Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины. ФОТО
Враг продолжает обстреливать приграничья Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, враг нанес огненное поражение с применением минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Краснопольская и Зноб-Новгородская громады.
Огонь велся из российских населенных пунктов Дроновка и Белая Березка.
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показать весь комментарий01.11.2022 12:39 Ответить Мне нравится 1
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