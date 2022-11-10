ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТО
Вооруженные Силы Украины освободили Киселевку в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовали украинские защитники в сети.
Село Киселевка расположено ориентировочно в 25 километрах от областного центра.
+38 Вася Шевченко #371210
+31 Владимир Николенко #234291
+29 Валентина Саюн #523841
"Та по дорозі підібрали"🛴
...
Хлопці, молодчики, так тримати. Бережіть себе та друг друга. ❗❗❗
але хоча б можна починати хоч щось робити...бо місце розриву вже доступне ...
это тоже фейк
вы вообще на юге живёте или где?
насос нам вырубили в Антоновке, поэтому до деокупации Антоновки воды нормальной в Николаеве не будет
бо інформація надходить з різних джерел, наприклад:
Миколаївський нардеп Ігор Копитін також повідомив про звільнення села.
«Миколаїв… Є дуже гарна новина щодо води.
Киселівка, так-так, та сама, де водогін, - під контролем України.
Тож скоро у місто повернеться вода!
Дякуємо ЗСУ!» - написав він.
Варто додати, що саме поряд із Киселівкою окупанти підірвали водопровід,
яким вода з Дніпра надходила до Миколаєва. Щоб його відремонтувати,
необхідно було звільнити території від загарбників.
все тонкости не знаю... просто порадовался за николаевцев от всего сердца и выразил надежду на починку водопровода вашего... и не более того...
все буде Україна !