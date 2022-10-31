На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У районі населеного пункту Наславча (Молдова) у понеділок вранці впала збита російська ракета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС Молдови.
"Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
Наразі сили МВС республіки оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група.
Топ коментарі
+25 Роман Кокоровець
показати весь коментар31.10.2022 11:28
+18 Георгий #538043
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+13 phantom4
показати весь коментар31.10.2022 11:55
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Пока Молдова не ликвидирует анклав парашников "ПМР" лично мне ПИХУЙ!
не пам'ятаєш, скiльки гнид з України воювали напочатку 90-х за срану ПМР?
гниди, яким подiбнi новини до вподоби -
"Люди", котрим це подобається
Приднестровя треба вичистити від кацапської загрози, склади можна підірвати на місці.