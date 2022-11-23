УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6150 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
27 544 16

Наслідки ракетного удару по Київщині. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив ракетний удар по Київщині

Про це повідомив очільник поліції Київської Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", - зазначив він.

Також читайте: На Київщині влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об’єктах, - Кулеба (оновлено)

Наслідки ракетного удару по Київщині 01
Наслідки ракетного удару по Київщині 02
Наслідки ракетного удару по Київщині 03
Наслідки ракетного удару по Київщині 04

Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив у телеграм-каналі, що влучання у будинок у Вишгороді на Київщині.

Автор: 

Київська область (4105) крилаті ракети (1081) ракети (4078) Нєбитов Андрій (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
кацапи - не люди. це помилкова гілка розвитку людини. їх потрібно знищити, об'єднавшись усім світом
показати весь коментар
23.11.2022 14:54 Відповісти
+24
Прокляті кацапські свиноти
показати весь коментар
23.11.2022 14:51 Відповісти
+23
Свині милые животные, по сравнению с рускими
показати весь коментар
23.11.2022 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прокляті кацапські свиноти
показати весь коментар
23.11.2022 14:51 Відповісти
Свині милые животные, по сравнению с рускими
показати весь коментар
23.11.2022 14:53 Відповісти
кацапи - не люди. це помилкова гілка розвитку людини. їх потрібно знищити, об'єднавшись усім світом
показати весь коментар
23.11.2022 14:54 Відповісти
Це Бровари чі Бориспіль, ?
показати весь коментар
23.11.2022 14:58 Відповісти
Вишгород
показати весь коментар
23.11.2022 15:08 Відповісти
Все просто: нет ответа за совершенные агрессивные действия, значит их можно проводить регулярно и затем снова пробовать на слабо. Необходимо делать упор на диверсии, на ответные удары (исключительно по Москве и области, остальное вообще не актуально) и на масштабные операции типа захвата Кенигсберга с перебрсокой войск вдоль нейтральной полосы между Литвой и Польшей. Тогда и будет чем угрожать в ответ автоматически.
показати весь коментар
23.11.2022 15:02 Відповісти
І хто ж на це дасть команду, Байден?

Він у лютому побоявся влупити по території України, куди вповзли сотні (чи й тисячі) танків і бронетранспортерів. Це не було б ударом по раші, отже та не могла б застосувати ядерну зброю. Він просто злякався.
показати весь коментар
23.11.2022 15:08 Відповісти
так это байден виноват что рашка обстреоливает ? ну ты и скотина ватная!
показати весь коментар
23.11.2022 15:10 Відповісти
Вас вчили до незнайомих людей звертатися на «Ви»?

Де ви побачили, що "байден віноват что рашка обстрєоліваєт"?

Ви взагалі прочитали, про що діалог?
показати весь коментар
23.11.2022 15:14 Відповісти
Да, это Байден напрямую запрещает лупить по кацапам в ответ, особенно по Москве, хотя бы теми же дронами типа Шахидов, они у нас есть. Байдена заставляют запрещать нам это делать его избиратели. Нет, не то большинство, которые рабочие и домохозяйки. От них он не зависит. А те 1-2 %, которые миллиардеры. Еще есть ссыкливая овца столтенберг, которую спецом поставили такого ссыкливого чтобы не делал резких движений и не злил *****. 9-й месяй войны, а запад по прежнему боится злить *****, потому что у него есть ядерная бомба.
показати весь коментар
23.11.2022 15:17 Відповісти
А у кацапов логика простая. Вот эти обстрелы это то единственное, что они еще могут сделать нам. Наверняка там был поставлен ультиматум США- полетит из Украины что- то по москве, применим ядерное оружие. А раз по москве не летит, значит будет лететь по Киеву. Терпите.
показати весь коментар
23.11.2022 15:19 Відповісти
Кацапи, щоб ви всі повиздихали, тварі
показати весь коментар
23.11.2022 15:15 Відповісти
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !!!
показати весь коментар
23.11.2022 15:24 Відповісти
******** кацапські, щоб вам повернулося сторицею те, що виробите!!! Хай кожна українська сльоза стане вам океаном!!! Прийде час, втопите самі себе в морі крові!! По Закону Божому ви не саєте права називатися ЛЮДЬМИ!!! Істоти, потвори, чужі на планеті Земля... але ніяк не ЛЮДИ!!! Хай пекло здасться вам раєм!!!
показати весь коментар
23.11.2022 15:31 Відповісти
Skurwysyny.
показати весь коментар
23.11.2022 16:13 Відповісти
Я с вами, украинцы. Вы должны победить нечисть!
показати весь коментар
23.11.2022 18:37 Відповісти
 
 