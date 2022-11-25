USAID дает Украине 80 генераторов. ФОТО

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения.

Об этом сообщила в Twitter посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Россия пытается отключить свет, USAID Украине предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины. Мы продолжаем стоять с Украиной", - отметила посол.

