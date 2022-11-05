Україна повернула з полону РФ 19 прикордонників, - ДПСУ
На визволених прикордонників чекає медобстеження та реабілітація.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - повідомили у відомстві.
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P.S. Тільки не матюкайтеся і не плюйтеся і про те що "я пишу з окопу" не пишіть. Просто це правда війни🤷
Перед тим як таке писати хочаб поціковилися яка зброя в наявності була у прикордонників і нацгвардійців на ЧАЕС.