Россия потеряла в Украине уникальный БПЛА "Корсар". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Россия потеряла в Украине беспилотник "Корсар". Его даже не успели официально принять на вооружение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Милитарный, кадры с обломками этого летательного аппарата показали в социальной сети.
Обломки были обнаружены несколько месяцев назад, но фотографии в свободном доступе появились только сейчас.
Беспилотный комплекс "Корсар" должны были принять на вооружение Вооруженных сил России в 2025 году.
Заявлялось, что аппарат предназначен для ведения круглосуточной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов.
Разработка этого комплекса БПЛА была непубличной. Впервые информация о том, что одно из предприятий концерна "Вега" получило соответствующий контракт от Минобороны России, появилась в российских СМИ в 2013 году.
Информация получила подтверждение только в 2015 году. Тогда представитель концерна "Вега" сообщил о создании первого опытного образца российского разведывательного беспилотника малого класса "Корсар".
Впервые опытный образец был продемонстрирован в 2018 году на параде победы на Красной площади в Москве.
Заявлено, что оборудование беспилотника позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные.
Продолжительность полета аппарата – до 10 часов, максимальная высота – 6 км, радиус действия – более 160 км.
Серийное производство БПЛА "Корсар" планировали организовать на мощностях предприятия "Конструкторское бюро "Луч", где для этого за счет корпорации "Ростех" был сооружен специальный цех.
Напомним, в апреле этого года над Украиной также был сбит российский тяжелый многоцелевой ударный беспилотник "Орион".
