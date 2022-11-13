Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами. ФОТОрепортаж

Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.



Російська пропагандистка Анна Долгарьова повідомила, що її "товариш", "відступаючи" з Херсона з окупаційними військами, вкрав із зоопарку єнота.

11 листопада 2022 року вона написала сумний пост про те, як росіяни покидають Херсон, однак, у неї знайшлися і "добрі" новини для підписників.

"У мене дуже просили гарних новин по Херсону, але, реально, єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку", - написала вона.

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Про крадіжку тварини повідомив і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Цю інформацію підтверджує і засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

За його словами, тварина була викрадена не рядовими російськими солдатами, а представниками військового командування.

"Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування", - написав Тодорчук у Фейсбуці.

За його словами, велика частина колекції зоопарку була вивезена на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

"У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок", - наголосив Тодорчук.



















