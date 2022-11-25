USAID надає Україні 80 генераторів. ФОТО

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів для підтримки електропостачання.

Про це повідомила у Twitter посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"В той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Україна надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України. Ми продовжуємо стояти з Україною", - зазначила пані посол.

