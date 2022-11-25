Прага передає Києву та Миколаєву обігрівачі та медичне обладнання

Прага передає обігрівачі для Києва та Миколаєва, а також обладнання для медичних установ.

Про це написав у Twitter міський голова Праги Зденек Гржиб, інформує Цензор.НЕТ.

"Надсилаємо допомогу постраждалим від російського геноциду українцям: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 мільйони крон для Центру громадського здоров'я МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових. ФОТО