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Нацгвардійці виловили ікони з річки в Чернігові. ФОТО

У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.

Про це повідомляє в телеграмі Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час несення служби на маршруті "Золотий берег" у місті Чернігові військовий патруль Нацгвардії побачив два підозрілі пакети, що пливли по річці вздовж берега. Під час їхнього огляду правоохоронці виявили в згортках ікони", - йдеться в повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.

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Нацгвардійці виловили ікони з річки в Чернігові 01
Нацгвардійці виловили ікони з річки в Чернігові 02

Автор: 

ікона (61) Чернігів (789) Національна гвардія (1542)


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Топ коментарі
+9
У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...
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06.11.2022 08:02
+7
Це напевне ще весною "братья славяне" так зйобували що покинули десь ці ікони, час, дощі, водою схрон розмило і попливло, з Божоі лаcки не поьрапило в руки сатаністів мп рпц
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06.11.2022 07:57
+7
Скоріше чіїсь сімейні.

Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.

Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
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06.11.2022 08:03
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Знову паша-мерсетес?
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06.11.2022 07:56 Відповісти
Скоріше чіїсь сімейні.

Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.

Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
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06.11.2022 08:03 Відповісти
Це напевне ще весною "братья славяне" так зйобували що покинули десь ці ікони, час, дощі, водою схрон розмило і попливло, з Божоі лаcки не поьрапило в руки сатаністів мп рпц
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06.11.2022 07:57 Відповісти
У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...
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06.11.2022 08:02 Відповісти
Бог повернув ікони до справжньої церкви, а не до кацапського сатанату.
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06.11.2022 08:04 Відповісти
Новодел
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06.11.2022 08:11 Відповісти
Свинособаки ні на чому не розуміються, то кондиціонери ******* без усіх блоків, то унітази, іконки звісно з магазину, зараз і художники і технарів будь яку ікону зроблять. А ці точно з чиєїсь хати
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06.11.2022 09:22 Відповісти
Це зробили, звісно, свинособаки...
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06.11.2022 08:59 Відповісти
Це знак для нацгвардії ..Небайдужість творить добро
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06.11.2022 09:10 Відповісти
УПЦешних трупаків не бачили? Мабуть, надійдуть пізніше.
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06.11.2022 09:17 Відповісти
Це звичайні хатні ікони, слава богу
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06.11.2022 10:40 Відповісти
В традиции православной церкви найти икону в реке считается большим знаком Божьего расположения к людям. Среди самых известных «водных» икон можно вспомнить такие иконы Богородицы, как «Иверская», «Минская», «Донская», «Бучинская», «Ламская», «Чимеевская» и многие другие.
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06.11.2022 14:45 Відповісти
 
 