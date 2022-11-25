УКР
6 630 18

Будь-які, навіть гіпотетичні, спроби противника захопити столицю – приречені, - командування Сухопутних Сил . ФОТОрепортаж

Командування Сухопутних військ Збройних сил України наголосило, що столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "За даними Командування Сухопутних військ ЗС України,
на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку.

Тим не менше, це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.

Тому військові, разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення.

На взводних та ротних опорних пунктах сили оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені!"

Будь-які, навіть гіпотетичні, спроби противника захопити столицю – приречені, - командування Сухопутних Сил  01
Будь-які, навіть гіпотетичні, спроби противника захопити столицю – приречені, - командування Сухопутних Сил  02
Будь-які, навіть гіпотетичні, спроби противника захопити столицю – приречені, - командування Сухопутних Сил  03

чмобіки з бульбашами з ******** полізуть, це вже не викликає жодних сумнівів. дуже сподіваюсь, що там їм приготували гідну зустріч.
25.11.2022 20:48
Я теж з Маріуполя. Х*й на комірець, щоб шия не пітніла, а не столицю!
25.11.2022 21:30
За столицю переживаємо. Так.
І за інші міста переживаємо. Я з Маріуполя.
25.11.2022 20:54
Вже не полізуть. Просто будуть провокувати.
25.11.2022 21:05
Сосцять
25.11.2022 21:05
та поскорее а то заждались,перемолотить мясо побістрее и закріть даже теоретичеески вопрос с бульббостанской областью)
25.11.2022 21:15
заждалися тільки ті, кому не прийдеться молоти те м'ясо, а тільки молоти язиком.
25.11.2022 21:38
"фортифікаційні споруди" на фото просто смішні проти фортифікації Другої світової !
невже у нас немає війсокових інженер?
так важко почитати будь-який підручник з фортифікації ?
25.11.2022 21:58
Авіаційних бомбардувань як у часи другої світової не передбачається..
показати весь коментар
Всё есть.Не думаю, что стоит демонстрировать..
показати весь коментар
За столицю переживаємо. Так.
І за інші міста переживаємо. Я з Маріуполя.
25.11.2022 20:54 Відповісти
Все залажить від ПВО, якщо буде така ж діра як у Маріуполі, коли його безкарно руйнувала авіація противника ці всі споруди будуть мало ефективні, а ще краще знищувати ворога на його території на підступах, щоб не було чим йти на Київ...
25.11.2022 21:01
столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад
Просто цікаво: а москва?
25.11.2022 21:07 Відповісти
Тримайтеся, ми тут можемо хіба що Сумщині допомогти
25.11.2022 21:20
Хай тримаються з Божою поміччю. Та ж я казав, що тридцять років з гаком не киянин. Подолянин.
25.11.2022 21:29 Відповісти
З Богом, рідненькі
25.11.2022 21:40
Будують УР? Мабуть вже третю смугу. Це дуже вiрно.
25.11.2022 22:26
25.11.2022 22:43
Бульбаші хоть куди лізуть? Самовбивці.
26.11.2022 02:02
 
 