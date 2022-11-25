РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8774 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 630 18

Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены, - Командование Сухопутных сил. ФОТОрепортаж

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подчеркнуло, что у столицы Украины достаточно оборонных возможностей, чтобы отразить любое нападение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской городской военной администрации.

В сообщении отмечается: "По данным Командования Сухопутных войск ВС Украины, на текущий момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления.

Тем не менее, это не повод пренебрегать защитой столицы и безопасностью граждан.

Поэтому военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуют мощные фортификационные укрепления.

На взводных и ротных опорных пунктах Силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливают длительные огневые сооружения для ведения оборонного боя.

Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены!"

Смотрите также: В Киевской области строят фортификационные сооружения. ФОТО

Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены, - Командование Сухопутных сил 01

Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены, - Командование Сухопутных сил 02
Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены, - Командование Сухопутных сил 03

Автор: 

Киев (26142) оборона (5283) ВСУ (6930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
чмобіки з бульбашами з ******** полізуть, це вже не викликає жодних сумнівів. дуже сподіваюсь, що там їм приготували гідну зустріч.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:48 Ответить
+5
Я теж з Маріуполя. Х*й на комірець, щоб шия не пітніла, а не столицю!
показать весь комментарий
25.11.2022 21:30 Ответить
+3
За столицю переживаємо. Так.
І за інші міста переживаємо. Я з Маріуполя.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чмобіки з бульбашами з ******** полізуть, це вже не викликає жодних сумнівів. дуже сподіваюсь, що там їм приготували гідну зустріч.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:48 Ответить
Вже не полізуть. Просто будуть провокувати.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:05 Ответить
Сосцять
показать весь комментарий
25.11.2022 21:05 Ответить
та поскорее а то заждались,перемолотить мясо побістрее и закріть даже теоретичеески вопрос с бульббостанской областью)
показать весь комментарий
25.11.2022 21:15 Ответить
заждалися тільки ті, кому не прийдеться молоти те м'ясо, а тільки молоти язиком.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:38 Ответить
"фортифікаційні споруди" на фото просто смішні проти фортифікації Другої світової !
невже у нас немає війсокових інженер?
так важко почитати будь-який підручник з фортифікації ?
показать весь комментарий
25.11.2022 21:58 Ответить
Авіаційних бомбардувань як у часи другої світової не передбачається..
показать весь комментарий
25.11.2022 22:05 Ответить
Всё есть.Не думаю, что стоит демонстрировать..
показать весь комментарий
25.11.2022 23:50 Ответить
За столицю переживаємо. Так.
І за інші міста переживаємо. Я з Маріуполя.
показать весь комментарий
25.11.2022 20:54 Ответить
Я теж з Маріуполя. Х*й на комірець, щоб шия не пітніла, а не столицю!
показать весь комментарий
25.11.2022 21:30 Ответить
Все залажить від ПВО, якщо буде така ж діра як у Маріуполі, коли його безкарно руйнувала авіація противника ці всі споруди будуть мало ефективні, а ще краще знищувати ворога на його території на підступах, щоб не було чим йти на Київ...
показать весь комментарий
25.11.2022 21:01 Ответить
столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад
Просто цікаво: а москва?
показать весь комментарий
25.11.2022 21:07 Ответить
Тримайтеся, ми тут можемо хіба що Сумщині допомогти
показать весь комментарий
25.11.2022 21:20 Ответить
Хай тримаються з Божою поміччю. Та ж я казав, що тридцять років з гаком не киянин. Подолянин.
показать весь комментарий
25.11.2022 21:29 Ответить
З Богом, рідненькі
показать весь комментарий
25.11.2022 21:40 Ответить
Будують УР? Мабуть вже третю смугу. Це дуже вiрно.
показать весь комментарий
25.11.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 22:43 Ответить
Бульбаші хоть куди лізуть? Самовбивці.
показать весь комментарий
26.11.2022 02:02 Ответить
 
 