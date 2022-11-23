Последствия ракетного удара по Киевщине. ФОТОрепортаж
Враг нанес ракетный удар по Киевщине
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов", - отметил он.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил в телеграм-канале, что попадание в здание в Вышгороде Киевской области.
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+32 CryptoShorts
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+24 Vadim Zertin
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Він у лютому побоявся влупити по території України, куди вповзли сотні (чи й тисячі) танків і бронетранспортерів. Це не було б ударом по раші, отже та не могла б застосувати ядерну зброю. Він просто злякався.
Де ви побачили, що "байден віноват что рашка обстрєоліваєт"?
Ви взагалі прочитали, про що діалог?
Горіть у пеклі москалі !!!