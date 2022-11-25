Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены, - Командование Сухопутных сил. ФОТОрепортаж
Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подчеркнуло, что у столицы Украины достаточно оборонных возможностей, чтобы отразить любое нападение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской городской военной администрации.
В сообщении отмечается: "По данным Командования Сухопутных войск ВС Украины, на текущий момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления.
Тем не менее, это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.
Поэтому военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуют мощные фортификационные укрепления.
На взводных и ротных опорных пунктах Силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливают длительные огневые сооружения для ведения оборонного боя.
Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены!"
невже у нас немає війсокових інженер?
так важко почитати будь-який підручник з фортифікації ?
І за інші міста переживаємо. Я з Маріуполя.
Просто цікаво: а москва?