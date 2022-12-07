Нацгвардейцы сбили крылатую ракету из пулеметов и автоматов. ФОТОрепортаж

Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 5 декабря бойцы Нацгвардии сбили крылатую ракету Х-101 из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 5 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27 Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели. Поразить ракету, которая шла на низкой высоте, удалось из автоматов" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности для уничтожения ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

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