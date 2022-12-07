На Транссибирской магистрали в РФ неизвестные сожгли щитки, - Стратком ВСУ. ФОТО

Щитки сожгли на транссибирской магистрали близ Красноярска.

Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - говорится в сообщении.

Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ. Она соединяет европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

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