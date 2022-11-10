РУС
Россия потеряла в Украине уникальный БПЛА "Корсар". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россия потеряла в Украине беспилотник "Корсар". Его даже не успели официально принять на вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный, кадры с обломками этого летательного аппарата показали в социальной сети.

Обломки были обнаружены несколько месяцев назад, но фотографии в свободном доступе появились только сейчас.

Беспилотный комплекс "Корсар" должны были принять на вооружение Вооруженных сил России в 2025 году.

Заявлялось, что аппарат предназначен для ведения круглосуточной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов.

Россия потеряла в Украине уникальный БПЛА Корсар 01

Разработка этого комплекса БПЛА была непубличной. Впервые информация о том, что одно из предприятий концерна "Вега" получило соответствующий контракт от Минобороны России, появилась в российских СМИ в 2013 году.

Информация получила подтверждение только в 2015 году. Тогда представитель концерна "Вега" сообщил о создании первого опытного образца российского разведывательного беспилотника малого класса "Корсар".

Впервые опытный образец был продемонстрирован в 2018 году на параде победы на Красной площади в Москве.

Россия потеряла в Украине уникальный БПЛА Корсар 02

Заявлено, что оборудование беспилотника позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные.

Продолжительность полета аппарата – до 10 часов, максимальная высота – 6 км, радиус действия – более 160 км.

Серийное производство БПЛА "Корсар" планировали организовать на мощностях предприятия "Конструкторское бюро "Луч", где для этого за счет корпорации "Ростех" был сооружен специальный цех.


Напомним, в апреле этого года над Украиной также был сбит российский тяжелый многоцелевой ударный беспилотник "Орион".

беспилотник (4111) россия (96910) техника (1773)
Топ комментарии
+25
10.11.2022 19:36 Ответить
+16
Чому в кацапів назви не скрепні? Корсар...Назвали б -монголотатар, мокшанін,смєрд, холоп,кокошнік,лапоть,ягєль пєчєнєг
10.11.2022 19:20 Ответить
+14
із гавна і палак-всьо как любят кацапи...
10.11.2022 19:11 Ответить
Ах, какой был слон "Корсар", какой был "Корсар"!
10.11.2022 19:08 Ответить
із гавна і палак-всьо как любят кацапи...
10.11.2022 19:11 Ответить
10.11.2022 19:51 Ответить
Ахах, жизненно. Уже и букмекеры ставки начнут собирать на этой теме
11.11.2022 13:04 Ответить
пройшов бойове хрещення.. отримав свій хрест...
10.11.2022 19:10 Ответить
трилліарди деревняних розчинилися у повітрі....
10.11.2022 19:16 Ответить
Чому в кацапів назви не скрепні? Корсар...Назвали б -монголотатар, мокшанін,смєрд, холоп,кокошнік,лапоть,ягєль пєчєнєг
10.11.2022 19:20 Ответить
Корсар - это аббревиатура: Корявый сарай!
)))
10.11.2022 19:30 Ответить
Красавчики ❤️💙💛Зоркие Соколики 👍✊👏👏👏
10.11.2022 19:22 Ответить
типу..ах какой був мужчинка?
10.11.2022 19:23 Ответить
Все нормально! Наші його вже вивчили І якщо там є цікаві ідеї, то за півроку-рік зроблять набагато кращий і приймуть на озброєння Буде патрулювать відновлені кордони України
10.11.2022 19:31 Ответить
Черговий аналоговнет долітався.
10.11.2022 19:34 Ответить
а чо без гриля???
10.11.2022 19:36 Ответить
10.11.2022 19:36 Ответить
І як цю сумну новину пережити?
10.11.2022 19:43 Ответить
Вот, нікагда такова нєбила, і вот апять!(с)
10.11.2022 21:00 Ответить
хороший трофей, розробляти нічого не треба
і там зовсім не уламки а пошкоджений БПЛА
в виробництво пускати треба а не клянчити по світу та хузнащо купувати у арахамії
10.11.2022 19:48 Ответить
Беспилотный комплекс "Корсар" должны были принять на вооружение Вооруженных сил России в 2025 году.

***-а, так он из будущего?!..
10.11.2022 19:51 Ответить
Настільки, що наші Боги не зроблять Козак
10.11.2022 19:52 Ответить
це було питання.
10.11.2022 19:53 Ответить
Может он сам от них сбежал? Не кормили, не обслуживали... Он же разведчик, посмотрел на чмобиков и решил сдаться в плен?
10.11.2022 19:59 Ответить
Ну, Корсар не виноват, что вова путин ********
10.11.2022 20:14 Ответить
Это примерно то самое что единственную Армату сломать.
10.11.2022 21:12 Ответить
Щось він дуже нагадує турецький байрактар
10.11.2022 21:34 Ответить
160 km x π ≈ 500 km

divided by 10 hours would make an
average speed of 50 km/h .

A pickup van with anti-air gun
possibly could follow it or even shortcut if streets allow.

Radio-link range of 160 km ?

Light-green leaves around suggest month of May.
10.11.2022 23:17 Ответить
Звучит как очень редкостный российский смартфон. Аналогов нет это точно.
12.11.2022 16:55 Ответить
 
 