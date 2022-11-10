Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве. ФОТО

Мурал "Верный всегда", посвященный морпеху Сергею Волынскому с позывным Волына, будет украшать один из домов в Полтаве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

Торжественное открытие мурала состоялось в Полтаве в среду, 9 ноября. На открытии от имени Героя присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Татьяна Харько. Сам и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский находится в Турции.

Мурал "Верный всегда" создала команда "Містохаб" и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов на переулке Ломаный 38-А и служит напоминанием о том, что герой обороны Азовстали родился и вырос в Полтаве.

Читайте также: Оккупанты в Мариуполе уничтожили мурал "Милана", посвященный девочке, потерявшей мать из-за обстрела города в 2015 году. ВИДЕО





