Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"
Вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд грн.
Про це повідомив у Facebook операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов, інформує Цензор.НЕТ.
"До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - йдеться в повідомленні.
За прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.
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