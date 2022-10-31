На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі населеного пункту Наславча (Молдова) у понеділок вранці впала збита російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС Молдови.

"Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

Наразі сили МВС республіки оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група.

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