Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины. ФОТО

Враг продолжает обстреливать приграничья Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг нанес огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Краснопольская и Зноб-Новгородская громады.

Огонь велся из российских населенных пунктов Дроновка и Белая Березка.







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