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Україна повернула з полону РФ 19 прикордонників, - ДПСУ

дпсу

На визволених прикордонників чекає медобстеження та реабілітація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - повідомили у відомстві.

Також читайте: Україна повернула з полону ще 50 воїнів та 2 цивільних. Серед звільнених - захисники "Азовсталі" та оборонці ЧАЕС. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) полон (1568)


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Дуже гарна новина...
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05.11.2022 10:13 Відповісти
це чудово.. якби можна всю цю шваль касабску поміняти.. іх все одно або посадять або грохнуть
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05.11.2022 10:17 Відповісти
Куля знайшла свою ціль - суддю котрий виносив смертні вироки іноземцям служившим в 36 бригаді морпіхів і захищавших Маріуполь - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281239 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281239

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05.11.2022 10:17 Відповісти
Біля Києва кацапи були вже на третій день. При таких темпах наступу полон цих прикордонників виглядає як тупо арешт. Кацапи зайшли,зброю забрали,посадили і далі поїхали. Щось схоже,як Нацгвардія ЧАЕС "захищала". Війна все спише.
P.S. Тільки не матюкайтеся і не плюйтеся і про те що "я пишу з окопу" не пишіть. Просто це правда війни🤷
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05.11.2022 10:17 Відповісти
Ага. Найкращий герой - це мертвий герой. Про нього можна писати і захоплюватись. Довбана совкова психологія(((
Перед тим як таке писати хочаб поціковилися яка зброя в наявності була у прикордонників і нацгвардійців на ЧАЕС.
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05.11.2022 11:13 Відповісти
Ну так навіщо вони там потрібні були? Для понта?
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05.11.2022 18:28 Відповісти
С автоматом против двух десятков танков... Эти пограничники должны были погибнуть, что бы задержать вторжение казламордых ровно на полторы секунды?
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05.11.2022 14:36 Відповісти
Так нахрена они нужны? Может их расформировать?
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05.11.2022 18:29 Відповісти
 
 