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Окупанти випустили 8 мін по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині

сумщина,чернігівщина

Близько опівночі в ніч на 1 листопада по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині прилетіло 8 російських мін.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін.
Без жертв та руйнувань.

Решта ночі минула без ворожих обстрілів.

Зараз триває повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 31 жовтня окупанти обстріляли дві громади області, - Сумська ОВА

Автор: 

обстріл (28523) Сумська область (3687) Живицький Дмитро (466)


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