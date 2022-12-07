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На Транссибирской магистрали в РФ неизвестные сожгли щитки, - Стратком ВСУ. ФОТО

Щитки сожгли на транссибирской магистрали близ Красноярска.

Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - говорится в сообщении.

Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ. Она соединяет европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

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На Транссибирской магистрали в РФ неизвестные сожгли щитки, - Стратком ВСУ 01

Автор: 

железная дорога (1412) поджог (1071) пожар (5944) россия (95526)


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Топ комментарии
+29
Нисяво не знаемо, Сибир эта Китай однака.
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07.12.2022 16:16
+16
партизанен? или таки укроДРГ с кошелками и ножовками в резиновых тапках ???
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07.12.2022 16:13
+14
Вийшли хлопцi з лiсу та зi словами Слава Украiнi давай палити кацапський хлам.
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07.12.2022 16:17
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партизанен? или таки укроДРГ с кошелками и ножовками в резиновых тапках ???
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07.12.2022 16:13 Ответить
ті шкафи загорілися від сорому! наші там нідочого
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07.12.2022 16:15 Ответить
т.е никого из абы-кого инхнее гестапо пытать не будет, найдя жовто-блакитную ленточку или украинскую родню (а там жеж украинцев бывших обрусевших... оё-ёй сколько)
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07.12.2022 16:18 Ответить
не дай боже!
моя позиція - треба наголошувати що то не ми! навіть якщо операція була неймовірна - не ми і все!
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07.12.2022 16:22 Ответить
так то воно так
але ж винних все одно призначать... якогось бідолагу або з українським призвищем, або ще з чимось... начеб-то українським
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07.12.2022 16:28 Ответить
так чесно ж завили хто це зробив -СТРАТКОМ (комітет СТРАТИ
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07.12.2022 19:40 Ответить
Кому невідомі 🤔🧐😁
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07.12.2022 16:14 Ответить
Нисяво не знаемо, Сибир эта Китай однака.
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07.12.2022 16:16 Ответить
1812, драгун. Коллекционируем?
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07.12.2022 21:06 Ответить
Переклинило? Или что то в голове клацнуло? Так вы лечитесь. Пока не все психиатры заняты
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11.12.2022 18:25 Ответить
Ааааа, так вы на мой лайк зациклились?
Вы из ЗЕдебилов оказываеться!
А я то думал, что вы человек и гражданин. А оно вон оно что оказывается.
Ну, прощай, недоразвитый от рождения и умственно отставший в своём развитии от сверстников. Онанируй тут на свою обиду за найвЯличайшего Янелоха Боневтиковича.
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11.12.2022 18:43 Ответить
Так ты получаешься просто дважды дебил.
Да и какой ты правильный, если тут за ЗЕлёное дерьмо топишь? Ты, чепушило которое только что сказало что не принимает участие в политической жизни и тут же обфоршматился топя за ЗЕлень, или ты просто петушара?
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11.12.2022 19:51 Ответить
Ты чего раскукарекался? Правда не по вкусу, "правильный"?
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11.12.2022 19:57 Ответить
Может оно для тебя, морально убогого и слепцов на Западе и является человеком года, а для ГРАЖДАН Украины оно как было ЗЕлёным, лживым, трусливым и проворовавшимся говно, так и осталось. Впрочем удивляться не чему, говно к гновну липнет и ты себе в кумиры себе подобное сцикливое чмо записал, дебил.
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11.12.2022 19:40 Ответить
Иди иди, 8 марта сюда заглянешь я тебя поздравлю с твоим праздником.
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11.12.2022 19:53 Ответить
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11.12.2022 19:58 Ответить
Там, ниже тебя там ни чего не видно.
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11.12.2022 19:44 Ответить
Бідний той Сибір, то русскіє з нього все виколупували і засирали, тепер китайці будуть робити то саме, але врази швидше. А Сибір між іншім, це легені цілої нашої Планети, бо хвойні виробляють кисень цілорічно, крім того затримують купу пилу. Сибір має бути нічиїм, там має бути Всесвітній Заповідник, ось над чим мають думати світові екологі, а не бігти як вкакані на кожен димок.
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08.12.2022 20:34 Ответить
Вийшли хлопцi з лiсу та зi словами Слава Украiнi давай палити кацапський хлам.
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07.12.2022 16:17 Ответить
380 вольт просто на 12-вольтове реле подали 😂
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07.12.2022 16:22 Ответить
Пешочком из Сибири долго придется бурятам топать на войну в Украину. На самом деле огромная страна такая как рашка кроме плюсов имеет и большие минусы. Ее не возможно защитить как границы так и трубопроводы и пути сообщения, если враг полезет со всех сторон. Главное правильно ударить по уязвимым местам мокшан.
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07.12.2022 16:23 Ответить
особливо це тяжко, коли більшість територій рашки обезлюднена, і це недивно, всі зайняті як не пиятикою так крадівництвом в космічних масштабах, про потомство ніхто не турбується - росте як трава, держава згадає за них, тільки коли їх вже можна буде відправити на війну. Кого шкода, так це нашіх дітей, що до цієї клоаки русскіє виб..ки вивезли.
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08.12.2022 20:37 Ответить
Партизани. Те що це ліві анархісти для нас нічого не змінює, молодці, хоч трохи карму своєї країни полегшать.
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07.12.2022 16:30 Ответить
Наші диверсанти теоретично можуть повністю відрізати центральні райони ********** від ресурсних провінцій. Трансиб і БАМ - тисячі кілометрів і відстань між містами в 500-700 км. Далекий Схід взагалі сполучений лише одним мостом після знищення якого наступить логістичний коллапс...
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07.12.2022 16:30 Ответить
Сибирская народная республика решила отделиться..........шлюпки на воду.... корабль россия тонет.....
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07.12.2022 16:31 Ответить
Пише мені один знайомий по форуму. Він адекватний росіянин, котрих там може відсотків 3-5. Так написав просто: "Прости меня, ........, за всё то, що мы сделали. Прости за всё. Наш плешивый совсем кукушкой уехал и мы ничего не можем с этим поделать".
Відповів: "Я то вибачу, ми не зможемо вибачити і напевно, вже ніколи". А далі трохи розписав усі їхні кроки до "асвабаждения" нас. Про розбомблені міста, будинки. Закатованих українців, за інвалідність дітей, за тисячі смертей, за братські могили. За бажання їх знищити нас, усіх до одного, разом з містами. Багато розказав.
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07.12.2022 16:47 Ответить
можуть, але ж ссяцься..
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07.12.2022 18:45 Ответить
просто удивительно, как давно в тамошних сибирях не разбалтывался крепёж на турбинах саяно-шушенской гэс или ей подобных))
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07.12.2022 16:47 Ответить
що за "щитки"? якісь наколінники.... чи може все таки щитові?
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07.12.2022 16:56 Ответить
Щитовая, это помещение где много щитков.
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07.12.2022 18:48 Ответить
И да, еще - распредщиток, это дитёныш распредщита
А сожгли распредщиты в распредшкафах
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07.12.2022 18:53 Ответить
шафи розподільчі.
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08.12.2022 20:38 Ответить
так і є, але всі профі говорять - щитові.
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08.12.2022 20:50 Ответить
Почин хороший, потрібно паралізувати їхню залізницю, газо - і нафтопроводи. Диверсії на ТЕЦ, на військових об'єктах. Треба посіяти паніку в тилу. Хай суки не сплять ночами, а очікують нові удари.
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07.12.2022 17:45 Ответить
У царські часи "диверсанти" витягували зі шпал костилі. А в наш високотехнологічний час ось так - бризнув бензинчиком, підпалив сірника і на сотні кілометрів потяги стали.
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07.12.2022 17:51 Ответить
Партизани партизанять..
Ви гатови, сроссіянє?
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07.12.2022 18:40 Ответить
Хто дав ведмедям сірники, вашу мать?!
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07.12.2022 18:47 Ответить
деление клетки началось
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07.12.2022 18:54 Ответить
Даешь Сибирскую республику!
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07.12.2022 20:18 Ответить
Шафи сигналізації - це красиво, збій руху гарантований. Чомусь на донеччині, запоріжжі мало хто звертає увагу на ці сірі , непримітні шафки, а дарма...
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07.12.2022 20:45 Ответить
Тю! так это партизаны еще со 2й мировой остались. Видят - фашисты технику везут, ну и давай по старой привычке диверсии делать
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07.12.2022 20:45 Ответить
Какие молодцьі!
Транссиб длинньій однако и таких щитков на каждом разьезде до.фуя. Надо их уничтожать системно, ежедневно. Да хранит их господь
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07.12.2022 21:45 Ответить
Чтобы столкнуть поезда наверно этого мало.
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08.12.2022 01:58 Ответить
Нужны еще сами поезда.
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08.12.2022 13:45 Ответить
 
 