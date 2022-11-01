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Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворог завдав вогневе ураження із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.

Вогонь вівся з російських населених пунктів Дронівка та Біла Берізка.

Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини 01
Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини 02
Рашисти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини 03

Також читайте: Окупанти випустили 8 мін по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5989) обстріл (28546) Сумська область (3692)


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І так буде продовжуватися допоки туди не полетить '"отвєтка"!
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01.11.2022 12:39 Відповісти
 
 