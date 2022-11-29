Последствия ночного обстрела Днепра российскими оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по Днепру ракетами, в результате чего повреждено частное предприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху. И будет отвечать за все свои преступления", - говорится в сообщении.

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