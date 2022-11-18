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Новини Війна
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Росіяни зруйнували енергетичну інфраструктуру в Херсоні на 1,5-2 млрд гривень, - "Херсонобленерго"

електрика

Вартість зруйнованої внаслідок обстрілів військами країни-агресора Росії енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, становить 1,5-2 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", що керує АТ "Херсонобленерго" Володимир Гетманов, інформує Цензор.НЕТ

"До війни Херсон живило три магістральні лінії електропередачі. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури – 1,5–2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - йдеться в повідомленні. 

За прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні може відновитися протягом 14-21 днів, але терміни ремонту можуть змінюватись, оскільки ситуація досить непрогнозована. 

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Херсон (3434) електроенергія (6253) Електрика (2042) VS Energy (25)


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і це тільки енерго....
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18.11.2022 12:19 Відповісти
Укравтодор вже там і ремонтує... АСФАЛЬТ!
А ви що подумали?
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18.11.2022 12:25 Відповісти
так, і це нормально...ти ж бо з дивану не бачиш що шляхи не проїздні через вирви в дорозі
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18.11.2022 17:53 Відповісти
Мені вистачило побачити ЯК і ЯКІ дороги "ремонтує" Укравтодор у Бородянці, Бучі, Гостомелі.
А ти йди у дупу зі своїм диваном!
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18.11.2022 19:22 Відповісти
ремонтувати і якість ремонту то різні речі...але на істоту яка не розуміє цього нема сенс гаяти час
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18.11.2022 22:00 Відповісти
Таланты облэнерго в области освоения(распила) финансирования никто даже не пытается оспорить.
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18.11.2022 12:46 Відповісти
 
 