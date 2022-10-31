Вночі росіяни обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області. Зафіксовано 12 "прильотів", - ОВА

Минулої ночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже опівночі росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду із САУ, 12 "прильотів", - зазначив він.

За словами голови ОВА, сьогодні зранку на території області були застосовані графіки погодинних відключень. Також відключено 751 абонента у прикордонних громадах через пошкодження повітряних ліній.

"Але після "прильотів" по об'єктах критичної інфраструктури України енергетики перейшли на аварійні відключення", - зазначив посадовець.

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