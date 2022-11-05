Украина вернула из плена РФ 19 пограничников, - ГПСУ
Освобожденных пограничников ждет медобследование и реабилитация.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - сообщили в ведомстве.
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P.S. Тільки не матюкайтеся і не плюйтеся і про те що "я пишу з окопу" не пишіть. Просто це правда війни🤷
Перед тим як таке писати хочаб поціковилися яка зброя в наявності була у прикордонників і нацгвардійців на ЧАЕС.