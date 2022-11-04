Мешканці окупованого Маріуполя вивісили плакат з проханням про допомогу. ФОТО

Жителі будинку у тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі вивісили на балконі плакат з проханням про допомогу у зв’язку з відсутністю опалення.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріуполь. Пр. Металургів, 37. Відчайдушний крик по допомогу від мешканців - "Мы замерзли. HELP!". Опалювальний сезон від окупантів в розпалі", - написав Андрющенко.

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