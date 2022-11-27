Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по Донецкой области ракетами и артиллерией, пострадали гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки полиция зарегистрировала 12 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.

"Враг обстрелял 7 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Кураховка, села Новоселовка первая, Карловка, Редкодуб. Оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и ракет. Уничтожено и повреждено 11 гражданских объектов - 7 жилых домов, школу, здание фермерского хозяйства, складское помещение, недостройку", - говорится в сообщении.

Два ракетных удара зафиксированы по н.п. Времен Яр, разрушения получили многоквартирные дома и инфраструктура, убиты и травмированы.

"Из ЗРК "С-300" враг бил по селу Редкодуб Лиманской громады попал в частный дом, погибли и получили ранения мирные жители. В результате артиллерийских обстрелов города Бахмут погиб человек, поврежден частный дом и школа", - добавляют в Нацполиции.

Также смотрите: "Вот так мы и воюем": Позиции украинских защитников на передовой. ВИДЕО















Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.