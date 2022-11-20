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ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії окупантів Нікуліна. ФОТО

Російські ЗМІ повідомляють про смерть заступника начальника штабу 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергія Нікуліна. Перед ліквідацією в Україні, він воював у Сирії та Чечні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Псковская губерния".

Стверджується, що заступник начальника 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергій Нікулін воював проти України з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше він брав участь в бойових діях проти Сирії та Чечні.

Повідомлення про ліквідацію окупанта також з'явилося в групі дивізії.

Нікуліна не стало 11 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського підполковника Кошелева, який на параді в Москві вів колону десантних БМД-4М. ФОТО

ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії окупантів Нікуліна 01

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081)


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Топ коментарі
+53
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20.11.2022 19:41 Відповісти
+47
Спец Операция Ы
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20.11.2022 19:36 Відповісти
+34
за ЕНОТА !!!!!

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20.11.2022 19:45 Відповісти
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20.11.2022 19:36 Відповісти
🤣
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20.11.2022 19:51 Відповісти
багато повоював, а здох на херсонщині
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20.11.2022 19:36 Відповісти
повоював? а русскіє що в Чечні і Сирії воювали? вони террором займалися там, а не воювали. Елітного терориста забаранили на Херсонщині. Слава ЗСУ!
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20.11.2022 22:25 Відповісти
здох
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20.11.2022 19:37 Відповісти
Надеюсь ООН не будут собирать по поводу утилизации етого нациста?
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20.11.2022 19:37 Відповісти
Здоровʼя та успіхів по службі.
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20.11.2022 19:38 Відповісти
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20.11.2022 19:41 Відповісти
Чи то бацька, чи то лошадь... не пойму.
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20.11.2022 19:42 Відповісти
Ну шо...вище все сказали
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20.11.2022 19:41 Відповісти
За этого тоже "Лада" причитается... Блин , походу пару баянов порвут кацапы.
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20.11.2022 19:41 Відповісти
Однофамилец, иди ко мне...
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20.11.2022 19:42 Відповісти
який вже за кількістю фашист що пройшов чечню, пройшов сирію,

Україну не пройшов - здох,
і нічого це орків не вчить
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20.11.2022 19:43 Відповісти
Bravo
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20.11.2022 19:43 Відповісти
воно 3доxло помирають люди
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20.11.2022 19:43 Відповісти
за ЕНОТА !!!!!

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20.11.2022 19:45 Відповісти
досміявсь.досмішивсь. нікулін блт!💩💤✝
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20.11.2022 19:46 Відповісти
Добре,синки,добре....побiльше таких тварюк кобзона слухати!
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20.11.2022 19:54 Відповісти
Ужос! Нам будут мстіть.
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20.11.2022 19:56 Відповісти
В данный момент познается вся неизведанная глубина интеллекта кацапов. Вернее огромной черной дыры,что у них вместо интеллекта)
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20.11.2022 20:03 Відповісти
Гильдербранд по ходу старый, но тупой.
Устье - это там, где река заканчивается.
Исток - это откуда река начинается.
Течение идет от истока к устью.
Но на этом не стоит заморачиваться - чем кацапы тупее, тем нам лучше...
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20.11.2022 20:14 Відповісти
Ну - тут і посперечаться можна Для кацапів "устя" Дніпра може вважатися і в точці перетину білоруського кордону Але питання тут теж "спірне"
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20.11.2022 20:41 Відповісти
Кацапи - "митрофанушки" Перед тим, як потрапить в Україну, Дніпро тече по території Білорусі Через дві області - Могилівську та Гомельську А це - більше 400 км І на берегах - купа міст і сіл, які користуються саме дніпровькою водою А от на території України великих населених пунктів вздовж русла Дніпра, з водозабором з ріки, немає аж до самого Києва (Київ і то п"є не дніпровську, а деснянську воду!) Так що "срать" вони будуть власним "союзникам"
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20.11.2022 20:17 Відповісти
Папа Римский читает Достоевского в оригинале? Емы бы и это показать, пусть прочтет.
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20.11.2022 20:27 Відповісти
папарімскій каже, що гундяй накаже. Не раджу сильно вчитуваться, сенсу там все одно немає. З тим же успіхом поуп міг би казати, що людей України взяли в рабство лицехвати з "Чужого" і примушують українців чинити спротив, замість того щоб тихо мирно дати себе вбити і згвалтувати.
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20.11.2022 20:39 Відповісти
Отыгрался х@й на скрипке.
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20.11.2022 19:58 Відповісти
Позорит фамилию хорошего человека. Хотя ... ещё неизвестно что запел бы Юрий будь он жив.
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20.11.2022 20:00 Відповісти
Чечню - пройшов...
Сірію - пройшов...
Україну - не пройшов...
"Проходун", ***!
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20.11.2022 20:01 Відповісти
русский, ты в Украину не ходи. Ты в Сибир ходи. В Украине живет твоя смерть, а в Сибиру хоть и холодно, зато живой будешь.
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20.11.2022 20:02 Відповісти
да и пихуй на свинособаку..................................
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20.11.2022 20:04 Відповісти
Іще одна кацапсько-хуйловська мразота відправлена на концерт кобздона. Молодці хлопці всі хто цього причетний, так і надалі тримати. Смерть всім до єдиного ворогам України та її народу. Слава Україні та її ЗСУ!!!
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20.11.2022 20:05 Відповісти
Віддесантоштурмувався окупант нікулін... Хароший руцкій, земля тобі залізобетоном!
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20.11.2022 20:09 Відповісти
пусть будет проклята Господом матка его матери
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20.11.2022 20:11 Відповісти
А вона й проклята, раз таких гандонів на світ божий випускає. Портал у пекло там, не матка.
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20.11.2022 20:40 Відповісти
Чим більше рашистських свинособак завалим, тим чистіше на землі.
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20.11.2022 20:12 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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20.11.2022 20:28 Відповісти
земля йому бетоном
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20.11.2022 20:43 Відповісти
,, Рідкий кацап допливе до середини Дніпра ."
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20.11.2022 20:45 Відповісти
Можливо ось ці хлопці- https://www.youtube.com/watch?v=gbRkywJaOeE https://www.youtube.com/watch?v=gbRkywJaOeE

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20.11.2022 21:02 Відповісти
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20.11.2022 21:36 Відповісти
Dead pig is a beautiful pig.
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20.11.2022 22:42 Відповісти
Yes, katsaps are smelly, dirty pigs.
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21.11.2022 01:24 Відповісти
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21.11.2022 05:10 Відповісти
Вже Кулiн
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21.11.2022 06:53 Відповісти
...гус
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21.11.2022 12:49 Відповісти
 
 