15 591 34

ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТО

Вооруженные Силы Украины освободили Киселевку в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали украинские защитники в сети.

Село Киселевка расположено ориентировочно в 25 километрах от областного центра.

ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области 01
ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области 02

освобождение (569) деоккупация (848) 28 отдельная механизированная бригада (194) Херсонская область (5116)
Топ комментарии
+38
10.11.2022 15:31 Ответить
+31
Слава Богу та ЗСУ!
10.11.2022 15:30 Ответить
+29
Тепер тільки Чорнобаївку звільнити і Херсон, хоча ідуть з усіх сторін. Карта радує і хвилює. Бутусов тіль ки що ленд ліз показав,захоплює.
10.11.2022 15:30 Ответить
Тепер тільки Чорнобаївку звільнити і Херсон, хоча ідуть з усіх сторін. Карта радує і хвилює. Бутусов тіль ки що ленд ліз показав,захоплює.
10.11.2022 15:30 Ответить
Слава Богу та ЗСУ!
10.11.2022 15:30 Ответить
Слава Низький уклIн Героям ЗСУ❤️🙏🙏🙏💙💛‼️✊👍Дякуем👏👏👏👏
10.11.2022 15:55 Ответить
10.11.2022 15:31 Ответить
Киселев оценит. Там у нас на Херсонщине случаем Соловьевки нет?
10.11.2022 15:36 Ответить
То на Запоріжчині, соловйову доведеьбся трошнчки почекати.
10.11.2022 15:42 Ответить
В Криму є, так що трохи пізніше.
10.11.2022 15:43 Ответить
Поповок - дуже багато. Сподіваюсь, Скабєєвкі немає.
10.11.2022 17:19 Ответить
бережи вас Господь, та Божа Мати..
10.11.2022 15:38 Ответить
Ну це вже ***** кацапам. За Киселівкою Чорнобаївка, а за нею Херсон.
10.11.2022 15:50 Ответить
🛸"Ці двоє невідомо коли затесались"
"Та по дорозі підібрали"🛴
...

Хлопці, молодчики, так тримати. Бережіть себе та друг друга. ❗
10.11.2022 15:51 Ответить
Правильно в мові "Один одного" але про друзів краще звучить.
10.11.2022 15:52 Ответить
Что-то наши резко пошли. Я так понимаю - "пастка" не срабатывает? Или и нет никакой пастки?
10.11.2022 15:57 Ответить
Є тільки пустка і вона заповнюється Какцаби утікли.
10.11.2022 16:22 Ответить
Да яка там пастка, Снігурівка все, а значить и весь плацдарм для кацапів - все. Ну якщо тільки будуть добровольці-смертники, щоб залишитись у Херсоні.
10.11.2022 17:20 Ответить
Миколаївці радіють як ніхто! Тому що саме в Кіселівці було перебито водогін, по якому вода бігла в Миколаїв. Тепер нарешті є змога його відремонтувати і Миколаїву згадати про питну воду з крану
10.11.2022 15:58 Ответить
не все так просто...по перше, треба вийти на рубіж дніпровського берега, по друге ремонтні роботи займуть зо три тижні, треба всю систему злити, спустити їржу, та й стан водогону після використання морської води дуже поганий, але сподіваємось....
10.11.2022 16:46 Ответить
я ж не казав що буде легко...
але хоча б можна починати хоч щось робити...бо місце розриву вже доступне ...
10.11.2022 16:48 Ответить
Ось що пише НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК Освобождение Киселёвки не даёт возможность давать нормальную воду в Николаев

это тоже фейк

вы вообще на юге живёте или где?

насос нам вырубили в Антоновке, поэтому до деокупации Антоновки воды нормальной в Николаеве не будет
10.11.2022 17:10 Ответить
не можу ані заперечити ані погодитися з Вашим словами...
бо інформація надходить з різних джерел, наприклад:

Миколаївський нардеп Ігор Копитін також повідомив про звільнення села.
«Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води.
Киселівка, так-так, та сама, де водогін, - під контролем України.
Тож скоро у місто повернеться вода!
Дякуємо ЗСУ!» - написав він.
Варто додати, що саме поряд із Киселівкою окупанти підірвали водопровід,
яким вода з Дніпра надходила до Миколаєва. Щоб його відремонтувати,
необхідно було звільнити території від загарбників.
10.11.2022 17:16 Ответить
Підпишись в ТГ на НИКОЛАЕВСКИЙ ВАНЕК і все будеш добре розуміти, бо цей канал веде дуууже серьозна людина! Копитін один з небагатьох адекватних "зелених", але намагання хайповати та нагадати про себе його не оминуло. Бо те що він написав це повна хрінь. Стосовно подачі води я тобі ще додам, що насосів в Антонівці вже немає, принаймні вони будуть в неробочому стані, тож завдання повернути воду не таке вже і просте. Та ми вже звикли, тож ще почекаємо
10.11.2022 17:28 Ответить
я с Днепра... шо на Днепре... и от себя мало шо добавляю в чьи-то комменты (только эмоции мои)
все тонкости не знаю... просто порадовался за николаевцев от всего сердца и выразил надежду на починку водопровода вашего... и не более того...
10.11.2022 17:34 Ответить
что там на Днипро бедолашный? знаю что кошмарят вас с*ки из запор. области...Ох как надо Зап. область освобождать!
10.11.2022 21:06 Ответить
сам Днепр (не буду Бога гневить...еще так-сяк) а от Никополю (и округе), Кривому рогу (и округе) Синельниково и вокруг... достается от все широтыдушисруцкой... так, шо все в пыль!!! твари...
10.11.2022 21:14 Ответить
Геть кацапо-ординське лайно!

все буде Україна !

10.11.2022 16:03 Ответить
Посыпалась кацапье
10.11.2022 16:17 Ответить
Героям слава, бережи та допомагай вам, рідненькі, Господь і Матінка Богородиця
10.11.2022 16:25 Ответить
де той "Мышкин" що назвав мене кацапом і 10 тижнів тому обіцяв Киселівку через два дні?
10.11.2022 16:50 Ответить
Олександрівка із заходу теж вже!!!
10.11.2022 16:56 Ответить
Уфффф.... Щойно дізнався, що вже й Станіслав звільнено!!! Це вже Чорне море і гирло Дніпра!
10.11.2022 17:04 Ответить
Можете починати радіти і за інші нп до Херсону на заході и Береслава - на сході, там кацапів вже нема. Основну частину вже вивели, але дісталось ім на переправах дай Боже. Завтра буде дуже багато трофейної техніки.
10.11.2022 17:24 Ответить
Киселівка! Незабутнє місце. Провела там колись все літо у складі студентського загону. Сердечна подяка нашим воїнам за звільнення нашої землі, наших людей. А прихвостні московитьські нехай тікають, горіти їм в пеклі разом з кацапнею.
10.11.2022 17:49 Ответить
Береги вас всех Господь!
10.11.2022 18:10 Ответить
 
 