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Нацгвардейцы выловили иконы из реки в Чернигове. ФОТО

В Чернигове военные национальной гвардии обнаружили в реке Десна пакет с иконами.

Об этом сообщает в телеграм-канале Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"При несении службы на маршруте "Золотой берег" в городе Чернигове военный патруль Нацгвардии увидел два подозрительных пакета, плывущих по реке вдоль берега. Во время их осмотра правоохранители обнаружили в свертках иконы", - говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

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Нацгвардейцы выловили иконы из реки в Чернигове 01

Нацгвардейцы выловили иконы из реки в Чернигове 02

Автор: 

икона (85) Чернигов (886) Национальная гвардия (2131)


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Топ комментарии
+9
У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...
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06.11.2022 08:02
+7
Це напевне ще весною "братья славяне" так зйобували що покинули десь ці ікони, час, дощі, водою схрон розмило і попливло, з Божоі лаcки не поьрапило в руки сатаністів мп рпц
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06.11.2022 07:57
+7
Скоріше чіїсь сімейні.

Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.

Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
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06.11.2022 08:03
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Знову паша-мерсетес?
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06.11.2022 07:56 Ответить
Скоріше чіїсь сімейні.

Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.

Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
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06.11.2022 08:03 Ответить
Це напевне ще весною "братья славяне" так зйобували що покинули десь ці ікони, час, дощі, водою схрон розмило і попливло, з Божоі лаcки не поьрапило в руки сатаністів мп рпц
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06.11.2022 07:57 Ответить
У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...
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06.11.2022 08:02 Ответить
Бог повернув ікони до справжньої церкви, а не до кацапського сатанату.
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06.11.2022 08:04 Ответить
Новодел
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06.11.2022 08:11 Ответить
Свинособаки ні на чому не розуміються, то кондиціонери ******* без усіх блоків, то унітази, іконки звісно з магазину, зараз і художники і технарів будь яку ікону зроблять. А ці точно з чиєїсь хати
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06.11.2022 09:22 Ответить
Це зробили, звісно, свинособаки...
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06.11.2022 08:59 Ответить
Це знак для нацгвардії ..Небайдужість творить добро
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06.11.2022 09:10 Ответить
УПЦешних трупаків не бачили? Мабуть, надійдуть пізніше.
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06.11.2022 09:17 Ответить
Це звичайні хатні ікони, слава богу
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06.11.2022 10:40 Ответить
В традиции православной церкви найти икону в реке считается большим знаком Божьего расположения к людям. Среди самых известных «водных» икон можно вспомнить такие иконы Богородицы, как «Иверская», «Минская», «Донская», «Бучинская», «Ламская», «Чимеевская» и многие другие.
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06.11.2022 14:45 Ответить
 
 