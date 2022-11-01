Протягом 31 жовтня окупанти обстріляли дві громади області, - Сумська ОВА

У понеділок російські окупанти обстріляли території Краснопільської та Зноб-Новгородської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Опівдні росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. 36 прильотів. Постраждалих немає, наслідки – уточнюються. Після 19-ї години по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін із території Росії. Без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

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