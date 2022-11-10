РУС
Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве. ФОТО

Мурал "Верный всегда", посвященный морпеху Сергею Волынскому с позывным Волына, будет украшать один из домов в Полтаве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

Торжественное открытие мурала состоялось в Полтаве в среду, 9 ноября. На открытии от имени Героя присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Татьяна Харько. Сам и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский находится в Турции.

Мурал "Верный всегда" создала команда "Містохаб" и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов на переулке Ломаный 38-А и служит напоминанием о том, что герой обороны Азовстали родился и вырос в Полтаве.

Читайте также: Оккупанты в Мариуполе уничтожили мурал "Милана", посвященный девочке, потерявшей мать из-за обстрела города в 2015 году. ВИДЕО

Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве 01

Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве 02
Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве 03
Мурал в честь защитника Мариуполя Сергея Волынского открыли в Полтаве 04

Мариуполь (5741) память (1501) Тахтаулове (790)
Слава нашим героям !!!
10.11.2022 02:16 Ответить
Дивно інколи розподіляються вподобання українців.
Є нарпиклад Редіс і Волина, обидва були в полоні не по своїй волі, за наказом Зеленьского.
На тему "комбриг ВСУ Волына рассказал..." відосиків повний ютуб, про Редіса жодного такого, є лише свідчення очевидців "когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались"
Ні, в мене нема ілюзій про російський полон, жодних претензій до Волини, просто дивно чому Волині малюють мурал а Редісу - ні
10.11.2022 02:25 Ответить
Будуть мурали їм всім, а може не мурали, а щось інше. Якось по іншому вшанують. Але вшанують їх всіх. Просто з Полтаві, звідки він родом, швидко це зробили і вирішили в такій спосіб. Настане час, вшанують всіх.
10.11.2022 05:31 Ответить
Ну дай то Бог
10.11.2022 05:40 Ответить
Дійсно - будуть всім...редіс не знаю звідки, можливо там звершать
10.11.2022 06:31 Ответить
О він вже дома ..Ура герою ...
10.11.2022 06:30 Ответить
Красави просто. Герої не вмирають.

Слава Нації!
