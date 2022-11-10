Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве. ФОТО
Мурал "Верный всегда", посвященный морпеху Сергею Волынскому с позывным Волына, будет украшать один из домов в Полтаве
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.
Торжественное открытие мурала состоялось в Полтаве в среду, 9 ноября. На открытии от имени Героя присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Татьяна Харько. Сам и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский находится в Турции.
Мурал "Верный всегда" создала команда "Містохаб" и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов на переулке Ломаный 38-А и служит напоминанием о том, что герой обороны Азовстали родился и вырос в Полтаве.
Є нарпиклад Редіс і Волина, обидва були в полоні не по своїй волі, за наказом Зеленьского.
На тему "комбриг ВСУ Волына рассказал..." відосиків повний ютуб, про Редіса жодного такого, є лише свідчення очевидців "когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались"
Ні, в мене нема ілюзій про російський полон, жодних претензій до Волини, просто дивно чому Волині малюють мурал а Редісу - ні
Слава Нації!