Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.
Вогонь вівся з російських населених пунктів Дронівка та Біла Берізка.
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показати весь коментар01.11.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 1
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