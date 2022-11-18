Херсон: як живе місто перші тижні після деокупації. ВІДЕО+ФОТО

Місто, яке перебувало під окупацією понад 8 місяців, потрохи оживає. У Херсон, разом з українським прапором, повертається цивілізація.

Про те, як живе Херсон у перші тижні після деокупації розповідають місцеві мешканці проєкту "Український Свідок", інформує Цензор.НЕТ.

У визволеному місті розпочала роботу патрульна поліція. Правоохоронці реагують на звернення громадян, в тому числі й про перевдягнених росіян, що досі тиняються містом. Як повідомляють місцеві, окупанти намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Нерідко вони самі себе видають, адже не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя. Так, одна херсонка розповіла про групу чоловіків, які не знали, що оплата за проїзд в херсонських маршрутках є фіксованою.

На херсонському вокзалі працюють генератори, подекуди з’являється мобільний зв’язок та інтернет. Також тут працює гуманітарний коридор, де будь-яка особа може отримати медичну допомогу. Як повідомляє адміністрація вокзалу, наразі тривають роботи по відновленню колії. Найближчим часом може бути запущено потяг до Херсону.

Місцеві мешканці, які лишалися у Херсоні під час окупації розповіли про те, як росіяни ставились до людей з проукраїнськими поглядами. Під час антиросійських мітингів вони відкривали по цивільних вогонь. Росіяни під час затримання могли надягти на голову мішок, вивезти за Антонівський міст та кинути напризволяще. Одного з хлопців затримували декілька разів, а найдовше він пробув у полоні аж цілих 3 місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"



