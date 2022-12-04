Рашисты наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянщине. ФОТО

Оккупанты снова наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Купянск-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожная инфраструктура.

"Около 23.00 ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в 5 частных домах Шевченковской громады.

Около 3 часов утра со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Пострадавших нет. Местные власти совместно с волонтерами в связи с увеличением интенсивности обстрелов продолжают добровольную эвакуацию жителей. На сегодняшний день изъявили желание переехать 185 человек. Процесс эвакуации в более безопасные места Харьковщины продолжается", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Продолжаются обстрелы четырех районов Харьковщины. По Купянску враг нанес ракетный удар, - ОВА. ФОТО

Кроме того, в течение суток россияне наносили удары по населенным пунктам Волчанской громады и Харьковского района, а также Изюмщины. Без пострадавших.

"Как видим, оккупанты продолжают наносить хаотические удары и терроризировать мирное население. Просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги!" – обращается Синегубов к жителям региона.





