Нацгвардійці виловили ікони з річки в Чернігові. ФОТО
У Чернігові військові Національної гвардії виявили у річці Десні пакет з іконами.
Про це повідомляє в телеграмі Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.
"Під час несення служби на маршруті "Золотий берег" у місті Чернігові військовий патруль Нацгвардії побачив два підозрілі пакети, що пливли по річці вздовж берега. Під час їхнього огляду правоохоронці виявили в згортках ікони", - йдеться в повідомленні.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції.
Топ коментарі
+9 Антип61
показати весь коментар06.11.2022 08:02
+7 Advokat Savchuk
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+7 Мари Кривец
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Парні ікони як з другого фото - купують у церковній крамниці до весілля.
Ламінована маленька ікона каже сама за себе.
Значить, десь у московитські є*еня поїхав пакет з кацапом, що їх намародерив. Бог не фраєр...