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Херсон: как живет город первые недели после деоккупации. ВИДЕО+ФОТО

Город, находившийся под оккупацией более 8 месяцев, понемногу оживает. В Херсон вместе с украинским флагом возвращается цивилизация.

О том, как живет Херсон в первые недели после деоккупации, рассказывают местные жители проекта "Український Свідок", информирует Цензор.НЕТ.

В освобожденном городе начала работу патрульная полиция. Правоохранители реагируют на обращения граждан, в том числе и о переодетых россиянах, до сих пор бродящих по городу. Как сообщают местные, оккупанты пытаются найти еду, ищут вещи, чтобы переодеться и убежать. Нередко они сами себя выдают, ведь не знают ни местности, ни здешнего уклада жизни. Так, одна херсонка рассказала о группе мужчин, которые не знали, что оплата за проезд в херсонских маршрутках фиксирована.

На херсонском вокзале работают генераторы, кое-где появляется мобильная связь и интернет. Также здесь работает гуманитарный коридор, где любой человек может получить медицинскую помощь. Как сообщает администрация вокзала, сейчас продолжаются работы по восстановлению колеи. В ближайшее время может быть запущен поезд в Херсон.

Местные жители, которые оставались в Херсоне во время оккупации, рассказали о том, как россияне относились к людям с проукраинскими взглядами. Во время антироссийских митингов они открывали по гражданским огонь. Россияне во время задержания могли надеть на голову мешок, вывезти за Антоновский мост и бросить на произвол судьбы. Одного из ребят задерживали несколько раз, а дольше всего он пробыл в плену целых 3 месяца.

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Херсон: как живет город первые недели после деоккупации 01

Херсон: как живет город первые недели после деоккупации 02

Автор: 

Херсон (2890) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+26
Єдине питання - якого х. очільником області призначили люстрованого рига з партії ОПЗЖ, а не тих хто боровся з кацапами а окупації?
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18.11.2022 13:29 Ответить
+14
Бубочке лучше знать, кого назначать!!!
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18.11.2022 13:33 Ответить
+11
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18.11.2022 13:27 Ответить
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коротенько так..., головне, що працює патрульна поліція, яка ще до початку захоплення міста накивала п'ятами...
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18.11.2022 13:26 Ответить
Ну так не в сторону же паРаши убежала.
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18.11.2022 14:20 Ответить
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18.11.2022 13:27 Ответить
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18.11.2022 13:29 Ответить
Это лекция по религии в кацапском дурдоме? От "люцтфера" ваших недоребят надо было спасать до 2014 года. Теперь поздно. "Люцифер" уже идёт за вами.
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18.11.2022 14:25 Ответить
Я всё понимаю, но не понимаю, с каких пор вонючие каZZапы стали "моими". Я не имею к этому говну никакого отношения, хоть и пишу на русском. И у меня в роду ни одного каZZапа, слава Богу, не было. А свою родословную я знаю минимум до 5 колена.
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18.11.2022 18:33 Ответить
Єдине питання - якого х. очільником області призначили люстрованого рига з партії ОПЗЖ, а не тих хто боровся з кацапами а окупації?
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18.11.2022 13:29 Ответить
Бубочке лучше знать, кого назначать!!!
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18.11.2022 13:33 Ответить
у них корупції немає. Питання ще є?
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18.11.2022 13:39 Ответить
Тому що там потрібно багато чого приховати з того, що призвело до швидкої втрати Херсону.
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18.11.2022 14:03 Ответить
Тому що зе по ющ і тд то не патріотичні створіння... а куколки на ниточках...

сценарій який впроваджують - делакий від логіки та сподівань стражденного народу.
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18.11.2022 16:24 Ответить
Головне, на що я сподіваюсь - що в нашій країні після цієї війни наші поліцейські, побачивши зі сторони ті тортури, які влаштовувала кацапня українцям в Херсоні, змінять своє ставлення до співгромадян, навіть до тих, хто щось порушив, і такі випадки свавілля поліції, як у Врадіївці, залишаться в минулому....
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18.11.2022 13:50 Ответить
Це безпідставні сподівання... нажаль...
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18.11.2022 16:25 Ответить
Красота. І головне, що ніяка зелена плесєнь не псує вигляд Херсону.
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18.11.2022 15:21 Ответить
 
 