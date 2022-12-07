На Транссибирской магистрали в РФ неизвестные сожгли щитки, - Стратком ВСУ. ФОТО
Щитки сожгли на транссибирской магистрали близ Красноярска.
Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, вблизи Красноярска на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", - говорится в сообщении.
Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная артерия РФ. Она соединяет европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.
Топ комментарии
+29 Старый зольдат
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+16 Вася Шевченко #371210
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моя позиція - треба наголошувати що то не ми! навіть якщо операція була неймовірна - не ми і все!
але ж винних все одно призначать... якогось бідолагу або з українським призвищем, або ще з чимось... начеб-то українським
Вы из ЗЕдебилов оказываеться!
А я то думал, что вы человек и гражданин. А оно вон оно что оказывается.
Ну, прощай, недоразвитый от рождения и умственно отставший в своём развитии от сверстников. Онанируй тут на свою обиду за найвЯличайшего Янелоха Боневтиковича.
Да и какой ты правильный, если тут за ЗЕлёное дерьмо топишь? Ты, чепушило которое только что сказало что не принимает участие в политической жизни и тут же обфоршматился топя за ЗЕлень, или ты просто петушара?
Відповів: "Я то вибачу, ми не зможемо вибачити і напевно, вже ніколи". А далі трохи розписав усі їхні кроки до "асвабаждения" нас. Про розбомблені міста, будинки. Закатованих українців, за інвалідність дітей, за тисячі смертей, за братські могили. За бажання їх знищити нас, усіх до одного, разом з містами. Багато розказав.
А сожгли распредщиты в распредшкафах
Ви гатови, сроссіянє?
Транссиб длинньій однако и таких щитков на каждом разьезде до.фуя. Надо их уничтожать системно, ежедневно. Да хранит их господь