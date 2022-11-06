Нацгвардійці виловили ікони з річки в Чернігові. ФОТО

У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.

Про це повідомляє в телеграмі Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час несення служби на маршруті "Золотий берег" у місті Чернігові військовий патруль Нацгвардії побачив два підозрілі пакети, що пливли по річці вздовж берега. Під час їхнього огляду правоохоронці виявили в згортках ікони", - йдеться в повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.

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