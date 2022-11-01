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Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины. ФОТО

Враг продолжает обстреливать приграничья Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг нанес огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Краснопольская и Зноб-Новгородская громады.

Огонь велся из российских населенных пунктов Дроновка и Белая Березка.

Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины 01
Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины 02
Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины 03

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Госпогранслужба (6435) обстрел (27225) Сумская область (3143)


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І так буде продовжуватися допоки туди не полетить '"отвєтка"!
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01.11.2022 12:39 Ответить
 
 