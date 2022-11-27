РУС
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Россияне ударили по Донецкой области ракетами и артиллерией, пострадали гражданские жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за  сутки полиция зарегистрировала 12 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.

"Враг обстрелял 7 населенных пунктов - города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Кураховка, села Новоселовка первая, Карловка, Редкодуб. Оккупанты били из ЗРК "С-300", артиллерии и ракет. Уничтожено и повреждено 11 гражданских объектов - 7 жилых домов, школу, здание фермерского хозяйства, складское помещение, недостройку", - говорится в сообщении.

Два ракетных удара зафиксированы по н.п. Времен Яр, разрушения получили многоквартирные дома и инфраструктура, убиты и травмированы.

"Из ЗРК "С-300" враг бил по селу Редкодуб Лиманской громады попал в частный дом, погибли и получили ранения мирные жители. В результате артиллерийских обстрелов города Бахмут погиб человек, поврежден частный дом и школа", - добавляют в Нацполиции.

Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 01
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 02
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 03
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 04
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 05
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 06
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области 07

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

