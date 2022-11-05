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Украина вернула из плена РФ 19 пограничников, - ГПСУ

дпсу

Освобожденных пограничников ждет медобследование и реабилитация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - сообщили в ведомстве.

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Госпогранслужба (6455) плен (2614)


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Дуже гарна новина...
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05.11.2022 10:13 Ответить
це чудово.. якби можна всю цю шваль касабску поміняти.. іх все одно або посадять або грохнуть
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05.11.2022 10:17 Ответить
Куля знайшла свою ціль - суддю котрий виносив смертні вироки іноземцям служившим в 36 бригаді морпіхів і захищавших Маріуполь - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281239 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281239

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05.11.2022 10:17 Ответить
Біля Києва кацапи були вже на третій день. При таких темпах наступу полон цих прикордонників виглядає як тупо арешт. Кацапи зайшли,зброю забрали,посадили і далі поїхали. Щось схоже,як Нацгвардія ЧАЕС "захищала". Війна все спише.
P.S. Тільки не матюкайтеся і не плюйтеся і про те що "я пишу з окопу" не пишіть. Просто це правда війни🤷
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05.11.2022 10:17 Ответить
Ага. Найкращий герой - це мертвий герой. Про нього можна писати і захоплюватись. Довбана совкова психологія(((
Перед тим як таке писати хочаб поціковилися яка зброя в наявності була у прикордонників і нацгвардійців на ЧАЕС.
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05.11.2022 11:13 Ответить
Ну так навіщо вони там потрібні були? Для понта?
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05.11.2022 18:28 Ответить
С автоматом против двух десятков танков... Эти пограничники должны были погибнуть, что бы задержать вторжение казламордых ровно на полторы секунды?
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05.11.2022 14:36 Ответить
Так нахрена они нужны? Может их расформировать?
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05.11.2022 18:29 Ответить
 
 