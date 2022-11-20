ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии оккупантов Никулина. ФОТО
Российские СМИ сообщают о смерти заместителя начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергея Никулина. Перед ликвидацией в Украине он воевал в Сирии и Чечне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Псковская губерния".
Утверждается, что заместитель начальника 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергей Никулин воевал против Украины с начала полномасштабного вторжения.
Ранее он участвовал в боевых действиях против Сирии и Чечни.
Сообщение о ликвидации оккупанта также появилось в группе дивизии.
Никулина не стало 11 октября.
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+53 Олександр Дніпро
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+47 Tohellandback
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+34 Вася Шевченко #371210
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Україну не пройшов - здох,
і нічого це орків не вчить
Устье - это там, где река заканчивается.
Исток - это откуда река начинается.
Течение идет от истока к устью.
Но на этом не стоит заморачиваться - чем кацапы тупее, тем нам лучше...
Сірію - пройшов...
Україну - не пройшов...
"Проходун", ***!