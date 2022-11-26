В Мариуполе в автомобиле подорвался работник оккупационной "власти", - Андрющенко. ФОТО
В захваченном врагом Мариуполе вследствие взрыва автомобиля погиб работник оккупационной "администрации". Взорвался ВАЗ, за рулем которого находился российский военный чиновник.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 24 ноября на дороге возле ул. Громовой, 63, возле района оккупационной администрации.
Водитель ВАЗа – россиянин – не выжил. Еще двое находившихся в автомобиле россиян получили ранения. Одного раненого с ожогами высокой степени отправили в донецкий госпиталь. Второй раненый получил перелом руки, черепно-мозговую травму и находится в Мариупольской больнице №2.
Топ комментарии
+23 Александр Александров #465274
показать весь комментарий26.11.2022 06:24 Ответить Ссылка
+19 Pure Soul
показать весь комментарий26.11.2022 06:26 Ответить Ссылка
+15 Белка со свистком
показать весь комментарий26.11.2022 06:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
машинаштука для їзди. вибухонебезпечна.
«Якщо на окупованій території, раптово, посеред вулиці, вибухає легкова машина - значить в Україні на одного ворога стало менше! «Наші люди» на легковиках там не їздять!»
стаття - деза?
настрій покращився
випарувалися, курва.