УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9564 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
5 233 21

USAID надає Україні 80 генераторів. ФОТО

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів для підтримки електропостачання.

Про це повідомила у Twitter посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"В той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Україна надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Ми продовжуємо стояти з Україною", - зазначила пані посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прага передає Києву та Миколаєву обігрівачі та медичне обладнання

USAID надає Україні 80 генераторів 01

Автор: 

допомога (8760) USAID (217) Брінк Бріджит (239) генератор (199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Маштаби трохи різні
показати весь коментар
25.11.2022 15:55 Відповісти
+3
спасібА, конєшна.. але з десяток "томагавків" замінили би тисячу генераторів
показати весь коментар
25.11.2022 15:42 Відповісти
+3
Краще б дали сотню томагавків, щоб рахерачити всі ТУ-шки в тому Енгельсі. І пиння було б закрито.
Не розумію в чому стратегія, вони будуть пускати ракети постійно, вони ж їх виробляють.
показати весь коментар
25.11.2022 15:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Круть. Для порівняння масштабів - в Україні щоденно розмитнюють 8.000 (вісім тисяч) генераторів....
показати весь коментар
25.11.2022 15:39 Відповісти
Маштаби трохи різні
показати весь коментар
25.11.2022 15:55 Відповісти
То фігня: я бачив зарядну станцію на РУЧНОМУ приводі. Чого тільки китайці не надушманять, аби зайвий долар заробити
показати весь коментар
25.11.2022 16:10 Відповісти
нужно писать не количество, а генерируемую мощность.
будет более менее понятно.

А то что ввозится 8т генераторов, совсем ни о чем не говорит. Сколько домохозяйств в стране ?
показати весь коментар
25.11.2022 15:58 Відповісти
Та какая там генерируемая мощность у той переноски ?

Стандартные 650Вт постоянного, 800Вт в пике, двухтактное двигло (а значит еще и с маслом дроч), 90дб шума, 15-20 кг веса, 0.4-0.6 л - расход.

Их тоннами продают на ОЛХе и все по одной причине - разочарование. У меня УПС 1200Вт, подключенный в капот малолитражки - больше выдает )

Печалит другое - БАРЫГИ ОХРЕНЕЛИ. Эти генераторы надо внести в товары стратегической важности и установить конечный предел наценки. Наживаться на людском горе - грех.
показати весь коментар
25.11.2022 16:47 Відповісти
спасібА, конєшна.. але з десяток "томагавків" замінили би тисячу генераторів
показати весь коментар
25.11.2022 15:42 Відповісти
Чоткі генератори - головне їх розмістити десь під земелею в укриттях, де вони будуть у недосягаємості кацапських ракет.
показати весь коментар
25.11.2022 15:51 Відповісти
Увы но нет. Мсье гулял физику в школе.

Если коротко - нужен воздух. Как для работы, так и для охлаждения. При условии наличия вентиляции - запросто. Но вентиляция нужна не такая как для человеков, а такая как для ДВС.
показати весь коментар
25.11.2022 16:49 Відповісти
Мусьо, тобі на підземних парковках мало повітря ⁉️
Хто там ще школу прогулював 😆
показати весь коментар
25.11.2022 18:22 Відповісти
Ахахах. Попробуй запусти генератор на подземной парковке хотя бы на полчасика. Удивишься. И это я тебе говорю за бензиновый маломощный генератор, который потребляет всего ничего воздуха.

Я тебе более скажу, он начинает хреново работать с перебоями даже в АВТОМОБИЛЬНОЙ ЯМЕ в гараже. Це мабуть усьо потому шо продукты горения вытесняют воздух.

Но и это еще не все. Даже в боксах генераторы работают только тогда, когда воздухан смотрит наружу.

По мере иссякания чистого воздуха, генераторы начинают работать с перебоями. Если генератор инверторный - это еще терпимо, он регулирует частоту напряжения независимо от частоты вращения шкива. А вот если генератор прямой - то для 50 Гц нужна стабильная частота вращения, иначе техника без стабилизации попросту уходит в затык с непредсказуемыми последствиями.

Вон в соседней теме, умники уже позапускали генераторы в закрытом помещении, сейчас им на распутье святой Пётр премии Дарвина выдает.
показати весь коментар
25.11.2022 18:32 Відповісти
Нє тупі будь ласка, підземна парковка це відкрита з обох боків стоянка де є приток свіжого повітря
Аби гучно перднути?
показати весь коментар
25.11.2022 18:38 Відповісти
Ну что мне с тобой спорить, теоретиком ?
Не веришь мне - поспрашивай у тех кто занимается ремонтом этой фигни.
А потом еще и у медиков, к чему могут привести такие вот действия.
показати весь коментар
25.11.2022 19:46 Відповісти
Фігня це точно твій рівень.
Слухай дебіла кусок лахтинського, іді по адресі руского корабля як що по нормальному
інформацію не сприймаєш.
Спам.
показати весь коментар
25.11.2022 21:43 Відповісти
Я воспринимаю информацию аргументированно, а не женской истерикой.
Ты даже не знаешь сколько дизельная станция кубов воздуха расходует, и тем не менее упорно предлагаешь муть.
показати весь коментар
25.11.2022 22:24 Відповісти
Та послали тебе на, краще іди, бо підстави були. Далі мусолити твою маячню тут не збираюсь.
показати весь коментар
25.11.2022 22:38 Відповісти
Краще б дали сотню томагавків, щоб рахерачити всі ТУ-шки в тому Енгельсі. І пиння було б закрито.
Не розумію в чому стратегія, вони будуть пускати ракети постійно, вони ж їх виробляють.
показати весь коментар
25.11.2022 15:57 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
показати весь коментар
25.11.2022 16:01 Відповісти
65% импортированных генераторов - бензиновые мощностью до 7,5 кВт - их завезли 88 тысяч. 5% генераторов - бензиновые мощностью до 375 кВт. Чуть больше 3% - дизельные до 7,5 кВт.
показати весь коментар
25.11.2022 16:11 Відповісти
Генератори це шлях в нікуди. Треба відновлювати свою ен. систему та знищувати ворожі засоби доставки ураження і пускові установки.
показати весь коментар
25.11.2022 17:10 Відповісти
Судячи з вигляду - сотка квт кожен , не менше .. .
показати весь коментар
25.11.2022 17:18 Відповісти
А вони броньовані?
А то знову у кірюші тимошонки опиняться.
показати весь коментар
25.11.2022 17:35 Відповісти
 
 