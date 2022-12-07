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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів. ФОТОрепортаж

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НГУ, інформує Цензор.НЕТ

"Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі. Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.

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Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів 01
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів 02
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів 03
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів 04
Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів 05

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28472) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+21
дякувати Богові і Пороху, що в нас така Армія! яка не дивлячись на тимчасові обмеження і проблеми робить своє діло!!
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07.12.2022 15:27
+16
Господи, ну разве есть во Вселенной, ктото круче чем Украинцы?
Пошли нам Победу над орками.
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07.12.2022 15:26
+13
Стандартний курс підготовки розрахунку Patriot - один рік. Супер пришвидшений - не менше 3-4 місяців... А нам потрібно на позавчора. Тут не за Patriot має бути мова, а за С-300, яких в Європі є дохрена, в тій ж Греції. І спеціалісти в нас готові, і техніка. Ну і коштують в рази дешевше.
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07.12.2022 15:27
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Патриот зажали, приходится ракеты палками сбивать
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07.12.2022 15:20 Відповісти
Стандартний курс підготовки розрахунку Patriot - один рік. Супер пришвидшений - не менше 3-4 місяців... А нам потрібно на позавчора. Тут не за Patriot має бути мова, а за С-300, яких в Європі є дохрена, в тій ж Греції. І спеціалісти в нас готові, і техніка. Ну і коштують в рази дешевше.
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07.12.2022 15:27 Відповісти
Одна ракета Петріота - 10 млн.у.є.

За такі гроші наші ракетчики зроблять півсотні українських ракет
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07.12.2022 15:43 Відповісти
Стоимость одной ракеты комплекса Patriot составляет примерно 4,3 миллиона $.
https://medium.com/@hu_diletant/mim-104-patriot-867d93c40d08
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07.12.2022 16:21 Відповісти
Усі говорять Патріот та Патріот. А наскільки він коштовний? А дальність?Уже краще 200 дешевших,але щоб небо України закрили...
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07.12.2022 15:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mucB-7eGO4A Сбила тяпкой самолёт.
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07.12.2022 17:41 Відповісти
Ти ідіот, чи прикидуєшся? Ніхто тобі ніц не винен. А за відсутність насичення засобів ППО запитайся в шашличника, якому а какая разніца, та пеньонжкі своєму пану кало_мойському підкинуть.
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07.12.2022 20:30 Відповісти
Господи, ну разве есть во Вселенной, ктото круче чем Украинцы?
Пошли нам Победу над орками.
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07.12.2022 15:26 Відповісти
дякувати Богові і Пороху, що в нас така Армія! яка не дивлячись на тимчасові обмеження і проблеми робить своє діло!!
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07.12.2022 15:27 Відповісти
може він для тебе і бог, для мене - ефективний менеджер, завдяки якому зі стройбата, українськая армія перетворилася на Армію
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07.12.2022 17:45 Відповісти
на фото є сліди від вражаючих елементів ракети ППО і жодного отвору 12 мм

Ось так "славити" ЗСУ не варто!
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07.12.2022 15:41 Відповісти
У поєднанні з ефективною роботою ППО.....Тільки Єднання дає Перемогу
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07.12.2022 15:54 Відповісти
Слідів і не побачиш, бо 12,7 просто розриває то одоробдо на шматки. Шматки ти бачив? Чи може окуліста потрібно? Не кремлівського.
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07.12.2022 20:33 Відповісти
От шо за люди... Зразу зіб'ють, а потім інструкцію читати де чорним на білому - не можна поцілити з кулемета по ракеті... Мабуть читати не вміють
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07.12.2022 18:04 Відповісти
 
 