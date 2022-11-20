ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии оккупантов Никулина. ФОТО

Российские СМИ сообщают о смерти заместителя начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергея Никулина. Перед ликвидацией в Украине он воевал в Сирии и Чечне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Псковская губерния".

Утверждается, что заместитель начальника 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергей Никулин воевал против Украины с начала полномасштабного вторжения.

Ранее он участвовал в боевых действиях против Сирии и Чечни.

Сообщение о ликвидации оккупанта также появилось в группе дивизии.

Никулина не стало 11 октября.

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