісти
У нас по вулиці орки половину будинків займали, та ще й танки по городам ставили((( Крайніх вулиць у нас немає зовсім з боку Сартани. Як і немає вулиць біля роддому 1, як і самого роддому.
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04.11.2022 18:33 Відповісти
++
По линии Хмельницкого и Итальянской (Апатова) шли жестокие бои с конкретными приходами от арты. Хотя кому я объясняю, вы сами всё видели. Моё желание: больше и больше 200-й русни. Поток гробов должен дать пинка под сраку лаптерейху.
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04.11.2022 18:38 Відповісти
Печаль. Я в том роддоме на свет появился. 😢
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04.11.2022 18:39 Відповісти
отстроим. И будете там еще детей рожать и внуков!
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04.11.2022 23:48 Відповісти
Якщо ви в Україні, то зверніться до найближчого центру ЯМаріуполь. Допомога 2 рази на місяць. Продукти та побутова хімія. Плюс скоро видадуть обігрівач та теплу постіль. Також допомога на виплати 6660. Я вже отримав за 3 тижні.
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04.11.2022 14:34 Відповісти
Дякую, я вже зареєструвалась в яМаріуполь. Допомога в ньому дійсно вагома.
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04.11.2022 18:28 Відповісти
Что делать в почти полностью разрушенном городе, тем более зимой? Тем более с детьми??
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04.11.2022 16:10 Відповісти
Это вата, ждуны "русских мальчиков". Не поймут никак, почему по зомбоящику им показывают, что "Расасия красиво ударными темпами отстраивает Мариуполь, уже все мариупольцы золотые и шоколадные ванны принимают", а у них в реале окна выбиты. Думают. что произошла досадная ошибка и Расасия не заметила их выбитые окна, вот они и пытаются привлечь к себе внимание. Так ничего и не поняли. И не поймут.
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04.11.2022 18:58 Відповісти
прикро й боляче, якщо замерзають українські громадяни, допомогти ми поки що не взмозі... якщо замерзають прокацапи, туди їм і дорога...
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04.11.2022 22:26 Відповісти
 
 