Херсон: как живет город первые недели после деоккупации. ВИДЕО+ФОТО

Город, находившийся под оккупацией более 8 месяцев, понемногу оживает. В Херсон вместе с украинским флагом возвращается цивилизация.

О том, как живет Херсон в первые недели после деоккупации, рассказывают местные жители проекта "Український Свідок", информирует Цензор.НЕТ.

В освобожденном городе начала работу патрульная полиция. Правоохранители реагируют на обращения граждан, в том числе и о переодетых россиянах, до сих пор бродящих по городу. Как сообщают местные, оккупанты пытаются найти еду, ищут вещи, чтобы переодеться и убежать. Нередко они сами себя выдают, ведь не знают ни местности, ни здешнего уклада жизни. Так, одна херсонка рассказала о группе мужчин, которые не знали, что оплата за проезд в херсонских маршрутках фиксирована.

На херсонском вокзале работают генераторы, кое-где появляется мобильная связь и интернет. Также здесь работает гуманитарный коридор, где любой человек может получить медицинскую помощь. Как сообщает администрация вокзала, сейчас продолжаются работы по восстановлению колеи. В ближайшее время может быть запущен поезд в Херсон.

Местные жители, которые оставались в Херсоне во время оккупации, рассказали о том, как россияне относились к людям с проукраинскими взглядами. Во время антироссийских митингов они открывали по гражданским огонь. Россияне во время задержания могли надеть на голову мешок, вывезти за Антоновский мост и бросить на произвол судьбы. Одного из ребят задерживали несколько раз, а дольше всего он пробыл в плену целых 3 месяца.

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