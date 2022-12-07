Нацгвардійці збили крилату ракету з кулеметів і автоматів. ФОТОрепортаж

Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня бійці Нацгвардії збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час масованого ракетного обстрілу Росією території України 5 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила крилату ракету Х-101, не давши їй досягти своєї цілі. Вразити ракету, яка йшла на низькій висоті вдалося із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом з автоматів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.

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