Нацгвардейцы выловили иконы из реки в Чернигове. ФОТО
В Чернигове военные национальной гвардии обнаружили в реке Десна пакет с иконами.
Об этом сообщает в телеграм-канале Национальная гвардия Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"При несении службы на маршруте "Золотой берег" в городе Чернигове военный патруль Нацгвардии увидел два подозрительных пакета, плывущих по реке вдоль берега. Во время их осмотра правоохранители обнаружили в свертках иконы", - говорится в сообщении.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции.
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Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.
Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...