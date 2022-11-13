РУС
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами. ФОТОрепортаж

Во время бегства из Херсона оккупанты украли енота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила, что ее "товарищ", "отступая" из Херсона с оккупационными войсками, украл из зоопарка енота.

11 ноября 2022 года она написала печальный пост о том, как россияне покидают Херсон, однако у нее нашлись и "хорошие" новости на подписчиков.

"У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел похитить енота из Херсонского зоопарка", - написала она.

Сеть разразилась шутками, публикуем для вас лучшие мемы.

Об украденном животном сообщил и руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Эту информацию подтверждает и основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

По его словам, животное было похищено не рядовыми российскими солдатами, а представителями военного командования.

"Енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование", - написал Тодорчук в Фейсбуке.

По его словам, большая часть коллекции зоопарка была вывезена на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

"В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", - подчеркнул Тодорчук.

Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 01
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 02
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 03
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 04
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 05
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 06
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 07
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 08
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 09
Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами 10

+50
Підори.
13.11.2022 15:11 Ответить
+49
13.11.2022 15:30 Ответить
+48
13.11.2022 15:36 Ответить
жЫвотные, бл..дь....
13.11.2022 15:06 Ответить
А вот и тот вор
13.11.2022 15:19 Ответить
Сурка тоже украли?
13.11.2022 15:20 Ответить
Думаю там пол зоопарка украли Животные крадут животных
13.11.2022 15:23 Ответить
кацапы не животные, это подвид членистоногих и ракообразных
13.11.2022 15:27 Ответить
13.11.2022 15:59 Ответить
13.11.2022 16:35 Ответить
Не исключено что и сожрали с ползоопарка животных.
13.11.2022 20:02 Ответить
100-500% процентів так і було. орки ******* разнообразіть свій раціон тим більше на тлі їх убогого сіхпая. а так тіпа гастротур собі влаштували. Мандрівники ххх-рові!
14.11.2022 10:55 Ответить
13.11.2022 15:36 Ответить
Слава Богу! Ви, пане Василю, на форумі! Я, правду кажучи, переживав чи Вас касаби часом не викрали разом з Єнотом
13.11.2022 16:02 Ответить
та я за нього більш ніж за себе тепер хвилююсь !! )))))
13.11.2022 16:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1577384037936730117 ))
13.11.2022 16:57 Ответить
красапета)))
13.11.2022 19:03 Ответить
Гуго Карлович ™



«Сначала они негодовали от Бабченко в Москве на Абрамсе, потом смеялись, теперь ждут».
13.11.2022 15:09 Ответить
13.11.2022 15:36 Ответить
Тепер у мене до русні тільки одне питання:
"Когда енота вернете, хамы?"
13.11.2022 15:10 Ответить
и будку.
и детский поезд.
13.11.2022 15:24 Ответить
..........детский паровозик........вояки ***** , скот .
13.11.2022 15:35 Ответить
Єнот біл рузкегаварящім???..
13.11.2022 15:11 Ответить
Лучше б он выкрал руцкоговорящего медведя, чтоб тот его по дороге в лаптестан сожрал.
13.11.2022 15:21 Ответить
Підори.
13.11.2022 15:11 Ответить
Enot's forever and ever
13.11.2022 15:12 Ответить
Ну да.... енот- полоскун у них идёт в комплекте с украденной стиральной машиной....
13.11.2022 15:16 Ответить
Бедный енот, в руский мир попал
13.11.2022 15:28 Ответить
Ех, краще б скунса!
13.11.2022 15:18 Ответить
🤣
13.11.2022 16:33 Ответить
З продукуванням смороду кацапи і самі справляються так, що куди там тим бідним скунсам...
13.11.2022 18:10 Ответить
Это директор парка Тайган Олег Зубков!

Он получил задание эвакуировать животных с Херсонского зоопарка на Крым.
13.11.2022 15:21 Ответить
13.11.2022 15:22 Ответить
13.11.2022 15:26 Ответить
Мрази - даже украинская лягушка выглядит достойнее русского Zпатриота
13.11.2022 15:23 Ответить
певно шось проізошло....
13.11.2022 15:25 Ответить
А ты все равно приезжай концертить, Газ-Мясов! Там тебя пустующая клетка из-под Я-нота заждалась...
13.11.2022 16:04 Ответить
Енисей Енисей, приезжай ***** быстрей! Хоп!
14.11.2022 09:02 Ответить
Кацапы настолько упороты,что гордятся все этим трешем,который продуцируют🤦
13.11.2022 15:26 Ответить
13.11.2022 15:27 Ответить
13.11.2022 15:28 Ответить
13.11.2022 15:29 Ответить
це уже 5 -та умова !
І також - суттєва
13.11.2022 22:37 Ответить
13.11.2022 15:30 Ответить
пишите на ракетах хаймарся - ЗА ЕНОТА !!!!! ****** еще умоются своей кровью за енота .
13.11.2022 15:36 Ответить
жаль що меми не української, бо єнот з України
13.11.2022 15:37 Ответить
Вода не може не текти, тому що вона вода і така її суть.

Соловейко не може не співати, тому що він соловейко і така його суть .

Кацап не може не вкрасти, тому що він кацап і така його суть.
13.11.2022 15:42 Ответить
А это Анна Долгарева, военкор,аааааааххха (извините, не сдержался), который войдет аааааха Мальвина (еще раз прошу прощения) в историю, как подруга долбишера , который украл енота из Херсонского зоопарка.
13.11.2022 15:45 Ответить
куйове маскування.. ту першу частину волосся, що ближче до корня -- тре було в ЖОВТИЙ!! пофарбувати
показать весь комментарий
13.11.2022 16:01 Ответить
Лесь Подерв'янський https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********
13.11.2022 16:03 Ответить
волосся росте тільки з одного боку
мабуть з того боку знаходиться південь
13.11.2022 16:54 Ответить
тоді з протилежної сторони мох. крупний такий!! )))
13.11.2022 17:58 Ответить
З колодами таке трапляється... І як їй вдавалося уникати зустрічей з Сімоньян?
13.11.2022 18:17 Ответить
просто марго ******** бобрів, а не енотів ))
13.11.2022 18:26 Ответить
Хворі недоумки. Тепер- єнот. Під Києвом навесні коней живцем в загоні спалили, виродки…
13.11.2022 19:31 Ответить
Не "украл" а "покрал". Так написано в оригіналі
13.11.2022 18:52 Ответить
Добре що хоч не покрив, не кадирівець був.
13.11.2022 20:07 Ответить
Дуже прикро, що ця людина жила в Харкові (я її особисто знаю), вчилася на хімічному факультеті ХНУ ім. Каразіна і в результаті стала типовою путіністкою і любителькою "русского міра". Сумно і соромно.
13.11.2022 20:41 Ответить
Верните Енота, ССУКИ!!!!!!!
13.11.2022 15:47 Ответить
ось цей вивозив https://youtu.be/NYQRpsk85BU

13.11.2022 15:47 Ответить
коли енот прийде в цю хазу, то чучялам рицарьским, як і всій хазі, прийде пісец )
13.11.2022 18:27 Ответить
13.11.2022 15:48 Ответить
Бальниє ублюдкі
13.11.2022 15:48 Ответить
І навіщо русоп..здоті єноти, коли вони і так до них гостювати кожен день приходять.
13.11.2022 15:49 Ответить
13.11.2022 15:49 Ответить
Підтримайте наш патріотичний гурт коментарем та лайком на ютубі

Гурт Kozak System презентував нову пісню про Херсон https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
Це пісня до сліз проймає
Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім!
13.11.2022 15:53 Ответить
Подписалась👍 Молодци хлопцы‼️
13.11.2022 16:17 Ответить
Там целый зоопарк сепар Олег Зубков вывез лично притом.
13.11.2022 15:55 Ответить
Може вони його не умертвлять, не з'їдять! Яким же способом можна витрребувати повернення тваринки???
13.11.2022 15:57 Ответить
я-гота везут на ужин главной Бобро-едихе Симон-янь...
13.11.2022 16:06 Ответить
#енотнаш
13.11.2022 15:58 Ответить
#енотнЯш
13.11.2022 16:11 Ответить
13.11.2022 16:10 Ответить
срочно задействовать ССО, СБУ и ГУР для освобождения ЕНОТА из орковского плена... ЕНОТ намого больше заслуживает Орден чем лысый с квартала
13.11.2022 16:17 Ответить
е баноти вкрали енота
13.11.2022 16:21 Ответить
13.11.2022 16:21 Ответить
13.11.2022 16:23 Ответить
Зубков *******.С тайгана
13.11.2022 16:39 Ответить
13.11.2022 16:46 Ответить
13.11.2022 17:00 Ответить
13.11.2022 17:12 Ответить
И за енота сруцьня ответит.
13.11.2022 17:16 Ответить
Енота включить в обменный список!
13.11.2022 17:27 Ответить
Меняем одного нашего енота на двух свинособак рашистских.
13.11.2022 17:29 Ответить
К требованиям начала переговоров необходимо добавить возвращение этого несчастного енота!
13.11.2022 18:42 Ответить
Сергей Иванофф,Вы не правы,енот счастлив! Он же наш,украинский.
13.11.2022 19:27 Ответить
Шкода дитину. З України переправили в мордор!( Треба визволяти!.
13.11.2022 18:50 Ответить
Ну все… Йдемо звільняти ЄНОТА!!!!!!!!!!!!!!!
13.11.2022 19:51 Ответить
Єнот завжди разом із пєсцом, де Єнот - туди і брат його Пісєц приходить
13.11.2022 23:51 Ответить
 
 