Прага передає Києву та Миколаєву обігрівачі та медичне обладнання

Прага передає обігрівачі для Києва та Миколаєва, а також обладнання для медичних установ.

Про це написав у Twitter міський голова Праги Зденек Гржиб, інформує Цензор.НЕТ.

"Надсилаємо допомогу постраждалим від російського геноциду українцям: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 мільйони крон для Центру громадського здоров'я МОЗ України", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових. ФОТО

Дякою
25.11.2022 14:51 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
25.11.2022 15:01 Відповісти
дякуємо Злата Прага
25.11.2022 15:10 Відповісти
Щирo вдячнi! Окрiм столицi других мiст нема? Або в столицi бюджет мабуть дуже малий
25.11.2022 15:14 Відповісти
Просто в столиці мером є "Великий герой Майдану" Кличко, команда якого не може розмитнити автобуси, передані ще в травні, не кажучи вже про закупівлю обігрівачів та генераторів.
Взагалі вся ця ситуація покаже в яких містах місцева влада здатна в організацію, а яка ні
25.11.2022 15:30 Відповісти
В Запорізькій області влада себе вже показала.
Старух, Куртєв, Некрасова... Просто взірець для всіх!
25.11.2022 15:39 Відповісти
Для уточнения, 18 агрегатів - это 18 генераторов (elektrocentral)
25.11.2022 15:25 Відповісти
Ось справжнє слов'янське братство, а не мокшанські втирання про адінарот.
25.11.2022 15:41 Відповісти
 
 