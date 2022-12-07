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Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов. ФОТОрепортаж

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 5 декабря бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету Х-101 из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 5 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели. Поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из автоматов" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для уничтожения ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

Читайте: Для нового массированного обстрела Украины России нужно около недели, - Воздушные силы

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Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов 02
Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов 03
Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов 04
Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов 05

крылатые ракеты (881) обстрел (27151) Национальная гвардия (2117)


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Топ комментарии
+21
дякувати Богові і Пороху, що в нас така Армія! яка не дивлячись на тимчасові обмеження і проблеми робить своє діло!!
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07.12.2022 15:27
+16
Господи, ну разве есть во Вселенной, ктото круче чем Украинцы?
Пошли нам Победу над орками.
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07.12.2022 15:26
+13
Стандартний курс підготовки розрахунку Patriot - один рік. Супер пришвидшений - не менше 3-4 місяців... А нам потрібно на позавчора. Тут не за Patriot має бути мова, а за С-300, яких в Європі є дохрена, в тій ж Греції. І спеціалісти в нас готові, і техніка. Ну і коштують в рази дешевше.
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07.12.2022 15:27
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Патриот зажали, приходится ракеты палками сбивать
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07.12.2022 15:20 Ответить
Стандартний курс підготовки розрахунку Patriot - один рік. Супер пришвидшений - не менше 3-4 місяців... А нам потрібно на позавчора. Тут не за Patriot має бути мова, а за С-300, яких в Європі є дохрена, в тій ж Греції. І спеціалісти в нас готові, і техніка. Ну і коштують в рази дешевше.
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07.12.2022 15:27 Ответить
Одна ракета Петріота - 10 млн.у.є.

За такі гроші наші ракетчики зроблять півсотні українських ракет
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07.12.2022 15:43 Ответить
Стоимость одной ракеты комплекса Patriot составляет примерно 4,3 миллиона $.
https://medium.com/@hu_diletant/mim-104-patriot-867d93c40d08
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07.12.2022 16:21 Ответить
Усі говорять Патріот та Патріот. А наскільки він коштовний? А дальність?Уже краще 200 дешевших,але щоб небо України закрили...
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07.12.2022 15:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mucB-7eGO4A Сбила тяпкой самолёт.
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07.12.2022 17:41 Ответить
Ти ідіот, чи прикидуєшся? Ніхто тобі ніц не винен. А за відсутність насичення засобів ППО запитайся в шашличника, якому а какая разніца, та пеньонжкі своєму пану кало_мойському підкинуть.
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07.12.2022 20:30 Ответить
Господи, ну разве есть во Вселенной, ктото круче чем Украинцы?
Пошли нам Победу над орками.
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07.12.2022 15:26 Ответить
дякувати Богові і Пороху, що в нас така Армія! яка не дивлячись на тимчасові обмеження і проблеми робить своє діло!!
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07.12.2022 15:27 Ответить
може він для тебе і бог, для мене - ефективний менеджер, завдяки якому зі стройбата, українськая армія перетворилася на Армію
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07.12.2022 17:45 Ответить
на фото є сліди від вражаючих елементів ракети ППО і жодного отвору 12 мм

Ось так "славити" ЗСУ не варто!
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07.12.2022 15:41 Ответить
У поєднанні з ефективною роботою ППО.....Тільки Єднання дає Перемогу
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07.12.2022 15:54 Ответить
Слідів і не побачиш, бо 12,7 просто розриває то одоробдо на шматки. Шматки ти бачив? Чи може окуліста потрібно? Не кремлівського.
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07.12.2022 20:33 Ответить
От шо за люди... Зразу зіб'ють, а потім інструкцію читати де чорним на білому - не можна поцілити з кулемета по ракеті... Мабуть читати не вміють
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07.12.2022 18:04 Ответить
 
 