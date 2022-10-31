УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10378 відвідувачів онлайн
Новини Війна
22 559 58

На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі населеного пункту Наславча (Молдова) у понеділок вранці впала збита російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС Молдови.

"Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

Наразі сили МВС республіки оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група.

Також дивіться: Мешканці прикордонних районів Молдови чули вибухи під час обстрілу Новодністровської ГЕС на Буковині. ВIДЕО

На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки 01
На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки 02
На півночі Молдови впала збита російська ракета, - МВС республіки 03

Автор: 

Молдова (2071) обстріл (28523) ракети (4023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
це легкий вітерець рузького миру пролетів Молдовою, за ним може бути справжній буревій ! чекаємо на реакцію молдовської влади і імпотентів з ООН.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28
+18
В Румунії наскільки відомо стоять системи ПВО НАТО. Молдову б вже могли прикрити.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28
+13
Ну зато прокрашені охайно ті рами. Не як в кацапів все сиплеться , дерево гниле вщент.
показати весь коментар
31.10.2022 11:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фото сгнившие оконные рамы, но какой опрятный домик - кацапам только мечтать о таком.
показати весь коментар
31.10.2022 11:27 Відповісти
Ну зато прокрашені охайно ті рами. Не як в кацапів все сиплеться , дерево гниле вщент.
показати весь коментар
31.10.2022 11:55 Відповісти
Зато сваі радіміє бірьозки, манька прісєвшая на літсо после прішотовкі Щєй, як разплата, ну і канєшна пара флаконов бояркі на сталє!
показати весь коментар
31.10.2022 12:32 Відповісти
А чо, можем павтаріть 😆
показати весь коментар
31.10.2022 14:16 Відповісти
це легкий вітерець рузького миру пролетів Молдовою, за ним може бути справжній буревій ! чекаємо на реакцію молдовської влади і імпотентів з ООН.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28 Відповісти
В Румунії наскільки відомо стоять системи ПВО НАТО. Молдову б вже могли прикрити.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28 Відповісти
У Польщі теж стоять.
показати весь коментар
31.10.2022 11:47 Відповісти
ВПАЛИ У Л А М К И РАКЕТИ
показати весь коментар
31.10.2022 12:04 Відповісти
Схоже саме цю ракету зняли молдавани в минулому відео.
показати весь коментар
31.10.2022 11:28 Відповісти
Кремлевского ************ к ответу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пулакабаев будет теперь ****..........................................................................................................................
показати весь коментар
31.10.2022 11:29 Відповісти
хутин иди в адзипарком...и больше не показывайся. Самое главное, шо по-женски у румын с молдаванами это будет по-нашему. Как-никак, кукутень-трипольские - мы.
показати весь коментар
31.10.2022 12:24 Відповісти
Наславча (Молдова) - це територія контрольована державною владою, чи касапами т.зв. пмр?
показати весь коментар
31.10.2022 11:40 Відповісти
ага, встановив, це північ Молдови, це контрольвоана центральною владою територія
показати весь коментар
31.10.2022 11:42 Відповісти
Цікаво, коли впаде на країну НАТО то буде якась відповідь сину сатани-***** окрім занепокоєння???!!!
показати весь коментар
31.10.2022 11:40 Відповісти
Скажуть, що то була авіамодель, як було в березні з орланом в румунії

https://novynarnia.com/2022/03/14/u-rumuniyi-vpav-rosijskyj-bezpilotnyk-orlan-10-zmi/
показати весь коментар
31.10.2022 12:07 Відповісти
в хорватии упал беспилотник...0 реакции
показати весь коментар
31.10.2022 22:40 Відповісти
цікаво, хоть щось вякнуть на адресу паРаші з приводу цього сцикливі молдавани?
показати весь коментар
31.10.2022 11:43 Відповісти
НИЧЕГО!
показати весь коментар
31.10.2022 11:46 Відповісти
санда на парашу нападе
показати весь коментар
31.10.2022 12:14 Відповісти
Сейчас как раз партия Шор, финансируемая из кремля собирает митинги в тысячи человек и атакует Санду. Не удержится Санду-придет очередной Додон, получим вторую Беларусь на юго- западе. Мы же этого не хотим? Или так хочецца "зрада" покричать, шо потом хоть потоп?
показати весь коментар
31.10.2022 13:01 Відповісти
Da dute tu in pzd matii! Что опять не так? Блд, крупнейшая страна Европы, с огромными ресурсным запасами, и всё вам молдоване ******! В 90-е были ******, потому что с Приднестровьем воевали, при януковиче были ******, потому что к Евросоюзу, а не к рэфии тянулись как вы. Сейчас, блд, ******, потому что войну рэфии не об'являем. Когда у тебя все ******, то посмотри в зеркало, может с тобой что-то не так.
показати весь коментар
31.10.2022 13:36 Відповісти
да все гаразд, заспокойся. нехай далі ракети до вас падають, це ж нами все не так, з молдаванами все ОК.
показати весь коментар
31.10.2022 13:39 Відповісти
Именно, все ок. Без своей электроэнергии, с газом по 3 евро за куб и с войной рядом, и с уродами дадоновскими, которых рэфия усиленно спонсирует. А так конечно все ок. Ладно, извини за мат. Понимаю, что ты тоже на нервах
показати весь коментар
31.10.2022 13:50 Відповісти
Это где у нас газ по 3 euro??? Пока только около 2-х
показати весь коментар
31.10.2022 14:24 Відповісти
Плохо посчитал 1,6
показати весь коментар
31.10.2022 14:28 Відповісти
Зрада, это наше( правда не только наше)-ВСЕ! Чуть, что-спершу потік вереску, потом осознание реальностей. Это касается любой темы, не только Молдовы. Так, що вибачайте...
показати весь коментар
31.10.2022 16:19 Відповісти
Поки в іпаній москві не почне щось вибухати ця мразота не заспокоїться
показати весь коментар
31.10.2022 11:44 Відповісти
Пихуй.
Пока Молдова не ликвидирует анклав парашников "ПМР" лично мне ПИХУЙ!
показати весь коментар
31.10.2022 11:45 Відповісти
Та там і без пмр є ватне бидло. Прихильники дандона, наприклад. І доволі багато.
показати весь коментар
31.10.2022 11:47 Відповісти
Тем более ПИХУЙ!
показати весь коментар
31.10.2022 12:03 Відповісти


не пам'ятаєш, скiльки гнид з України воювали напочатку 90-х за срану ПМР?
показати весь коментар
31.10.2022 13:22 Відповісти
В любой стране есть гниды. Процент разный. А в вашей Параше вообще 102% гниды. Так, что ПИХУЙ.
показати весь коментар
01.11.2022 07:00 Відповісти
дарма, з такою логікою і нам могли би так відповісти, і не допомогати.
показати весь коментар
31.10.2022 16:26 Відповісти
А мы не Молдова и ДНРы с ЛНРЫ с 2014 года ликвидируем и скоро таки ликвидируем. Так, что вы со своей логикой разберитесь. Есть ли она у вас вообще.
показати весь коментар
01.11.2022 06:58 Відповісти
Не сильно то и пострадал домик.

показати весь коментар
31.10.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 11:50 Відповісти
Всюди виноград вже зібраний.
показати весь коментар
31.10.2022 13:56 Відповісти
щас Руминія почне діяти
показати весь коментар
31.10.2022 11:54 Відповісти
Долбанись об стену головой, может мозги на место встанут. Гегемон, блд
показати весь коментар
31.10.2022 13:38 Відповісти
Кончена скабєєва з шизофреником-соловйовим напевно сьогодні будуть верещати своєму зомбостаду, що "нацистські бандери обстріляли мірную Молдавію".
показати весь коментар
31.10.2022 11:57 Відповісти
Летять Дністром, молдосам похер. Отакі "брати" засцяні.
показати весь коментар
31.10.2022 12:16 Відповісти
Днестр пограничная река. Слева Украина-справа Молдова. У Молдовы мизерное количество боеспособного ПВО. Как и в Украине, там 30 лет разваливали армию и на сегодня это просто люди в форме. Не считая того, что в Молдове всем и на все наплевать и на рф и на Украину и на саму Молдову. Там вообще никакой идеологии нет. Хоть красные хоть белые.
показати весь коментар
31.10.2022 13:07 Відповісти
Минулий раз після прольотів над Молдовою вони висували рашці ноту. А якщо дивитись тверезо, що вони можуть ще зробити? У них майже нема армії і нема ППО зовсім.
показати весь коментар
31.10.2022 13:17 Відповісти
Бідненькі, відправте носовичків друзякам.
показати весь коментар
31.10.2022 18:11 Відповісти
А там же ж поруч Дністровська ГЕС-2, мабудь саме туди і цілили!
показати весь коментар
31.10.2022 12:28 Відповісти
ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ ЕС !!!
показати весь коментар
31.10.2022 12:48 Відповісти
Молдова не в ЕС . пуйло воює взагалi зi всiм Заходом.
показати весь коментар
31.10.2022 13:18 Відповісти
І НАТАЙ
показати весь коментар
02.11.2022 10:36 Відповісти
путин пула.нет жизни от этих псов не где.
показати весь коментар
31.10.2022 12:52 Відповісти
нигде
показати весь коментар
31.10.2022 15:58 Відповісти
ну мы же Молдаване.по руськи погано.
показати весь коментар
31.10.2022 16:51 Відповісти

гниди, яким подiбнi новини до вподоби -

"Люди", котрим це подобається









показати весь коментар
31.10.2022 13:17 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2022 15:50 Відповісти
У Молдові охайні дома, чисті як в Українському селі але з більш красивими фасадами, такі хати на бувщій Кіровоградщині і Півдні Україні часто зустрічаються.
Приднестровя треба вичистити від кацапської загрози, склади можна підірвати на місці.
показати весь коментар
31.10.2022 14:19 Відповісти
 
 