У результаті обмінів з полону визволили 268 військовослужбовців Нацгвардії

З російського полону під час обмінів визволено загалом 268 військовослужбовців Національної гвардії.

Про це Національна гвардія України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами обмінів, які вже відбулися з початку широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, звільнено загалом 268 військовослужбовців Нацгвардії, з них 24 жінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами обміну, який відбувся 3 листопада, з полону вдалося повернути 33 військовослужбовців Нацгвардії.

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Усім визволеним надається необхідна медична та психологічна допомога.

У НГУ наголосили, що робота щодо повернення усіх захисників України триває.

Родичів та близьких за необхідності закликають звертатися на "гарячу лінію" Нацгвардії, до військових частин, де вони проходять службу, або до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і не передавати ці дані стороннім особам. "Лише так ви не нашкодите обміну та тим, хто у полоні", - наголосили в НГУ.

Нагадаємо, 3 листопада 107 українських військовослужбовців, серед яких шість офіцерів та захисники Азовсталі, повернулися додому в результаті обміну.