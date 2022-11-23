Наслідки ракетного удару по Київщині. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив ракетний удар по Київщині

Про це повідомив очільник поліції Київської Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - зазначив він.

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Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив у телеграм-каналі, що влучання у будинок у Вишгороді на Київщині.