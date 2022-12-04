Рашисти завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині. ФОТО
Окупанти знову завдають артилерійських та ракетних ударів по Куп’янщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Куп'янськ-Вузловиому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, зазалізничну інфраструктуру.
"Близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.
Близько 3 години ранку з боку РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає. Місцева влада спільно із волонтерами у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває", - йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.
"Як бачимо, окупанти продовжують наносити хаотичні удари та тероризувати мирне населення. Просимо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги!" - звертається Синєгубов до мешканців регіону.
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