ЗСУ ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії окупантів Нікуліна. ФОТО

Російські ЗМІ повідомляють про смерть заступника начальника штабу 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергія Нікуліна. Перед ліквідацією в Україні, він воював у Сирії та Чечні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Псковская губерния".

Стверджується, що заступник начальника 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергій Нікулін воював проти України з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше він брав участь в бойових діях проти Сирії та Чечні.

Повідомлення про ліквідацію окупанта також з'явилося в групі дивізії.

Нікуліна не стало 11 жовтня.

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