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Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу. ФОТО
Жителі будинку у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі вивісили на балконі плакат з проханням про допомогу у зв’язку з відсутністю опалення.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ
"Маріуполь. Пр. Металургів, 37. Відчайдушний крик по допомогу від мешканців - "Мы замерзли. HELP!". Опалювальний сезон від окупантів в розпалі", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+32 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар04.11.2022 13:49
+21 Hanka Panyanka
показати весь коментар04.11.2022 13:53
+16 Валерiй Осадчий
показати весь коментар04.11.2022 13:46
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P. S. Тільки не кажи мені, що " нєвсьотакоднозначьно". Маю там родичів.
Навіть якщо в Маріуполі була ситуація 50/50, що вже є дуже великим припущенням, це 200 тис. постраждалих лояльних Україні українців. І поливати їх брудом та клеймити іх винними у своїй проблемі - це є свинство.
За шо боримося тоді, якщо цілі міста виявляється за Росію?
так вибачте, ми свинособачої мови не розуміємо.
І Київ заслужив що зараз сидить без світла, і Буча, і Харків з Миколаївом. Бабуть, кожному біженцю чи загиблому у новинах, ви дивлячись на них, у себе в голові кажете "заслужили".
как во время войны можно было выбрать этого дегенерата? так что платим все. И потому Львов мне жалко больше всех. Они точно не заслужили, а летит по ним тоже немало
P. S. Окна.
Розуміємо, що не всі змогли виїхати. Окупанти будуть знищені і ми відбудуємо новий Маріуполь.
Вже без руснявих покидьків та зелених зрадників-крадіїв.
Росія - держава терорист!
Рашистам і тим провокаторам, що очерняють маріупольців - Суд Божий!
По линии Хмельницкого и Итальянской (Апатова) шли жестокие бои с конкретными приходами от арты. Хотя кому я объясняю, вы сами всё видели. Моё желание: больше и больше 200-й русни. Поток гробов должен дать пинка под сраку лаптерейху.