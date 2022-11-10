Мурал на честь захисника Маріуполя Сергія Волинського відкрили у Полтаві. ФОТО

Мурал "Вірний завжди", присвячений морпіху Сергію Волинському на псевдо Волина, прикрашатиме один з будинків у Полтаві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Асоціації родин захисників Азовсталі.

Урочисте відкриття муралу відбулося в Полтаві в середу, 9 листопада. На відкритті від імені Героя була присутня його сестра, представниця Асоціації родин захисників Азовсталі Тетяна Харько. Сам в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський нині перебуває в Туреччині.

Мурал "Вірний завжди" створила команда "Містохаб" і художники Андрій Ковтун, Гриша Шоком та Антон Кондрашов. Він прикрашатиме один з висотних будинків на провулку Ломаний 38-А та слугуватиме нагадуванням про те, що герой оборони Азовсталі народився й виріс у Полтаві.

Читайте також - Ми наче в пекельному реаліті-шоу, а весь світ просто спостерігає. Врятуйте військових з "Азовсталі", - командир морпіхів Волина





