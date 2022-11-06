Нацгвардейцы выловили иконы из реки в Чернигове. ФОТО

В Чернигове военные национальной гвардии обнаружили в реке Десна пакет с иконами.

Об этом сообщает в телеграм-канале Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"При несении службы на маршруте "Золотой берег" в городе Чернигове военный патруль Нацгвардии увидел два подозрительных пакета, плывущих по реке вдоль берега. Во время их осмотра правоохранители обнаружили в свертках иконы", - говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

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