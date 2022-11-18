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Херсон: як живе місто перші тижні після деокупації. ВІДЕО+ФОТО

Місто, яке перебувало під окупацією понад 8 місяців, потрохи оживає. У Херсон, разом з українським прапором, повертається цивілізація.

Про те, як живе Херсон у перші тижні після деокупації розповідають місцеві мешканці проєкту "Український Свідок", інформує Цензор.НЕТ.

У визволеному місті розпочала роботу патрульна поліція. Правоохоронці  реагують на звернення громадян, в тому числі й про перевдягнених росіян, що досі тиняються містом. Як повідомляють місцеві, окупанти намагаються знайти їжу, шукають речі, аби перевдягтись та втекти. Нерідко вони самі себе видають, адже не знають ані місцевості, ані тутешнього устрою життя. Так, одна херсонка розповіла про групу чоловіків, які не знали, що оплата за проїзд в херсонських маршрутках є фіксованою.

На херсонському вокзалі працюють генератори, подекуди з’являється мобільний зв’язок та інтернет. Також тут працює гуманітарний коридор, де будь-яка особа може отримати медичну допомогу. Як повідомляє адміністрація вокзалу, наразі тривають роботи по відновленню колії. Найближчим часом може бути запущено потяг до Херсону.

Місцеві мешканці, які лишалися у Херсоні під час окупації розповіли про те, як росіяни ставились до людей з проукраїнськими поглядами. Під час антиросійських мітингів вони відкривали по цивільних вогонь. Росіяни під час затримання могли надягти на голову мішок, вивезти за Антонівський міст та кинути напризволяще. Одного з хлопців затримували декілька разів, а найдовше він пробув у полоні аж цілих 3 місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

Херсон: як живе місто перші тижні після деокупації 01
Херсон: як живе місто перші тижні після деокупації 02

Автор: 

Херсон (3434) деокупація (950)


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Топ коментарі
+26
Єдине питання - якого х. очільником області призначили люстрованого рига з партії ОПЗЖ, а не тих хто боровся з кацапами а окупації?
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18.11.2022 13:29 Відповісти
+14
Бубочке лучше знать, кого назначать!!!
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18.11.2022 13:33 Відповісти
+11
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18.11.2022 13:27 Відповісти
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коротенько так..., головне, що працює патрульна поліція, яка ще до початку захоплення міста накивала п'ятами...
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18.11.2022 13:26 Відповісти
Ну так не в сторону же паРаши убежала.
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18.11.2022 14:20 Відповісти
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18.11.2022 13:27 Відповісти
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18.11.2022 13:29 Відповісти
Это лекция по религии в кацапском дурдоме? От "люцтфера" ваших недоребят надо было спасать до 2014 года. Теперь поздно. "Люцифер" уже идёт за вами.
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18.11.2022 14:25 Відповісти
Я всё понимаю, но не понимаю, с каких пор вонючие каZZапы стали "моими". Я не имею к этому говну никакого отношения, хоть и пишу на русском. И у меня в роду ни одного каZZапа, слава Богу, не было. А свою родословную я знаю минимум до 5 колена.
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18.11.2022 18:33 Відповісти
Єдине питання - якого х. очільником області призначили люстрованого рига з партії ОПЗЖ, а не тих хто боровся з кацапами а окупації?
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18.11.2022 13:29 Відповісти
Бубочке лучше знать, кого назначать!!!
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18.11.2022 13:33 Відповісти
у них корупції немає. Питання ще є?
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18.11.2022 13:39 Відповісти
Тому що там потрібно багато чого приховати з того, що призвело до швидкої втрати Херсону.
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18.11.2022 14:03 Відповісти
Тому що зе по ющ і тд то не патріотичні створіння... а куколки на ниточках...

сценарій який впроваджують - делакий від логіки та сподівань стражденного народу.
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18.11.2022 16:24 Відповісти
Головне, на що я сподіваюсь - що в нашій країні після цієї війни наші поліцейські, побачивши зі сторони ті тортури, які влаштовувала кацапня українцям в Херсоні, змінять своє ставлення до співгромадян, навіть до тих, хто щось порушив, і такі випадки свавілля поліції, як у Врадіївці, залишаться в минулому....
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18.11.2022 13:50 Відповісти
Це безпідставні сподівання... нажаль...
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18.11.2022 16:25 Відповісти
Красота. І головне, що ніяка зелена плесєнь не псує вигляд Херсону.
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18.11.2022 15:21 Відповісти
 
 