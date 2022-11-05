Украина вернула из плена РФ 19 пограничников, - ГПСУ

Освобожденных пограничников ждет медобследование и реабилитация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - сообщили в ведомстве.

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