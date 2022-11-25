Прага передає Києву та Миколаєву обігрівачі та медичне обладнання
Прага передає обігрівачі для Києва та Миколаєва, а також обладнання для медичних установ.
Про це написав у Twitter міський голова Праги Зденек Гржиб, інформує Цензор.НЕТ.
"Надсилаємо допомогу постраждалим від російського геноциду українцям: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 мільйони крон для Центру громадського здоров'я МОЗ України", - йдеться в повідомленні.
Взагалі вся ця ситуація покаже в яких містах місцева влада здатна в організацію, а яка ні
Старух, Куртєв, Некрасова... Просто взірець для всіх!