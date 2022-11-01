Окупанти випустили 8 мін по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині

Близько опівночі в ніч на 1 листопада по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині прилетіло 8 російських мін.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін.

Без жертв та руйнувань.



Решта ночі минула без ворожих обстрілів.



Зараз триває повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав він.

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