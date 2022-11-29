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Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по Днепру ракетами, в результате чего повреждено частное предприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили четырьмя ракетами по Днепру, повреждено частное предприятие (обновлено)

Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 01
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 02
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 03
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 04
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 05
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 06
Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами 07

Днепр (4465) обстрел (28274) Резниченко Валентин (475)


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суки кацамордые !!!
и путин - ***** !!!!
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29.11.2022 12:31 Ответить
московські терористи не вгамуються.. йдуть своєю дорогою до загибелі,... яка закінчиться деколонізацією рф..
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29.11.2022 12:57 Ответить
 
 