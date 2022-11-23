РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8057 посетителей онлайн
Новости Фото Война
27 544 16

Последствия ракетного удара по Киевщине. ФОТОрепортаж

Враг нанес ракетный удар по Киевщине

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов", - отметил он.

Последствия ракетного удара по Киевщине 01
Последствия ракетного удара по Киевщине 02
Последствия ракетного удара по Киевщине 03
Последствия ракетного удара по Киевщине 04

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил в телеграм-канале, что попадание в здание в Вышгороде Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам, - Кулеба (обновлено)

Автор: 

Киевская область (4209) крылатые ракеты (889) ракеты (3620) Небытов Андрей (166)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
кацапи - не люди. це помилкова гілка розвитку людини. їх потрібно знищити, об'єднавшись усім світом
показать весь комментарий
23.11.2022 14:54 Ответить
+24
Прокляті кацапські свиноти
показать весь комментарий
23.11.2022 14:51 Ответить
+23
Свині милые животные, по сравнению с рускими
показать весь комментарий
23.11.2022 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прокляті кацапські свиноти
показать весь комментарий
23.11.2022 14:51 Ответить
Свині милые животные, по сравнению с рускими
показать весь комментарий
23.11.2022 14:53 Ответить
кацапи - не люди. це помилкова гілка розвитку людини. їх потрібно знищити, об'єднавшись усім світом
показать весь комментарий
23.11.2022 14:54 Ответить
Це Бровари чі Бориспіль, ?
показать весь комментарий
23.11.2022 14:58 Ответить
Вишгород
показать весь комментарий
23.11.2022 15:08 Ответить
Все просто: нет ответа за совершенные агрессивные действия, значит их можно проводить регулярно и затем снова пробовать на слабо. Необходимо делать упор на диверсии, на ответные удары (исключительно по Москве и области, остальное вообще не актуально) и на масштабные операции типа захвата Кенигсберга с перебрсокой войск вдоль нейтральной полосы между Литвой и Польшей. Тогда и будет чем угрожать в ответ автоматически.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:02 Ответить
І хто ж на це дасть команду, Байден?

Він у лютому побоявся влупити по території України, куди вповзли сотні (чи й тисячі) танків і бронетранспортерів. Це не було б ударом по раші, отже та не могла б застосувати ядерну зброю. Він просто злякався.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:08 Ответить
так это байден виноват что рашка обстреоливает ? ну ты и скотина ватная!
показать весь комментарий
23.11.2022 15:10 Ответить
Вас вчили до незнайомих людей звертатися на «Ви»?

Де ви побачили, що "байден віноват что рашка обстрєоліваєт"?

Ви взагалі прочитали, про що діалог?
показать весь комментарий
23.11.2022 15:14 Ответить
Да, это Байден напрямую запрещает лупить по кацапам в ответ, особенно по Москве, хотя бы теми же дронами типа Шахидов, они у нас есть. Байдена заставляют запрещать нам это делать его избиратели. Нет, не то большинство, которые рабочие и домохозяйки. От них он не зависит. А те 1-2 %, которые миллиардеры. Еще есть ссыкливая овца столтенберг, которую спецом поставили такого ссыкливого чтобы не делал резких движений и не злил *****. 9-й месяй войны, а запад по прежнему боится злить *****, потому что у него есть ядерная бомба.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:17 Ответить
А у кацапов логика простая. Вот эти обстрелы это то единственное, что они еще могут сделать нам. Наверняка там был поставлен ультиматум США- полетит из Украины что- то по москве, применим ядерное оружие. А раз по москве не летит, значит будет лететь по Киеву. Терпите.
показать весь комментарий
23.11.2022 15:19 Ответить
Кацапи, щоб ви всі повиздихали, тварі
показать весь комментарий
23.11.2022 15:15 Ответить
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показать весь комментарий
23.11.2022 15:24 Ответить
******** кацапські, щоб вам повернулося сторицею те, що виробите!!! Хай кожна українська сльоза стане вам океаном!!! Прийде час, втопите самі себе в морі крові!! По Закону Божому ви не саєте права називатися ЛЮДЬМИ!!! Істоти, потвори, чужі на планеті Земля... але ніяк не ЛЮДИ!!! Хай пекло здасться вам раєм!!!
показать весь комментарий
23.11.2022 15:31 Ответить
Skurwysyny.
показать весь комментарий
23.11.2022 16:13 Ответить
Я с вами, украинцы. Вы должны победить нечисть!
показать весь комментарий
23.11.2022 18:37 Ответить
 
 