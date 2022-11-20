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ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії окупантів Нікуліна. ФОТО
Російські ЗМІ повідомляють про смерть заступника начальника штабу 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергія Нікуліна. Перед ліквідацією в Україні, він воював у Сирії та Чечні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Псковская губерния".
Стверджується, що заступник начальника 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергій Нікулін воював проти України з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше він брав участь в бойових діях проти Сирії та Чечні.
Повідомлення про ліквідацію окупанта також з'явилося в групі дивізії.
Нікуліна не стало 11 жовтня.
Топ коментарі
+53 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.11.2022 19:41 Відповісти Посилання
+47 Tohellandback
показати весь коментар20.11.2022 19:36 Відповісти Посилання
+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар20.11.2022 19:45 Відповісти Посилання
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Україну не пройшов - здох,
і нічого це орків не вчить
Устье - это там, где река заканчивается.
Исток - это откуда река начинается.
Течение идет от истока к устью.
Но на этом не стоит заморачиваться - чем кацапы тупее, тем нам лучше...
Сірію - пройшов...
Україну - не пройшов...
"Проходун", ***!