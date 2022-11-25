USAID надає Україні 80 генераторів. ФОТО
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів для підтримки електропостачання.
Про це повідомила у Twitter посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"В той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Україна надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Ми продовжуємо стояти з Україною", - зазначила пані посол.
будет более менее понятно.
А то что ввозится 8т генераторов, совсем ни о чем не говорит. Сколько домохозяйств в стране ?
Стандартные 650Вт постоянного, 800Вт в пике, двухтактное двигло (а значит еще и с маслом дроч), 90дб шума, 15-20 кг веса, 0.4-0.6 л - расход.
Их тоннами продают на ОЛХе и все по одной причине - разочарование. У меня УПС 1200Вт, подключенный в капот малолитражки - больше выдает )
Печалит другое - БАРЫГИ ОХРЕНЕЛИ. Эти генераторы надо внести в товары стратегической важности и установить конечный предел наценки. Наживаться на людском горе - грех.
Если коротко - нужен воздух. Как для работы, так и для охлаждения. При условии наличия вентиляции - запросто. Но вентиляция нужна не такая как для человеков, а такая как для ДВС.
Хто там ще школу прогулював 😆
Я тебе более скажу, он начинает хреново работать с перебоями даже в АВТОМОБИЛЬНОЙ ЯМЕ в гараже. Це мабуть усьо потому шо продукты горения вытесняют воздух.
Но и это еще не все. Даже в боксах генераторы работают только тогда, когда воздухан смотрит наружу.
По мере иссякания чистого воздуха, генераторы начинают работать с перебоями. Если генератор инверторный - это еще терпимо, он регулирует частоту напряжения независимо от частоты вращения шкива. А вот если генератор прямой - то для 50 Гц нужна стабильная частота вращения, иначе техника без стабилизации попросту уходит в затык с непредсказуемыми последствиями.
Вон в соседней теме, умники уже позапускали генераторы в закрытом помещении, сейчас им на распутье святой Пётр премии Дарвина выдает.
Аби гучно перднути?
Не веришь мне - поспрашивай у тех кто занимается ремонтом этой фигни.
А потом еще и у медиков, к чему могут привести такие вот действия.
Слухай дебіла кусок лахтинського, іді по адресі руского корабля як що по нормальному
інформацію не сприймаєш.
Спам.
Ты даже не знаешь сколько дизельная станция кубов воздуха расходует, и тем не менее упорно предлагаешь муть.
Не розумію в чому стратегія, вони будуть пускати ракети постійно, вони ж їх виробляють.
А то знову у кірюші тимошонки опиняться.