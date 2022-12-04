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Рашисти завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині. ФОТО

Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Куп'янськ-Вузловиому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, зазалізничну інфраструктуру.

"Близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.
Близько 3 години ранку з боку РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає. Місцева влада спільно із волонтерами у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

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"Як бачимо, окупанти продовжують наносити хаотичні удари та тероризувати мирне населення. Просимо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги!" - звертається Синєгубов до мешканців регіону.

Рашисти завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині 01
Рашисти завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині 02
Рашисти завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині 03

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858) Куп’янськ (756)


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