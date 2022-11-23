Наслідки ракетного удару по Київщині. ФОТОрепортаж
Ворог здійснив ракетний удар по Київщині
Про це повідомив очільник поліції Київської Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - зазначив він.
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив у телеграм-каналі, що влучання у будинок у Вишгороді на Київщині.
Топ коментарі
+32 CryptoShorts
показати весь коментар23.11.2022 14:54 Відповісти Посилання
+24 Vadim Zertin
показати весь коментар23.11.2022 14:51 Відповісти Посилання
+23 Zalet
показати весь коментар23.11.2022 14:53 Відповісти Посилання
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Він у лютому побоявся влупити по території України, куди вповзли сотні (чи й тисячі) танків і бронетранспортерів. Це не було б ударом по раші, отже та не могла б застосувати ядерну зброю. Він просто злякався.
Де ви побачили, що "байден віноват что рашка обстрєоліваєт"?
Ви взагалі прочитали, про що діалог?
Горіть у пеклі москалі !!!