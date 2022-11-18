Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

Вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов, інформує Цензор.НЕТ.

"До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована.

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