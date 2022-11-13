Убегая из Херсона оккупанты украли енота. Сеть взорвалась мемами. ФОТОрепортаж

Во время бегства из Херсона оккупанты украли енота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российская пропагандистка Анна Долгарева сообщила, что ее "товарищ", "отступая" из Херсона с оккупационными войсками, украл из зоопарка енота.

11 ноября 2022 года она написала печальный пост о том, как россияне покидают Херсон, однако у нее нашлись и "хорошие" новости на подписчиков.

"У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел похитить енота из Херсонского зоопарка", - написала она.

Сеть разразилась шутками, публикуем для вас лучшие мемы.

Об украденном животном сообщил и руководитель исполнительного аппарата Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Эту информацию подтверждает и основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

По его словам, животное было похищено не рядовыми российскими солдатами, а представителями военного командования.

"Енота из зоопарка Херсона украл не просто какой-нибудь глупый солдат, а именно российское командование", - написал Тодорчук в Фейсбуке.

По его словам, большая часть коллекции зоопарка была вывезена на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.

"В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок", - подчеркнул Тодорчук.



















