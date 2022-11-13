Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота. Мережа вибухнула мемами. ФОТОрепортаж
Під час втечі з Херсона окупанти вкрали єнота.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російська пропагандистка Анна Долгарьова повідомила, що її "товариш", "відступаючи" з Херсона з окупаційними військами, вкрав із зоопарку єнота.
11 листопада 2022 року вона написала сумний пост про те, як росіяни покидають Херсон, однак, у неї знайшлися і "добрі" новини для підписників.
"У мене дуже просили гарних новин по Херсону, але, реально, єдина хороша новина у тому, що мій товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку", - написала вона.
Мережа вибухнула жартами, публікуємо для вас найкращі меми.
Про крадіжку тварини повідомив і керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
Цю інформацію підтверджує і засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.
За його словами, тварина була викрадена не рядовими російськими солдатами, а представниками військового командування.
"Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування", - написав Тодорчук у Фейсбуці.
За його словами, велика частина колекції зоопарку була вивезена на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.
"У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок", - наголосив Тодорчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Сначала они негодовали от Бабченко в Москве на Абрамсе, потом смеялись, теперь ждут».
"Когда енота вернете, хамы?"
и детский поезд.
Он получил задание эвакуировать животных с Херсонского зоопарка на Крым.
І також - суттєва
Соловейко не може не співати, тому що він соловейко і така його суть .
Кацап не може не вкрасти, тому що він кацап і така його суть.
мабуть з того боку знаходиться південь
Гурт Kozak System презентував нову пісню про Херсон https://youtu.be/TfHZ5P5ciyk
Це пісня до сліз проймає
Це зворушлива пісня презентована сьогодні прямо на заправці... Слухати всім!