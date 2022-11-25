Будь-які, навіть гіпотетичні, спроби противника захопити столицю – приречені, - командування Сухопутних Сил . ФОТОрепортаж

Командування Сухопутних військ Збройних сил України наголосило, що столиця України має достатньо оборонних можливостей, аби відбити будь-який напад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Київської міської військової адміністрації.

У повідомленні зазначається: "За даними Командування Сухопутних військ ЗС України,

на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку.



Тим не менше, це не привід нехтувати захистом столиці та безпекою громадян.



Тому військові, разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення.



На взводних та ротних опорних пунктах сили оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.



Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені!"

