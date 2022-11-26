В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной "власти", - Андрющенко. ФОТО

В захваченном врагом Мариуполе вследствие взрыва автомобиля погиб работник оккупационной "администрации". Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился российский военный чиновник.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой, 63, возле района оккупационной администрации.

Водитель ВАЗа – россиянин – не выжил. Еще двое находившихся в автомобиле россиян получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь. Второй раненый получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

