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ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии оккупантов Никулина. ФОТО

Российские СМИ сообщают о смерти заместителя начальника штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергея Никулина. Перед ликвидацией в Украине он воевал в Сирии и Чечне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "Псковская губерния".

Утверждается, что заместитель начальника 76-й десантно-штурмовой дивизии войск РФ Сергей Никулин воевал против Украины с начала полномасштабного вторжения.

Ранее он участвовал в боевых действиях против Сирии и Чечни.

Сообщение о ликвидации оккупанта также появилось в группе дивизии.

Никулина не стало 11 октября.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали российского подполковника Кошелева, который на параде в Москве вел колонну десантных БМД-4М. ФОТО

ВСУ ликвидировали заместителя начальника штаба 76-й дивизии оккупантов Никулина 01

Автор: 

армия РФ (19682) ликвидация (3694)


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Топ комментарии
+53
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20.11.2022 19:41 Ответить
+47
Спец Операция Ы
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20.11.2022 19:36 Ответить
+34
за ЕНОТА !!!!!

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20.11.2022 19:45 Ответить
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Спец Операция Ы
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20.11.2022 19:36 Ответить
🤣
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20.11.2022 19:51 Ответить
багато повоював, а здох на херсонщині
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20.11.2022 19:36 Ответить
повоював? а русскіє що в Чечні і Сирії воювали? вони террором займалися там, а не воювали. Елітного терориста забаранили на Херсонщині. Слава ЗСУ!
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20.11.2022 22:25 Ответить
здох
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20.11.2022 19:37 Ответить
Надеюсь ООН не будут собирать по поводу утилизации етого нациста?
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20.11.2022 19:37 Ответить
Здоровʼя та успіхів по службі.
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20.11.2022 19:38 Ответить
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20.11.2022 19:41 Ответить
Чи то бацька, чи то лошадь... не пойму.
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20.11.2022 19:42 Ответить
Ну шо...вище все сказали
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20.11.2022 19:41 Ответить
За этого тоже "Лада" причитается... Блин , походу пару баянов порвут кацапы.
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20.11.2022 19:41 Ответить
Однофамилец, иди ко мне...
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20.11.2022 19:42 Ответить
який вже за кількістю фашист що пройшов чечню, пройшов сирію,

Україну не пройшов - здох,
і нічого це орків не вчить
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20.11.2022 19:43 Ответить
Bravo
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20.11.2022 19:43 Ответить
воно 3доxло помирають люди
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20.11.2022 19:43 Ответить
за ЕНОТА !!!!!

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20.11.2022 19:45 Ответить
досміявсь.досмішивсь. нікулін блт!💩💤✝
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20.11.2022 19:46 Ответить
Добре,синки,добре....побiльше таких тварюк кобзона слухати!
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20.11.2022 19:54 Ответить
Ужос! Нам будут мстіть.
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20.11.2022 19:56 Ответить
В данный момент познается вся неизведанная глубина интеллекта кацапов. Вернее огромной черной дыры,что у них вместо интеллекта)
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20.11.2022 20:03 Ответить
Гильдербранд по ходу старый, но тупой.
Устье - это там, где река заканчивается.
Исток - это откуда река начинается.
Течение идет от истока к устью.
Но на этом не стоит заморачиваться - чем кацапы тупее, тем нам лучше...
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20.11.2022 20:14 Ответить
Ну - тут і посперечаться можна Для кацапів "устя" Дніпра може вважатися і в точці перетину білоруського кордону Але питання тут теж "спірне"
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20.11.2022 20:41 Ответить
Кацапи - "митрофанушки" Перед тим, як потрапить в Україну, Дніпро тече по території Білорусі Через дві області - Могилівську та Гомельську А це - більше 400 км І на берегах - купа міст і сіл, які користуються саме дніпровькою водою А от на території України великих населених пунктів вздовж русла Дніпра, з водозабором з ріки, немає аж до самого Києва (Київ і то п"є не дніпровську, а деснянську воду!) Так що "срать" вони будуть власним "союзникам"
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20.11.2022 20:17 Ответить
Папа Римский читает Достоевского в оригинале? Емы бы и это показать, пусть прочтет.
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20.11.2022 20:27 Ответить
папарімскій каже, що гундяй накаже. Не раджу сильно вчитуваться, сенсу там все одно немає. З тим же успіхом поуп міг би казати, що людей України взяли в рабство лицехвати з "Чужого" і примушують українців чинити спротив, замість того щоб тихо мирно дати себе вбити і згвалтувати.
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20.11.2022 20:39 Ответить
Отыгрался х@й на скрипке.
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20.11.2022 19:58 Ответить
Позорит фамилию хорошего человека. Хотя ... ещё неизвестно что запел бы Юрий будь он жив.
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20.11.2022 20:00 Ответить
Чечню - пройшов...
Сірію - пройшов...
Україну - не пройшов...
"Проходун", ***!
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20.11.2022 20:01 Ответить
русский, ты в Украину не ходи. Ты в Сибир ходи. В Украине живет твоя смерть, а в Сибиру хоть и холодно, зато живой будешь.
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20.11.2022 20:02 Ответить
да и пихуй на свинособаку..................................
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20.11.2022 20:04 Ответить
Іще одна кацапсько-хуйловська мразота відправлена на концерт кобздона. Молодці хлопці всі хто цього причетний, так і надалі тримати. Смерть всім до єдиного ворогам України та її народу. Слава Україні та її ЗСУ!!!
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20.11.2022 20:05 Ответить
Віддесантоштурмувався окупант нікулін... Хароший руцкій, земля тобі залізобетоном!
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20.11.2022 20:09 Ответить
пусть будет проклята Господом матка его матери
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20.11.2022 20:11 Ответить
А вона й проклята, раз таких гандонів на світ божий випускає. Портал у пекло там, не матка.
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20.11.2022 20:40 Ответить
Чим більше рашистських свинособак завалим, тим чистіше на землі.
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20.11.2022 20:12 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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20.11.2022 20:28 Ответить
земля йому бетоном
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20.11.2022 20:43 Ответить
,, Рідкий кацап допливе до середини Дніпра ."
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20.11.2022 20:45 Ответить
Можливо ось ці хлопці- https://www.youtube.com/watch?v=gbRkywJaOeE https://www.youtube.com/watch?v=gbRkywJaOeE

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20.11.2022 21:02 Ответить
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20.11.2022 21:36 Ответить
Dead pig is a beautiful pig.
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20.11.2022 22:42 Ответить
Yes, katsaps are smelly, dirty pigs.
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21.11.2022 01:24 Ответить
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21.11.2022 05:10 Ответить
Вже Кулiн
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21.11.2022 06:53 Ответить
...гус
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21.11.2022 12:49 Ответить
 
 