Окупанти випустили 8 мін по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині
Близько опівночі в ніч на 1 листопада по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині прилетіло 8 російських мін.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 8 мін.
Без жертв та руйнувань.
Решта ночі минула без ворожих обстрілів.
Зараз триває повітряна тривога, будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав він.
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