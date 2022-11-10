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Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві. ФОТО

Мурал "Вірний завжди", присвячений морпіху Сергію Волинському на псевдо Волина, прикрашатиме один з будинків у Полтаві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Асоціації родин захисників Азовсталі.

Урочисте відкриття муралу відбулося в Полтаві в середу, 9 листопада. На відкритті від імені Героя була присутня його сестра, представниця Асоціації родин захисників Азовсталі Тетяна Харько. Сам в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський нині перебуває в Туреччині.

Мурал "Вірний завжди" створила команда "Містохаб" і художники Андрій Ковтун, Гриша Шоком та Антон Кондрашов. Він прикрашатиме один з висотних будинків на провулку Ломаний 38-А та слугуватиме нагадуванням про те, що герой оборони Азовсталі народився й виріс у Полтаві.

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Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві 01

Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві 02
Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві 03
Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві 04

Автор: 

Маріуполь (3237) пам’ять (1189) Полтава (561)


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Слава нашим героям !!!
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10.11.2022 02:16 Відповісти
Дивно інколи розподіляються вподобання українців.
Є нарпиклад Редіс і Волина, обидва були в полоні не по своїй волі, за наказом Зеленьского.
На тему "комбриг ВСУ Волына рассказал..." відосиків повний ютуб, про Редіса жодного такого, є лише свідчення очевидців "когда зашел Редис на СИЗО, "азовцы" выстроились и он крикнул своим голосом: "Слава Украине!" и они ему ответили. И тогда все эти "вертухаи" обосрались"
Ні, в мене нема ілюзій про російський полон, жодних претензій до Волини, просто дивно чому Волині малюють мурал а Редісу - ні
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10.11.2022 02:25 Відповісти
Будуть мурали їм всім, а може не мурали, а щось інше. Якось по іншому вшанують. Але вшанують їх всіх. Просто з Полтаві, звідки він родом, швидко це зробили і вирішили в такій спосіб. Настане час, вшанують всіх.
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10.11.2022 05:31 Відповісти
Ну дай то Бог
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10.11.2022 05:40 Відповісти
Дійсно - будуть всім...редіс не знаю звідки, можливо там звершать
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10.11.2022 06:31 Відповісти
О він вже дома ..Ура герою ...
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10.11.2022 06:30 Відповісти
Красави просто. Герої не вмирають.

Слава Нації!
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10.11.2022 06:51 Відповісти
 
 