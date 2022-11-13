УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6376 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
47 114 94

Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами. ФОТОрепортаж

Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російська пропагандистка Анна Долгарьова повідомила, що її "товариш", "відступаючи" з Херсона з окупаційними військами, вкрав із зоопарку єнота.

11 листопада 2022 року вона написала сумний пост про те, як росіяни покидають Херсон, однак, у неї знайшлися і "добрі" новини для підписників.

"У мене дуже просили гарних новин по Херсону, але, реально, єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку", - написала вона.

Мережа вибухнула жартами, публікуємо для вас найкращі меми.

Про крадіжку тварини повідомив і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Цю інформацію підтверджує і засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

За його словами, тварина була викрадена не рядовими російськими солдатами, а представниками військового командування.

"Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування", - написав Тодорчук у Фейсбуці.

За його словами, велика частина колекції зоопарку була вивезена на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.

"У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок", - наголосив Тодорчук.

Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 01
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 02
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 03
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 04
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 05
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 06
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 07
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 08
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 09
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами 10

Автор: 

армія рф (17698) Херсон (3413) крадіжка (661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Підори.
показати весь коментар
13.11.2022 15:11
+49
показати весь коментар
13.11.2022 15:30
+48
показати весь коментар
13.11.2022 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жЫвотные, бл..дь....
показати весь коментар
13.11.2022 15:06 Відповісти
А вот и тот вор
показати весь коментар
13.11.2022 15:19 Відповісти
Сурка тоже украли?
показати весь коментар
13.11.2022 15:20 Відповісти
Думаю там пол зоопарка украли Животные крадут животных
показати весь коментар
13.11.2022 15:23 Відповісти
кацапы не животные, это подвид членистоногих и ракообразных
показати весь коментар
13.11.2022 15:27 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 16:35 Відповісти
Не исключено что и сожрали с ползоопарка животных.
показати весь коментар
13.11.2022 20:02 Відповісти
100-500% процентів так і було. орки ******* разнообразіть свій раціон тим більше на тлі їх убогого сіхпая. а так тіпа гастротур собі влаштували. Мандрівники ххх-рові!
показати весь коментар
14.11.2022 10:55 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:36 Відповісти
Слава Богу! Ви, пане Василю, на форумі! Я, правду кажучи, переживав чи Вас касаби часом не викрали разом з Єнотом
показати весь коментар
13.11.2022 16:02 Відповісти
та я за нього більш ніж за себе тепер хвилююсь !! )))))
показати весь коментар
13.11.2022 16:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1577384037936730117 ))
показати весь коментар
13.11.2022 16:57 Відповісти
красапета)))
показати весь коментар
13.11.2022 19:03 Відповісти
Гуго Карлович ™



«Сначала они негодовали от Бабченко в Москве на Абрамсе, потом смеялись, теперь ждут».
показати весь коментар
13.11.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:36 Відповісти
Тепер у мене до русні тільки одне питання:
"Когда енота вернете, хамы?"
показати весь коментар
13.11.2022 15:10 Відповісти
и будку.
и детский поезд.
показати весь коментар
13.11.2022 15:24 Відповісти
..........детский паровозик........вояки ***** , скот .
показати весь коментар
13.11.2022 15:35 Відповісти
Єнот біл рузкегаварящім???..
показати весь коментар
13.11.2022 15:11 Відповісти
Лучше б он выкрал руцкоговорящего медведя, чтоб тот его по дороге в лаптестан сожрал.
показати весь коментар
13.11.2022 15:21 Відповісти
Підори.
показати весь коментар
13.11.2022 15:11 Відповісти
Enot's forever and ever
показати весь коментар
13.11.2022 15:12 Відповісти
Ну да.... енот- полоскун у них идёт в комплекте с украденной стиральной машиной....
показати весь коментар
13.11.2022 15:16 Відповісти
Бедный енот, в руский мир попал
показати весь коментар
13.11.2022 15:28 Відповісти
Ех, краще б скунса!
показати весь коментар
13.11.2022 15:18 Відповісти
🤣
показати весь коментар
13.11.2022 16:33 Відповісти
З продукуванням смороду кацапи і самі справляються так, що куди там тим бідним скунсам...
показати весь коментар
13.11.2022 18:10 Відповісти
Это директор парка Тайган Олег Зубков!

Он получил задание эвакуировать животных с Херсонского зоопарка на Крым.
показати весь коментар
13.11.2022 15:21 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:26 Відповісти
Мрази - даже украинская лягушка выглядит достойнее русского Zпатриота
показати весь коментар
13.11.2022 15:23 Відповісти
певно шось проізошло....
показати весь коментар
13.11.2022 15:25 Відповісти
А ты все равно приезжай концертить, Газ-Мясов! Там тебя пустующая клетка из-под Я-нота заждалась...
показати весь коментар
13.11.2022 16:04 Відповісти
Енисей Енисей, приезжай ***** быстрей! Хоп!
показати весь коментар
14.11.2022 09:02 Відповісти
Кацапы настолько упороты,что гордятся все этим трешем,который продуцируют🤦
показати весь коментар
13.11.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:27 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:29 Відповісти
це уже 5 -та умова !
І також - суттєва
показати весь коментар
13.11.2022 22:37 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:30 Відповісти
пишите на ракетах хаймарся - ЗА ЕНОТА !!!!! ****** еще умоются своей кровью за енота .
показати весь коментар
13.11.2022 15:36 Відповісти
жаль що меми не української, бо єнот з України
показати весь коментар
13.11.2022 15:37 Відповісти
Вода не може не текти, тому що вона вода і така її суть.

Соловейко не може не співати, тому що він соловейко і така його суть .

Кацап не може не вкрасти, тому що він кацап і така його суть.
показати весь коментар
13.11.2022 15:42 Відповісти
А это Анна Долгарева, военкор,аааааааххха (извините, не сдержался), который войдет аааааха Мальвина (еще раз прошу прощения) в историю, как подруга долбишера , который украл енота из Херсонского зоопарка.
показати весь коментар
13.11.2022 15:45 Відповісти
куйове маскування.. ту першу частину волосся, що ближче до корня -- тре було в ЖОВТИЙ!! пофарбувати
показати весь коментар
13.11.2022 16:01 Відповісти
Лесь Подерв'янський https://www.youtube.com/watch?v=*********** https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
13.11.2022 16:03 Відповісти
волосся росте тільки з одного боку
мабуть з того боку знаходиться південь
показати весь коментар
13.11.2022 16:54 Відповісти
тоді з протилежної сторони мох. крупний такий!! )))
показати весь коментар
13.11.2022 17:58 Відповісти
З колодами таке трапляється... І як їй вдавалося уникати зустрічей з Сімоньян?
показати весь коментар
13.11.2022 18:17 Відповісти
просто марго ******** бобрів, а не енотів ))
показати весь коментар
13.11.2022 18:26 Відповісти
Хворі недоумки. Тепер- єнот. Під Києвом навесні коней живцем в загоні спалили, виродки…
показати весь коментар
13.11.2022 19:31 Відповісти
Не "украл" а "покрал". Так написано в оригіналі
показати весь коментар
13.11.2022 18:52 Відповісти
Добре що хоч не покрив, не кадирівець був.
показати весь коментар
13.11.2022 20:07 Відповісти
Дуже прикро, що ця людина жила в Харкові (я її особисто знаю), вчилася на хімічному факультеті ХНУ ім. Каразіна і в результаті стала типовою путіністкою і любителькою "русского міра". Сумно і соромно.
показати весь коментар
13.11.2022 20:41 Відповісти
Верните Енота, ССУКИ!!!!!!!
показати весь коментар
13.11.2022 15:47 Відповісти
ось цей вивозив https://youtu.be/NYQRpsk85BU

показати весь коментар
13.11.2022 15:47 Відповісти
коли енот прийде в цю хазу, то чучялам рицарьским, як і всій хазі, прийде пісец )
показати весь коментар
13.11.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:48 Відповісти
Бальниє ублюдкі
показати весь коментар
13.11.2022 15:48 Відповісти
І навіщо русоп..здоті єноти, коли вони і так до них гостювати кожен день приходять.
показати весь коментар
13.11.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 15:49 Відповісти
Підтримайте наш патріотичний гурт коментарем та лайком на ютубі

Гурт Kozak System презентував нову пісню про Херсон https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
Це пісня до сліз проймає
Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім!
показати весь коментар
13.11.2022 15:53 Відповісти
Подписалась👍 Молодци хлопцы‼️
показати весь коментар
13.11.2022 16:17 Відповісти
Там целый зоопарк сепар Олег Зубков вывез лично притом.
показати весь коментар
13.11.2022 15:55 Відповісти
Може вони його не умертвлять, не з'їдять! Яким же способом можна витрребувати повернення тваринки???
показати весь коментар
13.11.2022 15:57 Відповісти
я-гота везут на ужин главной Бобро-едихе Симон-янь...
показати весь коментар
13.11.2022 16:06 Відповісти
#енотнаш
показати весь коментар
13.11.2022 15:58 Відповісти
#енотнЯш
показати весь коментар
13.11.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 16:10 Відповісти
срочно задействовать ССО, СБУ и ГУР для освобождения ЕНОТА из орковского плена... ЕНОТ намого больше заслуживает Орден чем лысый с квартала
показати весь коментар
13.11.2022 16:17 Відповісти
е баноти вкрали енота
показати весь коментар
13.11.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 16:23 Відповісти
Зубков *******.С тайгана
показати весь коментар
13.11.2022 16:39 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 16:46 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 17:00 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 17:12 Відповісти
И за енота сруцьня ответит.
показати весь коментар
13.11.2022 17:16 Відповісти
Енота включить в обменный список!
показати весь коментар
13.11.2022 17:27 Відповісти
Меняем одного нашего енота на двух свинособак рашистских.
показати весь коментар
13.11.2022 17:29 Відповісти
К требованиям начала переговоров необходимо добавить возвращение этого несчастного енота!
показати весь коментар
13.11.2022 18:42 Відповісти
Сергей Иванофф,Вы не правы,енот счастлив! Он же наш,украинский.
показати весь коментар
13.11.2022 19:27 Відповісти
Шкода дитину. З України переправили в мордор!( Треба визволяти!.
показати весь коментар
13.11.2022 18:50 Відповісти
Ну все… Йдемо звільняти ЄНОТА!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.11.2022 19:51 Відповісти
Єнот завжди разом із пєсцом, де Єнот - туди і брат його Пісєц приходить
показати весь коментар
13.11.2022 23:51 Відповісти
 
 