В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной "власти", - Андрющенко. ФОТО

В захваченном врагом Мариуполе вследствие взрыва автомобиля погиб работник оккупационной "администрации". Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился российский военный чиновник.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой, 63, возле района оккупационной администрации.

Водитель ВАЗа – россиянин – не выжил. Еще двое находившихся в автомобиле россиян получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь. Второй раненый получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.

Читайте также: Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв на базе с техникой и БК рашистов, - Андрющенко

В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной власти, - Андрющенко 01

В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной власти, - Андрющенко 02
В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной власти, - Андрющенко 03

авто (4252) взрыв (6913) Мариуполь (5747) коллаборационизм (911) Андрющенко Петр (596)
+23
Окупантам мирної землі над головою, і крєпкава здоровья пагібшему.
+19
День починається з гарної новини!
+15
Ще один відволік вогонь на себе.
Окупантам мирної землі над головою, і крєпкава здоровья пагібшему.
Самогубство чи нещасний випадок?
Дуже прикре самогубство. Неправильно курил.
Самопожертвование...
День починається з гарної новини!
Ще один відволік вогонь на себе.
Ніби і дрібничка, а як приємно читати!
ВАЗ небезпечна машина штука для їзди. вибухонебезпечна.
Бєлая калина-дохлая скотина
******* українська народна прикмета:

«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного ворога стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
Не треба лестити окупантам про черепно- мозкову травму. Пишіть просто 'черепну'
на світлинах все що залишилось від козломордих...? добре загатили...!
Накурились, кацапосвиньи?))
Что б вы све повыздыхали, кляті козли!
фотки - взагалі ні про що....
стаття - деза?
Шкода , що тільки один окупант підірвався , а на всі , але всеодно
настрій покращився
Жаль, очень жаль, что не все трое предстали перед кобздоном.
мокрого місця не зосталося.
випарувалися, курва.
чудесно
О ЦЕ ТАКЕ МАЛЕ ГОВНО ВІД НЬОГО ЗАЛИШИЛОСЬ !?)
